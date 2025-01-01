Меню
Carina Smyth Я не ищу проблем!
Captain Jack Sparrow Какой ужасный способ жить.
Captain Salazar [единственному выжившему с корабля, который он атаковал] Джек Воробей...
[поднимает объявление о розыске Джека Воробья]
Captain Salazar Знаешь этого пирата?
Henry Только по имени.
Captain Salazar Слишком много лет Треугольник проклял нас, обрёк на этот ад на Земле. Ключ к нашему спасению — Джек Воробей и компас, что у него. Нет, нет. Бояться не стоит, мальчик. Я всегда оставляю одного живым, чтобы он рассказал эту историю. Найди Воробья и передай ему послание от капитана Салазара.
Henry Салазар.
Captain Salazar Скажи ему, что я снова увижу свет дня. И в этот день смерть... смерть придёт прямо за ним. Передашь ему это, пожалуйста?
Henry Да.
Captain Salazar Хотел бы я сказать это ему сам, но мёртвые не рассказывают сказки.
Captain Jack Sparrow Кто ты?
Henry Меня зовут Генри Тернер. Сын Уилла Тернера и Элизабет Суонн.
Captain Jack Sparrow Фу, ты злое отродье этих двоих.
[пауза]
Captain Jack Sparrow А мама спрашивала обо мне?
Henry Нет.
Captain Jack Sparrow Ну же. Она во сне меня зовёт?
Henry Она никогда не говорила о тебе.
Captain Jack Sparrow Ты уверен, что мы о тех же людях говорим? Он — проклятый евнух. Она — золотистая, упрямая, с пухлыми губами, шеей как у жирафа и двумя этими замечательными...
Henry Да! Да, это она.
Henry [из трейлера] Я видел её щиколотки.
Captain Jack Sparrow Ты бы увидел гораздо больше, если бы заткнул свою пельку.
Carina Smyth Кто я для тебя?
Captain Hector Barbossa Сокровище!
[Генри спасает Карину]
Henry С этого момента мы союзники!
Carina Smyth Учитывая, где находится твоя левая рука, я бы сказал, что мы больше, чем союзники!
Карина Смит Мои расчёты точны и верны. Я не просто астроном. Я ещё и часовщик.
Капитан Джек Воробей В этом нет ничего постыдного, дорогая. Всем нам нужно на жизнь зарабатывать.
Карина Смит Нет, я часовщик.
Скрам Моя мама тоже была часовщиком. Правда, она не афишировала это так громко, как ты.
[Генри впервые встречается с Джеком]
Генри У тебя вообще есть корабль, команда... штаны?
Капитан Джек Воробей Великому пирату не до таких мелочей.
[Джек должен быть казнён]
Капитан Джек Воробей Гильотина? Звучит по-французски. Обожаю французов! Какое там, может быть зло? Это же французы.
[видит, что такое гильотина на самом деле]
Капитан Джек Воробей Ох, вот это сильно. Я передумал!
[его ведут к платформе гильотины]
Капитан Джек Воробей Ты серьёзно? Мне ещё и по лестнице туда взбираться?
[его пристёгивают к доске]
Капитан Джек Воробей Вот идея: как насчёт хорошего старомодного побивания камнями? Я бы сейчас отдал всё, чтобы быть побитым камнями!
[кладут под гильотину]
Капитан Джек Воробей Я обычно не жалуюсь, но эта корзина полна голов!
Капитан Джек Воробей Жизнь пирата.
[поднимает стакан рома]
Henry Вот и всё! Я иду с ней!
Captain Jack Sparrow Ты бросаешь меня ради какой-то часовщицы в трусах?
Henry Да!
Captain Jack Sparrow Все вы, мужики, одинаковые!
Captain Jack Sparrow Ааа! Обезьяна!
Генри [шёпотом в тюремную камеру] Мне нужно с вами поговорить.
Капитан Джек Воробей [нападает на Генри сзади, прижимая к двери камеры] Дай мне свой меч.
Генри У меня нет меча.
Капитан Джек Воробей Какой же ты солдат без оружия?
Генри Меня сейчас разыскивают за измену.
Капитан Джек Воробей Так ты не самый лучший тогда?
Генри Я ищу пирата, капитана Джека Воробья?
Капитан Джек Воробей [отпускает Генри] Тебе сегодня повезло. Потому что я и есть капитан Джек Воробей.
Генри [не веря] Не может быть. Я годами искал... это. Великий Джек Воробей — не какой-то пьяница в камере. У тебя вообще есть корабль? Команда... штаны?
