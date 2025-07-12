События «Дюны» происходят в будущем, но компьютеры и соцсети там запрещены: причину мельком озвучили еще в первом фильме

Зато более детально сосредоточились на ней в спин-офф сериале.

Во вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта привычные нам компьютеры, ИИ и любые мыслящие машины — вне закона. Даже соцсети и бесконечная лента рекомендательных рилс.

Это связано с катастрофическим событием прошлого книжной и экранной вселенной: Батлерианским джихадом, войной человечества против искусственного интеллекта, подчинившего себе людей.

Что случилось после войны

После победы великий дома составили священную заповедь, упомянутую в прологе первой ленты Дени Вильнева: «Не создавай машин, подобных человеческому разуму». Нарушение каралось смертью, но как мы знаем, запретный плод всегда сладок.

В «Дюна: Пророчество» нам показали, что вскоре после войны некоторые плевать хотели на правила: сын одного из лордов играл с кибернетической игрушкой, сестры Бене Гесерит тайно пользовались собственным ИИ ради селекции.

К чему привел запрет

Запрет породил уникальный уклад: вместо машин появились люди, тренированные до сверхчеловеческого уровня. Благодаря особым практикам и небезызвестному меланжу появились:

Ментаты — живые «компьютеры», аналитики и стратеги, способные оперировать огромным массивом данных.

Навигаторы Космической Гильдии — мутанты, изменённые под действием специи меланжа, видящие будущее и обеспечивающие безопасные межзвёздные перелёты.

Бене Гессерит — орден женщин, развивших контроль над телом и сознанием до уровня суперкомпьютера.

Боевые языки и кодовые сигналы — у Атрейдесов, например, есть особый голосовой язык, понятный только солдатам герцога.

Были и злостные нарушители

На краю местной вселенной существует орден Бене Тлейлаксу, который тайно использует технологии. Ну как тайно, их все считают отщепенцами и еретиками, но то и дело империя обращается к ним за помощью в щекотливых делах. Так что без технологий никуда даже после войны с машинами.

Физику «Дюны» тоже обошли стороной привычные технологии: вместо лазеров — оружие ближнего боя, защищённое щитовыми полями на эффекте Хольцмана, а вместо цифровой связи — зашифрованные голосовые протоколы, гонцы и личные встречи.

Таким образом, в мире «Дюны» интеллект и тело человека стали главными инструментами прогресса — и одновременно страшного контроля. Всё великое — внутри разума, а не в машинах.

Сестру Пола назвали «Мерзостью», но причину не объяснили: скрытые детали «Дюны 2», на которые наплевал Вильнев.