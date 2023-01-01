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1 января 2023
Чебурашка
семейный
2022, Россия
5
2
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5 января 2023
Щелкунчик и волшебная флейта
детский
2023, Россия
6
3
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Фабельманы
драма
2022, США
0
1
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12 января 2023
The Nightingale
драма, военный, исторический
2021, США
0
2
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2 февраля 2023
She Said
драма
2022, США
0
1
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9 февраля 2023
Близко
драма
2022, Бельгия / Нидерланды / Франция
1
1
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23 февраля 2023
Убийца «Святой паук»
криминал, драма, триллер
2022, Дания / Германия / Швеция / Франция
0
1
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2 марта 2023
Подземелья и драконы: Воровская честь
фэнтези
2023, США
25
11
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8 марта 2023
Поехавшая
комедия
2022, Россия
1
1
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16 марта 2023
Аквамен 2
фантастика, приключения, боевик
2023, США
148
17
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Untitled Super Mario Project
приключения, анимация, комедия
2023, Япония
2
0
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23 марта 2023
Джон Уик 4
боевик, триллер, криминал
2022, США
115
3
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7 апреля 2023
Окрыленный молитвой
драма
2023, США
1
1
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18 мая 2023
Форсаж 10
боевик, криминал
2023, США
100
19
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8 июня 2023
Звёздный путь 4
фантастика, приключения
, США
18
1
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22 июня 2023
Флэш
фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
2023, США
122
3
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29 июня 2023
Индиана Джонс 5
боевик, приключения
2023, США
78
9
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13 июля 2023
Миссия невыполнима 7
боевик, криминал, триллер
2022, США
44
4
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20 июля 2023
Оппенгеймер
биография, драма, исторический
2023, США
2
1
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Койот против «Акме»
боевик, приключения, анимация
2023, США
1
1
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3 августа 2023
Черепашки-ниндзя
боевик, приключения, анимация
2023, США
7
0
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Мег 2
фантастика
, США / Китай
2
0
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21 сентября 2023
Тихое место 3
драма, ужасы, фантастика
2025,
6
0
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19 октября 2023
Дюна 2
фантастика, боевик, приключения, драма
2023, США / Канада
9
1
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9 ноября 2023
The Shrinking of Treehorn
анимация
2023,
0
1
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16 ноября 2023
Untitled Ryan Reynolds/John Krasinski Film
комедия
2023, США
0
1
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14 декабря 2023
Вилли Вонка
приключения, комедия, семейный
2023, США
28
2
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20 декабря 2023
Цвет лиловый
драма, мюзикл
2023, США
1
1
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28 декабря 2023
По щучьему велению
фэнтези, приключения
2023, Россия
1
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Сто лет тому вперед
приключения, семейный, фантастика
2022, Россия
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Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
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2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
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Отзывы
2022, Россия, комедия
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2022, Россия, анимация, семейный, приключения
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2021, Россия, триллер
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Отзывы
2022, Россия, комедия
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2011, США, драма, боевик
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