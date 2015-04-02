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Всякое приключение капитана Джека Воробья (Джонни Депп) с точки зрительного интереса можно описать недоговоркой: «Чем бы дитя не тешилось», — лишь бы только тешилось, и как можно больше! Хотя веселье и плутовство печально известного на всё Карибское море корсара, преследуемого злым роком, весьма относительно. На сей раз удача, столь своевольно распоряжавшаяся своими дарами по отношению к пиратскому изгою, решила отыграться, и пробудить из пучин зла клокочущую Ярость в…