Капитан Джек Воробей Великому пирату такие мелочи не нужны.
Генри Ты знаешь, как долго я ждал этого момента? Какие риски я на себя взял, чтобы сюда попасть? Ты точно *тот* Джек Воробей?
Капитан Джек Воробей Настоящий вопрос в том, кто ты?
Shansa Плата за прохождение через мои двери — кровь, капитан.
Captain Hector Barbossa Теперь понятно, почему у тебя не так много посетителей.
Shansa В итоге платят все.
Captain Hector Barbossa Шанса, мы с тобой давно связаны. Я спас тебя от виселицы, помнишь?
Shansa И я прокляла твоих врагов. Но теперь ты приходишь ко мне с страхом. Мёртвые взяли власть над морями.
Captain Hector Barbossa И что мёртвые хотят от меня?
Shansa Не от тебя, капитан. Они ищут Воробья.
Captain Hector Barbossa Джека?
Shansa Джека, что плывёт за трезубцем... С девушкой и «Жемчужиной».
Captain Hector Barbossa Трезубец никогда не будет найден.
Shansa Трезубец — единственная надежда Джека. Мёртвые завоёвывают море, не в силах ступать на сушу. Может, тебе стоит уйти в деревню.
Captain Hector Barbossa Ты имеешь в виду траву на ферме? Доить корову, делать сыр? Пока они топят мои сокровища?
Shansa Спроси себя, капитан: стоит ли это сокровище того, чтобы за него умирать?
Captain Hector Barbossa Я пират. Всегда им буду! Так как же мне спасти своё?
Captain Hector Barbossa Слышал я о могучем испанском капитане, что потопил и убил тысячи людей...
Captain Salazar Нет нет нет нет! Не люди, а пираты!
Гиббс Признай это, Джек. Не везёт тебе ни днём, ни ночью.
Капитан Джек Воробей Это наглая выдумка!
[Птичий помёт падает на плечо Джека]
Карина Смит На том корабле ищут Джека. А Джек — на этой лодке. Я поплыву за ним!
Капитан Джек Воробей Как ты смеешь делать ровно то, что я бы сделал, будь я на твоём месте?
Henry [Генри только что был спасён Летающим Голландцем после попытки утопиться, чтобы привлечь внимание своего отца]
[видит, как к нему приближается тёмная фигура]
Henry Папа?
Will Turner Генри. Что ты сделал?
Henry Я говорил, что найду тебя.
Will Turner Смотри на меня, сын.
Will Turner [половина лица и тела Уилла покрыта морскими ракушками]
Henry Мне всё равно.
Will Turner Тебе не место на Летающем Голландце.
[Экипаж Летающего Голландца слышно на заднем плане]
Will Turner Они знают, что ты здесь. Иди домой к маме.
Henry Нет!
Will Turner Уходи сейчас. Прежде чем будет слишком поздно.
Henry Нет. Я не остановлюсь. А если ты выкинешь меня за борт, я вернусь немедленно.
Will Turner Разве ты не видишь, что я проклят этим кораблем?
Henry Вот почему я здесь. Думаю, знаю способ снять твоё проклятие. Освободить тебя от Летающего Голландца.
Will Turner Генри, нет.
Henry Я читал о сокровище. Сокровище, которое хранит всю силу моря. Тризуб Посейдона может снять твоё проклятие.
Will Turner [kneels down to hug Henry] Генри, тризуб Посейдона никогда не будет найден.
Henry Я нашёл тебя.
Will Turner Это всего лишь история.
Henry Как и в рассказах о тебе и капитане Джек Воробей? Он поможет мне найти тризуб.
Will Turner Ты держись подальше от Джека! Уйди с моря навсегда. Хватит вести себя как пират.
Henry Пират? Я не остановлюсь. Я хочу, чтобы ты вернулся домой.
Will Turner [the Dutchman starts sinking back into the sea] Генри. Прости меня. Моё проклятие никогда не will быть снято.
[takes off his necklace]
Will Turner Это моя судьба.
Will Turner [places the necklace in Henry's hands] Ты должен отпустить меня.
Will Turner [reaches out to gently touch Henry's face] Я люблю тебя, сын.
Henry [the Dutchman sinks fully into the sea, forcing Henry to swim to the surface and reboard his rowboat]
[while lying inside his rowboat]
Henry [Капитан Джек Воробей.] Капитан Джек Воробей.
