Всякое приключение капитана Джека Воробья (Джонни Депп) с точки зрительного интереса можно описать недоговоркой: «Чем бы дитя не тешилось», — лишь бы только тешилось, и как можно больше! Хотя веселье и плутовство печально известного на всё Карибское море корсара, преследуемого злым роком, весьма относительно. На сей раз удача, столь своевольно распоряжавшаяся своими дарами по отношению к пиратскому изгою, решила отыграться, и пробудить из пучин зла клокочущую Ярость в…
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Да, конечно!)
Идите в 2д, либо уж тогда 4DX, а просто 3д это чисто маркетинговый развод, да 10 минут ты ощущаешь объем, но изображение тёмное, да и бабосы на ветер имхо. Всем приятного просмотра! Отличное завершение Пиратов!
Пора грабить, парни! Идём в порт!
Шесть лет прошло с последнего выхода в свет Джека Воробья. Забыв дорогу на Карибы, Воробей, судя по всему, подался к своему любимому рому. Тем временем, в кабинете босса Disney ситуация была не лучше. Провальная четвёртая часть, несмотря на доходы, не убедила компанию на срочную подготовку к пятой части. Медленным, даже черепашьим, шагом Disney двигалась в переговорах с Деппом и остальными участниками съемочного процесса. Оставив на второй план «пиратов», на стадии продакшена находился «Одинокий рейнджер», с участием всё тоже Джонни Деппа. Провалившись как в финансах, так и мнениях, картина отпугнула спонсоров для предоставления средств. Карьера Деппа медленно шла ко дну, где находился его любимый корабль. «Начинаем снимать, Капитан», — единственное, что могло обрадовать Деппа и в 2015 году это свершилось. После финансовых неурядиц, проблем с правительством, переносов премьерной даты кинолента обрела своё начало съёмок. Джонни Депп вновь накинул свой любимый трикотаж и бутылку рома в придачу.
Прошло девять лет. Уилл Тернер, ставший капитаном «Летучего Голландца», переправляет мёртвых в иное царство, хотя, водная растительность на лице означает совсем другое. Его жена — Элизабет Тернер, ставшая королевой пиратов, неизвестно где, неизвестно, как и неизвестно что делает на суше. За то время, что глава семейства находится на службе, под женской рукой растёт его сын — Генри. Ужаснувшись историй матери (или кого-то другого) о морских чудовищах, проклятиях и разного вида баек, Генри решает избавить своего отца от проклятия. Помочь ему в этом должен старый «друг» семейства — Капитан Джек Воробей. Потерявший «Жемчужину» в конце третьей части и обретя её в конце четвёртой, Джек окончательно ушёл к своей второй любви — рому. Пойлу, не раз спасавшему ему рутинные ситуации и развлечения с девицами. За девять лет, что прошли в фильме, мир ничуть не изменился… Народ всё также призирает пиратов, и проявляет глупость в отношении научно-познавательных людей. Изменилось лишь везение Джека… Его не осталось совсем.
После провальной попытки воссоздать интересную любовную линию в четвертой части, сплочённому режиссёрскому дуэту было необходимо катастрофически закрывать эту брешь в пробоине корабля. Мужчины в семье Тернеров — везунчики в плане нахождения пары. Разлучившись однажды с родным отцом, Уилл Тернер нашёл себе жену. Не сразу, не с первой попытки, но всё-таки нашёл. Генри Тернер, повторив судьбу отца, тоже находит себе суженную. Вот только в отличие от отца — с первого раза. Всё бы ничего, но что объединяет их любовная находка? Возможно, вариантов найдётся много, но среди них будет один точный, даже можно сказать меткий — Капитан Воробей. Являющийся неким магнитом в нахождении девушек для Тернеров, Джек постепенно теряет своё везение. То, что всегда спасало его — исчезает. Возможно ли это, что время Воробья подходит к концу? Конечно, нет!
