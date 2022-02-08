Джереми Реннер - американский актер, родился 7 января 1971 в Модесто, штат Калифорния. Актер имеет ирландские корни по матери и немецкие по отцу. Родители Джереми разошлись, когда ему было восемь лет, каждый из них завел новую семью, и в результате у мальчика появились четыре младших брата и две сестры. Еще в колледже Реннер начал посещать школу актерского мастерства вместе с актером Дэвидом Бореоназом.

Фильмы с Джереми Реннером

По окончании обучения Джереми перебрался в Лос-Анжелес, где попытался стать частью киноиндустрии. Впервые он получил роль в 1995 году в комедии «Путешествие выпускников». В начале карьеры Реннера утверждали лишь на эпизодические и второстепенные роли антигероев: серийных убийц, вампиров или попросту алкоголиков. Такая работа не могла дать актеру достаточный доход. Параллельно со съемками он был вынужден подрабатывать, к примеру, вместе с другом Крисом Уинтерсом начал заниматься отделкой домов, а как-то раз даже рекламировал сеть булочных. В тот период ему приходилось буквально выживать, он питался на 10 долларов в месяц и ждал возможности проявить свой талант.

Прорывом в карьере для Джереми стал 2000 год, когда он исполнил несколько заметных ролей и, наконец, запомнился критикам и режиссерам. Он сыграл в боевике «S.W.A.T. Спецназ города Ангелов» напарника офицера спецназа Брайна Гэмбла. Вскоре он был утвержден на роль жестокого убийцы Джеффри Дамера в триллере «Палач Дамер» (2002). За великолепное исполнение своей роли Реннер был удостоен премии Independent Spirit Award. В 2005 актер получил еще одну награду за исполнение главной роли в драме «Нео Нэд», повествующей о молодом человеке, которого отец-жулик оставил без присмотра, что привело его к увлечению идеями «Арийского братства». Несмотря на то, что гонорары Джереми существенно возросли, он не бросил бизнес по ремонту домов, а совместно с Уинтерсом основал компанию, которая покупала старые дома, реставрировала их и выставляла на продажу уже обновленными.

Следующей яркой картиной в фильмографии Реннера стал фильм «Повелитель бури» Кэтрин Бигелоу (2008), который принес ему номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль», а также широкую узнаваемость и огромное количество предложений о съемках. После выхода фильма расписание Джереми стало очень плотным, его жизнь была буквально расписана по минутам. В 2010 году актер получил вторую номинацию на «Оскар» за роль Джеймса Кафлина в криминальной драме Бена Аффлека «Город воров». Его партнерами по съемочной площадке стали Ребекка Холл и Блейк Лайвли. Персонаж Реннера в этой ленте - безбашенный преступник, только отбывший срок, но абсолютно не заботящийся о своем будущем; актер опять вернулся к образу антигероя с взрывным характером.

Джереми Реннер - «Эволюция Борна»

В 2012 году актер появился на широких экранах в спин-оффе серии фильмов про спецагента Джеймса Борна, «Эволюции Борна», где исполнил главную роль вместо уже привычного зрителю Мэтта Дэймона. Реннер самостоятельно выполнил большинство трюков и очень расстраивался, когда режиссеры настаивали на необходимости воспользоваться услугами каскадера. Для съемок актер длительное время занимался боевыми искусствами и усиленно тренировался в зале.

В 2013 году с участием Джереми вышла лента Дэвида Расселла «Афера по-американски». В проекте также снимались Кристиан Бэйл, Брэдли Купер, Эми Адамс и Дженнифер Лоуренс. Блестящая работа всего актерского состава принесла этой криминальной трагикомедии огромное количество наград и 10 номинаций на премию «Оскар».

Джереми Реннер - «Мстители»

В 2012 году помимо «Эволюции Борна» Реннер появился на экранах в первом фильме серии «Мстители», фантастическом боевике о супергероях вселенной Marvel, которые работают бок о бок во имя спасения человечества. Джереми исполняет роль Клинта Бартона по прозвищу Соколиный глаз, суперспособность которого – невероятная меткость, полученная еще в детстве во время гастролей с труппой бродячего цирка. Вместе с актером в съемках были заняты Скарлетт Йоханссон, Сэмюел Л. Джексон и множество других голливудских звезд. Три года спустя году последовало продолжение под названием «Мстители: Эра Альтрона». Мировые сборы фильма составили около 1 миллиарда долларов, сделав его четвертым в рейтинге кассовых фильмов 2015 года. В этой части истории о супергероях команда Мстителей спасала Землю от коварного бога Локи и кибернетического сверхразума. Следующая часть, «Первый мститель: Противостояние» вышла в прокат в 2016 году, по сюжету герои на почве конфликта разделились на два лагеря, один из которых возглавлял Железный Человек, а второй – Капитан Америка. На 2018 год запланировал выход очередной части «Мстителей»: «Мстители: Война бесконечности».

В перерывах между съемками в «Мстителях» Джереми принял участие в культовом проекте «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (2015). В 2016 году он появился в одной из главных ролей в научно-фантастическом фильме «Прибытие», основанном на рассказе «История твоей жизни» американского писателя Теда Чана. Фильм полностью окупился в прокате, получил высокие оценки критиков и номинации на ряд престижных премий, в том числе 8 номинаций на «Оскар» и премию за лучший звуковой монтаж. Джереми в этом фильме была отведена роль астрофизика Иэна Доннели, который участвует в изучении объекта внеземного происхождения.

Личная жизнь Джереми Реннера

В СМИ очень редко проскакивала информация о романах Джереми Реннера. Было известно только то, что у него есть огромная армия поклонниц; однажды одна из них даже укусила актера в плечо в надежде привлечь его внимание, и ему пришлось пройти курс прививок. В январе 2014 году Реннер женился на канадской модели Сонни Пачеко, у пары к этому времени уже была дочь Ава Берлин. Брак продлился чуть менее года, в декабре 2014 Пачеко подала на развод, который официально произошел в 2015 году.