Captain Salazar Один корабль пытался прорваться сквозь дым. А там, в боевой рубке, стоял этот молодой пират. Он стоял, как маленькая птичка... И с того дня он получил имя, которое будет преследовать меня до конца моих дней... Джек Воробей.
Captain Hector Barbossa [смотрит в дневник Карина] Откуда у тебя это, малышка? Я знаю эту книгу, украдена с итальянского корабля много лет назад.
Carina Smyth Украдена? Нет, вы ошибаетесь.
Captain Hector Barbossa На обложке был Рубин, я бы его не забыл.
Carina Smyth Эту книгу мне подарил отец. Он был явно человеком науки.
Captain Hector Barbossa Он был обычным вором.
Carina Smyth Память о моём отце не опорочит язык пирата! Этот дневник — моё право по рождению. Оставлен мне на ступенях детского дома. Вместе с именем и больше ничем.
Captain Hector Barbossa А, значит, ты сирота? Как тебя зовут?
Carina Smyth Самая яркая звезда на Севере дала мне имя.
Captain Hector Barbossa Это значит Карина?
Carina Smyth Карина Смит. Значит, ты разбираешься в звёздах?
Captain Hector Barbossa Я капитан. Я знаю, за какими звёздами идти домой.
Дядя Джек Если тебя потрошить будут, проси Виктора, у него самые мягкие руки.
Капитан Джек Воробей Спасибо!
Дядя Джек Назови моё имя — и ноги твои не отрежут.
Дядя Джек Я тебе когда-нибудь рассказывал про скелета?
Капитан Джек Воробей Да, ты рассказывал, не раз...
Дядя Джек Скелет заходит в бар и заказывает пиво и швабру!
Капитан Джек Воробей Как всегда, убойная шутка.
Капитан Джек Воробей [понимая, что Карина — дочь Барбоссы] Смайт? Смайт — довольно необычное имя. Мы разве не знали кого-то по имени Смайт?
Капитан Гектор Барбосса Затыкйся!
Капитан Джек Воробей Как её звали? Вертится на языке.
Капитан Гектор Барбосса [наводит меч] Хочешь потерять этот язык?
Капитан Джек Воробей Маргарет Смайт! Договоримся? Или мне рассказать тому, кто должен знать, то, что знаем мы?
Капитан Гектор Барбосса Унесём этот секрет с собой в могилу!
Капитан Джек Воробей О! Значит, это правда? Я блефовал.
Капитан Гектор Барбосса Я — нет!
Henry Возможно, Джек был прав.
Carina Smyth О чём?
Henry О нестерпимом зуде.
[он пытается её поцеловать, а она ему пощёчину]
Henry Зачем ты так?
Carina Smyth Просто проверяю, что это действительно ты. Что ты не призрак.
Henry Это я.
Carina Smyth Значит, я был...
Henry Не прав.
Carina Smyth Немного ошибался. Хотя...
Henry [теперь он её целует] Извинения приняты.
Карина Смайт Дай мне мой дневник
Капитан Джек Воробей Дай мне Карту, которую никто не может прочесть
Карина Смайт Если бы ты могла её прочесть, она бы не называлась 'Карта, которую никто не может прочесть'
Капитан Джек Воробей Большинство людей на этом корабле читать не умеют, так что все карты — 'Карты, которые никто не может прочесть'
Карина Смайт Если ты не можешь её прочесть, значит тебе она и я не нужны
Карина Смит Этот корабль. Эти призраки. Логичного объяснения этому нет.
Генри Мифы моря — это правда, Карина. Рад, что ты наконец поняла, что ошибалась.
Карина Смит Ошибалась? Возможно, у меня были сомнения.
Генри Это худшее извинение, которое я когда-либо слышал.
Карина Смит Извинения? Почему я должна извиняться?
Генри Потому что за нами гонятся мертвецы на корабле, поднятом из бутылки. Где тут твоя наука?
Карина Смит Ладно, я извинюсь.
Генри Ну же, говори.
Карина Смит Тогда можно сказать, что ты должен извиниться перед *мной*, ведь моя жизнь была под угрозой из-за пиратов и мертвецов.
Генри В которые теперь, к сожалению, ты веришь.
Карина Смит Извинения приняты.
Captain Hector Barbossa Скажи, чего ты хочешь.
Captain Jack Sparrow Мне нужен мой компас... 216 бочек рома и обезьяна.
Captain Hector Barbossa Ты хочешь Джека?
