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Джон Кани
Джон Кани
John Kani
О персоне
Фильмография
Джон Кани
John Kani
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Дата рождения
30 ноября 1942
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Джона Кани
Родился 30 ноября 1942 года. Нью Брайтон, ЮАР.
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Фильмография Джона Кани
Убийство на яхте
комедия, боевик, мелодрама
2019, США
6.0
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