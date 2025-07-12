Этот момент в «Кайдзю №8» раздражает только японцев: второй сезон не станет исключением

Первый сезон «Кайдзю № 8» оказался втянут в неожиданный скандал. Аниме, которое ждали как свежую кровь в жанре кайдзю-экшена, вызвало бурную реакцию не столько из-за сюжета, сколько из-за… музыки.

Решение доверить опенинг и эндинг западным исполнителям — OneRepublic и Yungblud — разделило фанатов. Многие были уверены: в столь японском по духу проекте инородная поп-культура звучит как минимум странно.

Но, вместо того чтобы отказаться от идеи, во втором сезоне создатели пошли против японской аудитории и вновь пригласили коллектив. OneRepublic вернулись с новой финальной темой «Beautiful Colors», и часть хейтеров, наконец, умолкла.

Ведь музыка наконец начала работать на атмосферу, а не против неё. Особенно ярко это чувствуется в арке Кикору Шиномии. Её решимость вступить в Первый дивизион и стать сильнее — эмоциональная точка второго сезона.

И если в первом сезоне западная музыка звучала как случайно включенный плейлист, то во втором — это художественное решение, которое только усиливает историю. Но большинство японцев останутся недовольными, так уж у них повелось.

Аниме на замену «Кайдзю № 8»: 7 сериалов с хорошим юмором, долей безумия и кровавой баней. А еще второй сезон «Кайдзю №8» исправил один из главных «косяков» первого: фанаты об этом умоляли (видео).