Captain Jack Sparrow Ужин. Я хочу его съесть. Я хочу съесть эту обезьяну!
Captain Hector Barbossa [затыкает Спэрроу] Ни за что, Джек. Такая умная девушка никогда не поверит, что такой свин# как я может быть её кровью.
Генри [про брак по залёту] Постойте. Это же нелегально.
Капитан Джек Воробей Это нелегально.
Карина Смит Он прав. Есть ли здесь кто-то, кто возражает против этой свадьбы?
Капитан Джек Воробей Я возражаю.
Священник Поздравляю, можете целовать невесту!
Captain Jack Sparrow Я знал однажды одного испанца... что-то по-испански.
Henry Эль Матадор дель Мар. «Морской мясник».
Карина Смит Мои расчёты точны и верны. Я не просто астроном, я ещё и часовщик.
Капитан Джек Воробей В этом нет ничего постыдного, дорогая. Всем нам надо зарабатывать на жизнь, да?
Капитан Джек Воробей [В тюрьме] Дядя Джек?
Дядя Джек Джек, парень! Как дела?
Капитан Джек Воробей [Держат двое охранников] Не жалуюсь, а ты?
Дядя Джек Всю ночь ждал, что меня отшлёпают, а обслуживание отвратительное.
Капитан Джек Воробей Позор.
Captain Hector Barbossa Меня зовут капитан Барбосса. И я стою перед вами с добрыми намерениями.
Captain Salazar Добрыми намерениями... слышите? Этот пират хочет быть доброжелательным. Так позвольте показать, что значит моя доброжелательность, амиго. Каждый раз, когда я ударяю мечом, один из ваших людей умрёт. Так что советую говорить быстрее.
[ударяет мечом]
Captain Salazar Оле!
[Команда Барбоссы начинает падать как мухи]
Captain Salazar Возможно, стоит поторопиться, капитан.
Gibbs Джек всегда говорил, что если с ним что-то случится, он хочет, чтобы капитаном стал ты.
Scrum Но команда проголосовала за тебя. Вот почему у тебя капитанская шляпа.
Gibbs Как бы там ни было, это были его пожелания, так что будь добр, бери штурвал. И капитанскую шляпу.
[Надевает шляпу на голову Скрама]
Scrum Это самый гордый момент в моей...
[Кадр сменяется на то, как Скрама избивают люди Скарфилда]
Scarfield Мы будем долбить вашего капитана, пока он не скажет, куда вы направляетесь.
[Гиббс смотрит, прикидываясь невинным]
[последние реплики]
Гиббс [изучает карту] Какой курс, капитан?
Капитан Джек Воробей Нужно идти по звёздам, мастер Гиббс.
Гиббс Ага, АГА, капитан!
[выбрасывает карту]
Капитан Джек Воробей У меня свидание за пределами моего любимого горизонта...
Murtogg Думаю, нам стоит рассказать друг другу, где спрятаны наши сокровища, на случай, если кто-то выживет.
Mullroy О, хорошая идея.
Murtogg Ты первый.
Mullroy Моё сокровище зарыто между двумя скрещёнными пальмами на безымянном кладбище на Арубе. А твоё?
Murtogg У меня его нет.
[Салазар собирается убить Барбоссу, потому что Джек от него убежал]
Капитан Салазар Ты обещал мне кровь Джека!
Капитан Гектор Барбосса Но Джек в ловушке! Он никогда не покинет этот остров...
Капитан Салазар Это всё ещё земля!
Капитан Салазар Где Джек Воробей?
Капитан Гектор Барбосса Джек направляется к Трезубцу.
Капитан Салазар Нет, море принадлежит мертвым.
Капитан Гектор Барбосса Трезубец управляет морями.
Капитан Салазар НЕТ! Нет! Нет сокровищ, которые могли бы его спасти! Он умрет, как и ты!
[draws his sword]
Капитан Гектор Барбосса Я единственный, кто может привести вас к нему! Я заявляю: жизнь Джека будет у вас к рассвету. Или забирайте меня тогда. Согласны?
[pause]
Капитан Салазар Отведи меня к нему, и ты переживёшь, чтобы рассказать эту историю.
Капитан Гектор Барбосса Даю слово. Благодарю от имени своей команды.
Капитан Салазар [laughs] Оле!
[taps his sword]
Капитан Салазар Забирайте тех, кто остался. Живые — на борт!
Маллрой Весь флот тонет. И мы скоро помрём.
Скрам И, похоже, мы скоро будем не у дел.
