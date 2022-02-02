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Джеффри Раш
Джеффри Раш
Geoffrey Rush
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Джеффри Раш
Geoffrey Rush
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Дата рождения
6 июля 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джеффри Раш
Родился 6 июля 1951 года. Тувумба, Австралия.
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Фильмография Джеффри Раш
Мой друг мистер Персиваль
драма, приключения, семейный
2019, Австралия
8.0
Последний портрет
драма, биография
2017, Великобритания
6.0
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
8.0
Боги Египта
приключения, фэнтези
2016, США
7.0
Дочь
драма
2015, Австралия
6.0
Воровка книг
драма
2014, США
7.0
Лучшее предложение
мелодрама, драма
2013, Италия
8.0
Отверженные
мюзикл, драма
2012, Великобритания
7.0
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Джеффри Раш сыграет легендарного комика и актера Граучо Маркса в байопике «Вскинутые брови»
Это его возвращение в большое кино после обвинения в домогательствах.
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2 февраля 2022 10:36
Синтия Эриво в образе Ареты Франклин в трейлере новой части сериала-антологии «Гений»
Премьера состоится 21 марта.
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10 февраля 2021 16:35
Спустя год Джеффри Раша вновь обвинили в сексуальных домогательствах
Капитан Барбосса не унимается! 67-летний актер уличен в аморальном поведении.
Написать
18 декабря 2018 14:38
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