Чем интриговали Уилл Тернер и Элизабет Суонн? Возможно, что, несмотря на статус Уилла Элизабет не смотрела на него как на кузнеца. Для неё он был, в первую очередь, человеком. Тот, с кем можно было поговорить по душам или погулять по площади, несмотря на их отличительные статусы. Генри видел в Элизабет красавицу. Девушку, чьи глаза сшибали с ног, а голос радовал как птичье пение. Ему было неважно, что когда-то она спасла его и сейчас она — дочь губернатора. Что можно увидеть в химии между Генри и Кариной? Абсолютно ничего. Их диалоги невыразительны, а отношения стоят на месте до тех пор, пока одному из них не начнёт угрожать опасность. Наблюдая за активностью Уилла (неважно в какой части), за тем, как он рвётся к своей возлюбленной — понимаешь, что она ему дорога. Наблюдая за детской симпатией Генри, понимаешь, что он ещё ребёнок, которому хочется всего и сразу, но не достаётся в абсолютном счёте ничего. Но при этом, иные отношения героев — вовсе не минус. Если в прошлые разы были ожидаемо, что Уилл и Элизабет всё-таки будут вместе, несмотря на ситуацию, то в пятой части всё несколько иначе. Неуверенность Генри, плюс пылкость Карины выводят интерес на новый уровень, в котором жар постоянно увеличивается. Юношеский минимализм Генри и резкость Карины — увлекательный виток пятой картины.
Генри Тернер — сын капитана Летучего Голландца Уилла Тернера, который является сыном Прихлопа Тернера. Тавтология, но всё-таки. Генри — юноша, которому ещё многому предстоит обучиться как в жизненных ситуациях, так и в морском деле. Ошарашенный судьбой отца, Генри решает освободить последнего. Не понимая как, с кем и получится ли это вообще, Генри начинает искать Джека Воробья. Роль Генри досталась Брентону Туэйтцу. Молодой австралиец, имеющий за спиной несколько неплохих картин, таких как «Боги Египта» и «Малифисента». Генри не такой как отец — в нём нет того резкого характера, благодаря которому Уилл добивался успехов. Нет харизмы, которая должна проявляться в необходимое время. Но упорность и везение быть в нужном месте помогают Генри выигрывать. Юношество, которое медленно перерастает в мужество.
Карина Смит — молодая девушка, интересующаяся астрономией. Не осознавая, что это, народ считает её ведьмой, которую необходимо сжечь. Карина — сирота, которую отец бросил в раннем детстве. Всё что ей досталось от него — книга с возможной находкой Трезубца Посейдона и рубин, необходимый для считывания иероглифов. Кая Скоделарио, главная героиня женской роли в фильме, неплохо играет в «одиночку». Мотивы найти Трезубец объяснимы. В них прослеживается настоящая взрослая необходимость, которая нужна Карине. Делу всей жизни не смогут помешать даже призраки, в которых Карина не особо верит.
Дэйви Джонс, Гектор Барбосса, Чёрная Борода, Капитан Салазар… За всю свою славную карьеру пирата Джек Воробей накопил множество неприятелей. Среди таковых есть и пираты, которым Джек должен денег. В начале своего пути Джек встретился с испанским капитаном Салазаром, чьей задачей было истребление пиратства. Выпустив Салазара из «Дьявольского треугольника», Джек нашёл для себя новые приключения. Роль Салазара исполнил Хавьер Бардем. Талантливый актёр, с амбициозными целями доказал, что он является таким в пятой части франшизы Пиратов Карибского моря. Салазар в исполнении Бардем великолепен. Желание отомстить обусловлено дерзким проигрышем и проклятием, появившимся благодаря Воробью. Дав Салазару чуть больше экранного времени, и он бы отличился намного лучше!
Вердикт. Пятая часть знаменитой франшизы — отличный фильм в копилку корсаров. Джонни Депп не забыл о том, как нужно играть Воробья и вновь показал всему миру мастер класс. Ностальгия — единственное чувство, которое может возникнуть при просмотре данной картины, ведь нас вновь порадовали качественными «Пиратами Карибского моря».
