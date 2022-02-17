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Дон Чидл
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Дата рождения
29 ноября 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Канзас-Сити, Миссури, США
Рост
172 см
Биография Дона Чидла
Родился 29 ноября 1964 года. Канзас-Сити, Миссури, США.
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Фильмография Дона Чидла
Космический джем: Новое поколение
анимация, комедия, фэнтези, фантастика
2021, США
6.0
Мстители: Финал
боевик, фантастика
2019, США
8.0
Первый Мститель: Противостояние
боевик, фантастика
2016, США
7.0
Мстители: Эра Альтрона
боевик, приключения, фантастика
2015, США
7.0
В погоне за Майлзом
драма, биография, мюзикл, мелодрама
2015, США
6.0
Железный человек 3
фантастика, боевик, приключения
2013, США
8.0
Экипаж
драма
2012, США
7.0
Однажды в Ирландии
комедия, триллер
2011, Ирландия
7.0
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1 комментарий
17 января 2019 00:07
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