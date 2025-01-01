Captain SalazarСлишком много лет Треугольник проклял нас, обрёк на этот ад на Земле. Ключ к нашему спасению — Джек Воробей и компас, что у него. Нет, нет. Бояться не стоит, мальчик. Я всегда оставляю одного живым, чтобы он рассказал эту историю. Найди Воробья и передай ему послание от капитана Салазара.
Captain SalazarОдин корабль пытался прорваться сквозь дым. А там, в боевой рубке, стоял этот молодой пират. Он стоял, как маленькая птичка... И с того дня он получил имя, которое будет преследовать меня до конца моих дней... Джек Воробей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Hector Barbossa[смотрит в дневник Карина]Откуда у тебя это, малышка? Я знаю эту книгу, украдена с итальянского корабля много лет назад.
Captain SalazarДобрыми намерениями... слышите? Этот пират хочет быть доброжелательным. Так позвольте показать, что значит моя доброжелательность, амиго. Каждый раз, когда я ударяю мечом, один из ваших людей умрёт. Так что советую говорить быстрее.