- Хоть кто-то спасал меня потому, что соскучился?!
Приятного просмотра!
Одним из главенствующих трендов современной киноиндустрии можно уверенно назвать «франшизацию». Практически любой успешный блокбастер автоматически претендует уже не просто на сиквел, но на целую серию фильмов, рассчитанную на многие годы вперёд. Коммерческий интерес здесь понятен, ведь гораздо проще продолжать движение по накатанной, эксплуатируя успешную идею до тех пор, пока это будет приносить прибыль или пока серия полностью не растеряет свою фанатскую базу, что случается довольно редко. Впрочем, некоторым студиям удаётся удерживать свою планку, продолжая своё уверенное и неумолимое движение, подобно сериалу, который даже не пытается намекнуть вам на скорый финал. В отношении Пиратов Карибского моря, с момента выхода фильма за пределы трилогии, звезды стали складываться неудачно, превратив увлекательные пиратские истории в грустный цирк, наполненный самоповтором и плохими шутками. После слабой четвёртой части и очередной смены режиссёра сложно было ожидать «триумфального возвращения», но, само собой, хотелось верить в лучшее. Как выяснилось, делать этого категорически не стоило.
Сразу стоит оговорить тот факт, что фильм начал испытывать серьёзные трудности ещё задолго до релиза. Изначально предполагалось, что именно режиссёр печально известной «На странных берегах» продолжит съёмки последующей ленты, более того, какое-то время ходили слухи о параллельной работе на двумя частями сразу. Но так уж сложилось, что Роб Маршалл выбыл из проекта и процесс еще больше затянулся, сначала из-за выбора нового кандидата в режиссёрское кресло, которое в итоге поделили между мало кому известными Хоакимом Роннингом и Эспеном Санбергом, затем из-за определённых проблем студии Disney, которая понесла значительные финансовые потери в 2013 году и, наконец, из-за постоянных проблем со сценарием, который окончательно одобрили только в 2014 году. Таким образом, если вести отсчёт с начальных этапов подготовки, а именно с 2011 года, то, в общей сложности, работа заняла 6 лет, что явно не могло пойти на пользу фильму, учитывая все случившиеся сбои и перестановки.
Сценарий явно один из наиболее пострадавших элементов всей конструкции фильма. Сам синопсис безумно прост: сын Уилла Тёрнера ищет способ снять проклятие с отца, с чем ему не справиться без помощи Джека Воробья и девушки, чье имя вы непременно забудете. Параллельно с этим, как водится, очередная команда зловещих морских мертвецов преследует капитана Джека, желая свершить месть. Не обходиться и без семейной драмы, жертвы, предсказуемого финала и сцены после титров. Сюжет не подаётся нам слишком скомкано или обрывочно, нет, дело совсем в другом. Если абстрагироваться от общей глупости происходящего на экране, то можно заметить, что повествование пестрит не только логическими ошибками, что было бы еще хоть как-то простительно для жанра, но и откровенными противоречиями, как внутри всей серии, так и внутри конкретного фильма. Я не стану перечислять всё многообразие, лишь подчеркну наиболее дикие из них: Уилл Тёрнер каким-то образом стал покрываться «грибком», хотя такой поворот невозможен, ведь это было проклятием Дэйви Джонса, которое сам Тёрнер и снял, тем самым вернув команде человеческий облик; за время, пока сын Уилла вымахал в здорового парня, ни Джек, ни Элизабет не постарели на те условные17-20 лет, а вот Барбосса явно преобразился; местный артефакт способен разрушить все проклятия разом и о нём знало несколько человек, но никто на протяжении четырёх фильмов не пытался его найти, что помогло бы решить одним махом все проблемы для целой плеяды персоналий. Не могу не обозначить и тот факт, что единственная причина, по которой в фильме нужна новая девушка-персонаж, этот то, что карту не может прочитать мужчина, а в сценарном отношении это выглядит простой заплаткой, дабы не тратить время на хотя бы минимальное раскрытие нового героя. Весь этот «золотой» набор можно спокойно пережить в одном случае, если вы наглухо забыли сюжет предыдущих частей или же вообще не видели их.
