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Джонни Депп

Johnny Depp
Джонни Депп
Джонни Депп Johnny Depp
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Дата рождения
9 июня 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Тим Бертон
Тим Бертон
коллеги и близкие друзья Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
были в отношениях с 1989 по 1993 Ванесса Паради
Ванесса Паради
были в отношениях с 1998 по 2011
Биография Джонни Деппа

Джонни Депп родился 9 июня 1963 года в городе Оуэнсборо (штат Кентуки, США) в семье Джона Кристофера Деппа старшего и Бетти Сью Палмер. Родители актера не имели отношения к актерской профессии, отец Джонни работал инженером, а мать официанткой. У Джонни есть индейские корни. У него есть брать Дэниел и две сестры: Кристи и Дебби. Родители актера развелись, когда ему было 15 лет, а сам Депп впоследствии не раз говорил, что детство его не было благополучным. Своим вдохновителем Джонни Депп считает второго мужа своего матери – Роберта Палмера. В юношестве Джонни был настоящим хулиганом – он рано начал пить, курить и даже вести половую жизнь. Единственным его увлечением в то время была музыка. Когда Деппу было 16 лет, он бросил школу и решил заняться музыкальной карьерой.

Фильмы с Джонни Деппом

Благодаря своей первой жене, гримерше Лори Энн Эллисон, Джонни познакомился с актером Николасом Кейджем, который и убедил его попробовать свои силы в кинематографе. В 1984 году он получил небольшую роль в фильме ужасом «Кошмар на улице Вязов». Кумиром миллионов девушек Джонни Деппа сделал сериал «Джамп-стрит,21», где он сыграл офицера Томаса «Том» Хэнсона-младшего.  В 1990 он сыграл главную роль в мюзикле «Плакса». В том же году началось сотрудничество и впоследствии многолетняя дружба актера с Тимом Бертоном. Джонни сыграл в его фильме «Эдвард руки-ножницы», за главную роль в котором получил первую номинацию на «Золотой глобус». В картине также сыграла юная Вайнона Райдер, которая покорила сердце Деппа.

Свою первую награду, приз Берлинского кинофестиваля, Депп получил за роль в фильме «Аризонская мечта» (1993). Картину снял Эмир Кустурица, а главные роли исполнили: Фей Данауэй, Лили Тэйлор, Винсент Галло, Джерри Льюис и Джонни Депп.

Джонни Депп и Тим Бертон

Джонни Депп снялся во многих фильмах режиссера Тима Бертона. Например, «Эдвард руки-ножницы», «Сонная лощина», «Чарли и шоколадная фабрика», «Суини Тодд», «Алиса в стране чудес» и других. Сотрудничество эпатажного режиссера и Деппа длится уже много лет, они только работали вместе над фильмами, но и дружили семьями.

Большую популярность Джонни Деппу принесла франшиза «Пираты Карибского моря», где он сыграл Капитана Джека Воробья.

За свою карьеру Джонни Депп был несколько раз номинирован на премию Оскар, однако до сих пор не получил статуэтку.

Личная жизнь Джонни Деппа

В 1983 году Джонни Депп женился на Лори Энн Эллисон, однако спустя два года они развелись. Именно благодаря Эллисон актер и попал в Голливуд. После этого Депп четыре года встречался с Вайноной Райдер. В честь девушки Джонни даже сделал татуировку «Winona forever», которую после расставания исправил на «Wino forever».

В 1994 году у Джонни Деппа случился бурный роман с моделью Кейт Мосс. Поклонники пары до сих пор считают ее одной из самых ярких и красивых в истории Голливуда.

Джонни Депп и Ванесса Паради

Самые длительные отношения связывают Джонни Деппа и французскую певицу Ванессу Паради. Они познакомились в 1998 году и были вместе 17 лет. Ради нее Депп переехал жить во Францию. Пара так и не успела официально узаконить отношения, однако у них есть двое детей: Лили-Роуз, которая уже пошла по стопам родителей и стала актрисой, и Джон Кристофер (Джек) Депп III. Причиной расставания Деппа и Паради в 2016 году стала актриса Эмбер Херд, с которой Джонни снимался в фильме «Ромовый дневник». Представители пары заявили, что они расстались друзьями.

Джонни Депп и Эмбер Херд

Роман Деппа с Эмбер Херд начался стремительно. Поклонники актера осуждали своего кумира за то, что он бросил Паради и детей и увлекся молодой актрисой. Они начали встречаться в 2011 году, а в 2014 Депп сделал Херд предложение. Развод актеров состоялся в 2016 году и сопровождался большим скандалом. Эмбер Херд официально заявила, что Депп поднимает на нее руку и злоупотребляет алкоголем. Судебный процесс по разводу был вынесен в прессу, и даже знаменитости не могли устоять от комментариев относительно заявлений Херд. Многие, в том числе и Ванесса Паради, поддержали Джонии, сказав, что он никогда не поднимал руку на женщину. В итоге Депп выплатил бывшей жене 7 миллионов долларов, которые она передала на благотворительность.

 

Интересные факты о Джонни Деппе

- Джонни Депп боится клоунов

- У Деппа аллергия на шоколад

- Джонни Депп никогда не получал Оскар за лучшую мужскую роль

- Любимый актер - марлон Брандо

- Любимый алкоголь - абсент и виски

- В Сербии есть памятник Джонни Деппу

Фильмография Джонни Деппа
В ожидании варваров
В ожидании варваров
драма 2020, США
6.0
Великий
Великий
драма 2020, США
7.0
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
фэнтези 2018, США
7.0
Город лжи
Город лжи
криминал, триллер 2018, Великобритания
6.0
Во всё тяжкое
Во всё тяжкое
драма, комедия 2018, США
7.0
Шерлок Гномс
Шерлок Гномс
анимация 2018, США / Великобритания
6.0
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.0
Лондонские поля
Лондонские поля
триллер, криминал, детектив 2017, США
5.0
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Фотографии Джонни Деппа Все фотографии
Джонни Депп Джонни Депп Джонни Депп Джонни Депп Джонни Депп и Ванесса Паради Джонни Депп и Эмбер Херд Джонни Депп Джонни Депп
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Связи
Тим Бертон
Тим Бертон Tim Burton
коллеги и близкие друзья Вайнона Райдер
Вайнона Райдер Winona Ryder
были в отношениях с 1989 по 1993 Ванесса Паради
Ванесса Паради Vanessa Paradis
были в отношениях с 1998 по 2011
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