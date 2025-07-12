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«Оскар» не заслужили: худшие роли топовых голливудских актеров — от кошек до мумий

12 июля 2025 21:01
Аль Пачино в фильме «Такие разные близнецы»

Откровенно переигрывали или просто растратили свой талант на бесполезный фильм — в любом случае, результат получился так себе.

Во все времена Голливуд отличался разнообразием актерских талантов, которые из года в год награждали престижными статуэтками, в том числе и премией «Оскар». В современной киноиндустрии количество таких талантов только растет, а фильмы с участием лучших представителей профессии не сходят с экранов — однако далеко не всегда это означает, что сама картина или даже игра актера будут все так же оставаться на высочайшем уровне.

В этой подборке рассказываем о так себе ролях самых именитых актеров, которые наверняка тоже мечтают забыть о неудаче.

Аль Пачино — «Такие разные близнецы»

Один из величайших актеров в истории кино, Аль Пачино подарил миру огромное количество культовых фильмов, в которых сыграл свои лучшие роли — и все-таки актер известен и своим не всегда удачным выбором нового проекта.

Так, одной из худших работ Пачино остается откровенно плохая комедия с Адамом Сэндлером «Такие разные близнецы», в которой Пачино играет — и довольно неубедительно — самого себя.

Роберт Де Ниро — «Дедушка легкого поведения»

Кадр из фильма «Дедушка легкого поведения»

Как и в случае с его другом и коллегой Аль Пачино, Роберт Де Ниро неизменно остается одним из лучших актеров в истории киноиндустрии, но от участия в плохих комедиях его это тоже не спасает.

Самым оскорбительным для карьеры Де Ниро, по мнению многих его фанатов, стал комедийный фильм 2016 года «Дедушка легкого поведения», где актер, собственно, и играет дедушку легкого поведения. По сюжету, герой вместе со своим внуком отправляется в увлекательную поездку к морю, в ходе которой покажет молодому поколению, как нужно отрываться.

Роберт Дауни-младший — «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

До того, как получить заветный «Оскар» за роль в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана в 2024 году, Роберт Дауни-младший неизменно ассоциировался со своим персонажем из киновселенной Marvel — и, кроме того, в перерывах между съемками очередной пары супергеройских боевиков в большом количестве других проектов участия не принимал.

Редким исключением стала семейная комедия «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», но фанаты оригинальной сказки в один голос утверждали, что роль актеру совершенно не подходит.

Идрис Эльба — «Кошки»

Кадр из фильма «Кошки»

Фильм, снятый по мотивам одноименного бродвейского мюзикла, стал чуть ли не самым пугающим релизом 2019 года, хотя и не является ничем близким к хоррору.

«Кошки» пестрят откровенно плохой актерской игрой и еще худшими спецэффектами — потому роль Идриса Эльбы не слишком выделяется в этом смысле, но его персонажа все равно сравнивали с похожим на инопланетное существо монстром.

Рассел Кроу — «Мумия»

Перезапуск культовой «Мумии» с Бренданом Фрейзером в главной роли провалился по всем фронтам, и не спасли его даже такие звезды мирового кино как Том Круз и Рассел Кроу.

Роль последнего, в свою очередь, становится еще более сомнительной из-за так себе спецэффектов, а сцена превращения Кроу из Генри Джекила в мистера Эдварда Хайда наверняка все еще преследует некоторых зрителей в самых жутких кошмарах.

Кстати, сам Брендан Фрейзер недавно рассказал, почему, по его мнению, перезапуск с Томом Крузом был обречен на провал — об этом мы уже писали тут.

Фото: Кадр из фильма «Такие разные близнецы» (2011)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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