Со стороны зрелищности можно тоже заметить ряд неурядиц, я не говорю о качестве самих эффектов, которые хоть слегка и уступают многим современным картинам, но остаются вполне презентабельными. Проблема скорее в постановке, фильм лишён захватывающих сцен, особенно грустно это выглядит на фоне первых частей, насыщенных фехтованием, морскими сражениями и внушительными морскими обитателями. За два часа просмотра практически ничего не врезается в память, все экшен-сцены выглядят блекло, а порой, откровенно скучно. Вместо зубодробительных абордажей теперь на экране бытует возня, да и вообще, сражения в рукопашную практически исчезли как вид. Те немногие попытки добавить чего-то нового и зрелищного на экран оказываются беспомощны перед неумением красиво поставить сцену или же непониманием, как достичь необходимого эффекта. К слову о достижении эффекта, можно вспомнить и музыкальное сопровождение, с которым решили не придумывать вообще ничего, используя только знакомые для вас треки. Эти мелодии вроде бы должны вызвать у вас ностальгию, но используются слишком часто, особенно касаемо заглавной темы, вызывая тем самым обратный эффект, когда вы уже начнёте предвкушать ноты, которые должны заиграть в следующем эпизоде. Как итог, к финалу складывается ощущение, что аудиовизуальная часть, которая должна была бы прикрыть собой сценарные дыры, справляется только частично и исключительно тем, что хоть немного удерживает ваше внимание.
Не хочется пускаться в долгие рассуждения о актёрском составе фильма, но несколько слов сказать необходимо. «Новенькие», как и ожидалось, справляются кое-как, даже не пытаясь привлечь к себе основное внимание. И тут не до конца ясно, то ли сценарий не даёт им раскрыть характер, то ли они сами плохо понимают, что вообще происходит. Разве что Хавьер Бардем хорошо вписался в роль Салазара, но, к сожалению, все его реплики легко уместятся в 15 минут экранного времени. Если же говорить о «ветеранах» серии, то честным будет признать: Джонни Депп расслабился, все его действия сильно потеряли в харизме, а движения стали заученными и даже вымученными. Словно режиссер дал ему текст и сказал: «Вот тут, Джонни, тебе просто надо развести руками, а вот тут ухмыльнуться и слегка покачнуться вбок. Да к чему это я, ты и так всё знаешь!». Ничего плохого нельзя сказать о Джеффри Раше, а вот появление Орландо Блума и Киры Найтли можно квалифицировать скорее в качестве камео или пасхалки, уж слишком мало их для какой-либо действительной актёрской игры. Да и в целом, их появление в кадре вызывает противоречивые чувства, слишком завершённой выглядела их история, чтобы ворошить её, превращая в мыльную оперу.
Как ни грустно, но резюмируя всё вышеописанное, остаётся только признать тот факт, что «Мертвецы не рассказывают сказки» не только не смогли вернуть серии былую славу, но даже не отдалились в развитии от своего невезучего предшественника. За годы, проведённые в муках создания, фильм не смог приобрести своего лица, а его создатели даже не постарались вложить в него душу. Запуская картину в прокат, кинокомпания явно рассчитывала на простую и топорную схему – выехать за счёт прошлых заслуг, прилагая минимум усилий. По этой причине, оставляя кресло после просмотра, вы рискуете получить только чувство скуки, а если вы являетесь преданным поклонником серии, то еще и разочарование.
Редкая франшиза достойно перелетает через третий фильм. За долгие годы годы в киноиндустрии можно уже выделить достаточно стандартную тенденцию, когда третья или четвёртая картина становится переработкой сюжета первой части. Причём речь идёт о совершенно разных жанрах, от лёгких массовых фильмов вроде «Терминатора» или даже «Назад в будущее» до легендарного «Крёстного отца».
