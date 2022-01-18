Содержание:

Даниэль Брюль - Фильмы

- Даниэль Брюль - «Бесславные ублюдки»

- Даниэль Брюль - «Гонка»

- Даниэль Брюль - «Первый мститель: Противостояние»

Даниэль Брюль - Личная жизнь

Даниэль Брюль родился 16 июня 1978 года в Барселоне в многодетной семье немецкого режиссера-документалиста Ханно Брюля и учительницы Марисы. Родители говорили дома на немецком и испанском, кроме того, в школе будущий актер также выучил французский и английский. Он начал играть в ученических театральных постановках, а работа его отца позволила побывать на телевидении во время съемок, поэтому он с детства связал свою жизнь с актерской карьерой.



Даниэль Брюль - Фильмы

Впервые Брюль появился на экране в 1992 году в телесериале «Друзья на всю жизнь», после этого был перерыв до 1995 года, когда он снялся в мыльной опере «Запретная любовь» в роли беспризорника. Вплоть до 2003 года актер играл второстепенные и эпизодические роли на немецком телевидении, в том числе в шоу «Телефон полиции - 110», «Место преступления», «Специальная комиссия». Прорыв в карьере Брюля произошел с главной ролью в культовой картине «Гуд бай, Ленин!», которая номинировалась на «Золотой глобус» и «Золотого медведя» Берлинского фестиваля. Первым англоязычным фильмом Брюля стала картина «Дамы в лиловом», в 2004 году актер получил награду за роль в ленте «К чему помыслы о любви?».



В 2006 году Брюль сыграл в фильме «Ультиматум Борна» с Мэттом Деймоном, а также в фильме «Сальвадор» о каталонском анархисте во времена режима Франко. В 2009 году актер исполнил роль фашистского героя в альтернативно-историческом фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», но настоящее всемирное признание пришло к нему с выходом картины «Гонка» о противостоянии двух пилотов «Формулы-1».



Также Брюль появился в ленте Билла Кондона «Пятая власть» с Бенедиктом Камбербэтчем, а в следующем году в шпионском триллере Антона Корбейна «Самый опасный человек». Но после этого актера ждала неудача - провалившийся фильм «Лицо Ангела» о расследовании убийства студентки. На следующий год актер снялся в картинах «Женщина в золотом», «Я и Камински» и «Шеф Адам Джонс».



2016 год принес актеру роль в историческом фильме «Колония Дигнидад» с Эммой Уотсон о молодой немецкой паре, оказавшейся в эпицентре военного переворота в Чили. Очередной всплеск популярности Брюля произошел с выходом картины «Первый мститель: Противостояние», где он сыграл главного злодея. В 2017 году актер появился в исторической картине «Жена смотрителя зоопарка» о Польше во время Второй Мировой Войны.



Даниэль Брюль - «Бесславные ублюдки»

Сатирический военный фильм Квентина Тарантино 2009 года о вымышленных событиях Второй Мировой Войны. Лейтенант Альдо Рейн (Брэд Питт) собирает группу солдат еврейского происхождения для создания специального отряда убийц фашистов на территории оккупированной Франции. В Рейхе быстро узнают об этом и называют отряд «ублюдки», а самого Альдо - «апачем» за то, что он снимает скальп с убитых врагов. Донни Донновица (Элай Рот) фашисты называют «Жид-медведь», а сержант Хуго Штиглиц (Тиль Швайгер) становится известен тем, что убил 13 офицеров Гестапо. Еврейка Шошанна (Мелани Лоран) живет во Франции, сменив имя на Эммануэль, и владеет собственным кинотеатром. Ей интересуется немецкий герой-снайпер Фредерик Цоллер (Даниэль Брюль), сыгравший в пропагандистском фильме «Гордость нации» под эгидой Геббельса (Сильвестер Грот). Чтобы приблизиться к девушке, он просит Геббельса перенести премьеру картины в ее кинотеатр.



Даниэль Брюль - «Гонка»

Фильм Рона Ховарда 2013 года, основанный на реальных событиях, произошедших в 1976 году. Двое гонщиков «Формулы-1» соревнуются за титул чемпиона мира: фаворит Ники Лауда (Даниэдь Брюль) и молодой Джеймс Хант (Крис Хемсворт), пришедший в команду «Макларен». Большую часть сезона Лауда лидирует в зачете пилотов, но попадает в аварию на трассе Гран-при Германии, и ему приходится несколько недель восстанавливаться. Судьба звания чемпиона решается в последнем заезде на трассе в Японии, во время которого внезапно начинается дождь. Лауда вынужден сойти с дистанции из-за почти нулевой видимости. Хант, в свою очередь, лидирует, но за пять кругов до финиша останавливается на пит-стоп и возвращается на трассу на пятом месте.



Даниэль Брюль - «Первый мститель: Противостояние»

Супергеройский боевик Энтони Руссо 2016 года. Капитан Америка (Крис Эванс) вместе с остальными мстителями становятся участниками инцидента, вызвавшего широкий общественный резонанс. Правительство США вынуждено начать регистрацию всех людей со сверхспособностями и вести их учет, заставляя подчиняться политике ООН. Это вызывает раскол в обществе героев: Стив Роджерс активно восстает против новых правил, ведя за собой группу таких же несогласных, как он. В свою очередь, Тони Старк (Роберт Дауни-младший) становится во главе героев с противоположной точкой зрения. Воспользовавшись их противостоянием, Барон Земо (Даниэль Брюль) начинает строить планы, которые могут поставить под угрозу планету Земля.



Даниэль Брюль - Личная жизнь

В 2001 году Брюль начал отношения с актрисой Джессикой Шварц, но пара так и не вступила в брак, и они расстались в 2006 году. В 2010 году актер сошелся с психологом Фелиситас Ромбольд, в 2016 году у них родился сын Антон.