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Премьеры фильмов 2023 года

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Все янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
1 января 2023
Чебурашка
семейный 2022, Россия
5 января 2023
Щелкунчик и волшебная флейта
Щелкунчик и волшебная флейта
детский 2023, Россия
Фабельманы
Фабельманы
драма 2022, США
12 января 2023
The Nightingale
The Nightingale
драма, военный, исторический 2021, США
2 февраля 2023
She Said
She Said
драма 2022, США
9 февраля 2023
Близко
Близко
драма 2022, Бельгия / Нидерланды / Франция
23 февраля 2023
Убийца «Святой паук»
Убийца «Святой паук»
криминал, драма, триллер 2022, Дания / Германия / Швеция / Франция
2 марта 2023
Подземелья и драконы: Воровская честь
Подземелья и драконы: Воровская честь
фэнтези 2023, США
8 марта 2023
Поехавшая
комедия 2022, Россия
16 марта 2023
Аквамен 2
Аквамен 2
фантастика, приключения, боевик 2023, США
Untitled Super Mario Project
Untitled Super Mario Project
приключения, анимация, комедия 2023, Япония
23 марта 2023
Джон Уик 4
Джон Уик 4
боевик, триллер, криминал 2022, США
7 апреля 2023
Окрыленный молитвой
драма 2023, США
18 мая 2023
Форсаж 10
Форсаж 10
боевик, криминал 2023, США
8 июня 2023
Звёздный путь 4
фантастика, приключения , США
22 июня 2023
Флэш
Флэш
фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези 2023, США
29 июня 2023
Индиана Джонс 5
Индиана Джонс 5
боевик, приключения 2023, США
13 июля 2023
Миссия невыполнима 7
Миссия невыполнима 7
боевик, криминал, триллер 2022, США
20 июля 2023
Оппенгеймер
Оппенгеймер
биография, драма, исторический 2023, США
Койот против «Акме»
боевик, приключения, анимация 2023, США
3 августа 2023
Черепашки-ниндзя
боевик, приключения, анимация 2023, США
Мег 2
фантастика , США / Китай
21 сентября 2023
Тихое место 3
драма, ужасы, фантастика 2025,
19 октября 2023
Дюна 2
Дюна 2
фантастика, боевик, приключения, драма 2023, США / Канада
9 ноября 2023
The Shrinking of Treehorn
анимация 2023,
16 ноября 2023
Untitled Ryan Reynolds/John Krasinski Film
комедия 2023, США
14 декабря 2023
Вилли Вонка
Вилли Вонка
приключения, комедия, семейный 2023, США
20 декабря 2023
Цвет лиловый
Цвет лиловый
драма, мюзикл 2023, США
28 декабря 2023
По щучьему велению
фэнтези, приключения 2023, Россия
Сто лет тому вперед
приключения, семейный, фантастика 2022, Россия
Все 2022 2023 2024 2026 2028
Все янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
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