«Пираты карибского моря» пришли к этому на пятом фильме. Придумывать полностью новые сюжеты, видимо стало трудновато, поэтому авторы пошли уже проторенной дорожкой и начали обновлять сценарий первого фильма. Теперь уже сын Уилла Тёрнера, который, как мы помним, стал капитаном «Летучего Голландца», отправляется на поиски трезубца Посейдона, способного разрушить заклятие. Помогает ему в этом начитанная и образованная девушка Карина Смит и, конечно же, капитан Джек Воробей. Вышло, честно говоря, слабовато. В первую очередь из-за актёров, у следующего поколения не оказалось того обаяния и харизматичности, которыми отличались и Орландо Блум и Кира Найтли. Джонни Депп всё так же мил и нелеп, хотя шутки опускаются всё ниже и ниже.
Сразу хочется откреститься от тех критиков, которые ругали фильм за нелогичность и непоследовательность. Не за это зрители любили франшизу и не за этим идут в кино на продолжение. При желании можно и в первых частях найти достаточно сценарных провалов. Но тогда этого делать не хотелось. А вот сейчас уже остаётся достаточно времени на то, чтоб подумать о поступках героев. Потому как их персонажи, что называется «не цепляют». До самого конца так и не понимаешь, влюблены ли они друг в друга или просто столкнулись в нужный момент, да и нет какого-то рвения и огонька в глазах (тут, кстати, дурную службу сослужил русский дубляж, особенно у молодого Тёрнера, как можно так переигрывать голосом?). Поэтому настроение больше задают более старые и проверенные актёры и персонажи. Невероятно хорош, а точнее страшен, Хавьер Бардем в роли мертвеца Салазара. Ощущения сильнее, чем от Барбоссы в лучшие времена. Кстати, сам Барбосса здесь уже заматеревший и отъевшийся, но всё равно весьма обаятельный. Прибавляем к ним немного постаревшего Джека Воробья, что отлично подходит для образа спившегося пирата, и неплохой фон готов. На него всегда можно отвлечься, если стал скучен основной сюжет.
Юмор, как уже упомянуто выше, местами слишком уж «низкий», но есть и весьма остроумные сцены, как например, казнь. Там всё отлично и сыграно и срежиссировано. Неплохо смотрится и ограбление банка. А также невероятно милое появление Пола Маккартни в роли дяди Джека Воробья. Не хватило разве что самоиронии. Если уж взялись повторять истории, то можно было бы как-нибудь пошутить на эту тему, а не подавать как серьёзный сюжет. Это бы сильно разрядило обстановку и помогло восприятию.
Как и заявлено в рекламе, в фильме появляются и Орландо Блум с Кирой Найтли, но не ждите многого, это чисто ностальгический и рекламный ход, пара минут у одного, тридцать секунд у другой, просто чтобы зритель пустил скупую слезу.
Но главное, чего не хватает в новом фильме – того самого карибского моря, в котором должны плавать пираты. Всё море больше показывают в темноте и оно чаще нарисовано, чем реально снято. А это сильно влияет на атмосферу, которой так славились первые части.
В целом, посмотреть можно, но не ждите той яркости, которая была в первых фильмах, скорее будут ровные одноразовые впечатления, как от четвёртой части. Примерно на 5 из 10 баллов.
- Казнить его вместе с этой распутной девкой!
- Эээ, сэр, тут такое дело, это ваша жена!
Насколько мне известно, Робу Маршаллу так и не простили провал четвертых "Пиратов" и в теперешней франшизе это, что называется, маленький уродец. Лично у меня вера пропала после четвертой части, а последующие переносы пятой сначала на 2015 и далее-далее, лишь укрепили мое мнение в предстоящем провале. подверждения поступали сплошь и рядом: двое режиссеров, отказ Блума и Найтли, отказ Циммера. Все более и более становилось страшно за судьбу и восприятие теперь уже поистине эпической саги, завоевавшей доверие сотен миллионов, разорванной на цитаты нещадно, саундтрек которой вот уже 14 лет возникает буквально из ниоткуда в различных шоу и концертах. И благодарю вселенную, что я обманулся, ибо достойное возрождение произошло. Какой история будет дальше точно неизвестно, об этом думать пока рано.
Хоакин Ронинг и Эспен Сандберг смогли сделать считавшееся невозможным - поднять историю с колен, пусть неустойчиво, местами сильно противоречиво, но в этим им помогала уже устоявшаяся команда сценаристов во главе в Терри Россио. Признаться недочеты есть, но здесь мы имеем случай, когда утвердившийся стиль и история помогают создателям, это большая редкость.
На радость зрителям, вернулись прежние герои, но не все, мистер Гиббс и карлик Марти, неуклюжие стражники Мюлрой и Мюртог на месте, а вот злобного Пинтла и Раджети с деревянным глазом, да майора Коттона с по-прежнему не видать. Жаль, они были веселым дополнением.
Душу радует, что Пираты и в этот раз не подкачали в трюками и зрелищными поединками, которых еще нигде не было. Чего только стоит кража британского сейфа, превратившаяся в гонку а'ля "Форсаж 5", да поединок на пушках меж двух кораблей. Правда в это раз, малыш Джек как-то мало летает на веревках, а мы помним его знаменитые вылеты за борт на канате, полетом над двумя кораблями и мягким приземлением на голову недруга. Некую сухость сценария безусловно Джек дополнял своими ироническими импровизациями, они-то как раз и выделяются из общей массы.
Потрясающая придумка с Трезубцем Посейдона и картой "что мужу не прочесть" , а главное то, что мы наконец-таки узнаём откуда молодой пират получил своё говорящее прозвище.
Мрачный и жестокий капитан Салазар ( Хавьер Бардем) малость расстроил. Казалось бы, команда мертвецов, можно километрами придумывать героев, костюмы, смешные и страшные моменты, как это сделали со всей командой "Летучего голландца" , но нет. Кроме беготни по воде, да невидимок ребята не запомнились больше. Примерно такое же впечатление вызывает и его корабль, чувство такое, словно хотели придумать что-то отличное от предыдущих частей. Не выжали максимум на мой взгляд.
Есть еще несколько искажений, некая рваность повествования, пара эпизодов специально написана для объяснения зрителю, но это все меркнет. Главное есть дух авантюры в фильме, много моментов, где ты не знаешь чего ожидать. Молодые звезды, блеснувшие в фильме приятно удивляют своими характерами. Сын Тренера, Генри, весь отца, своего рода слепое благородство вкупе с бушующими гормонами молодости и Карина Смит, ведьма-астроном, естественно повидавшая жизни и хлебнувшая горькой участи девочки из приюта.
Финал бесспорно, не оставит равнодушным фанатов. Меня он натолкнул на мысль, что рано или поздно, но герои все погибнут и на важно, на экране или в жизни. С разницей лишь, что пират будет "похоронен на Сент-Мартене в маленькой могилке без надписи". Печаль, но ничего с этим не.......
В завершении добавлю, несмотря на горечь финала, плаванье Пиратов не окончено, рандеву с морем за краем горизонта ждет каждого отчаянного и отверженного, оно-то и подарит ему вечный покой.
8 из 10
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки (Prates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, 2017, Хоакин Роннинг, Эссен Сандберг). Франшизе о пиратах уже без малого 15 лет, первый фильм "Проклятие Черной Жемчужины" вышел в далеком 2003 и до сих пор остается одним из моих самых любимых проектов Disney. Там были пираты, сокровища, погони и романтика бескрайнего моря, харизматичный персонаж и смешные шутки - все, что нужно отличной истории. На волне популярности в Диснейлендах по всему миру были построены аттракционы, а в Джека Воробья на Хэллоуин переодевался каждый второй. За ним вышли в 2006 и 2007 еще два фильма с тем же актерским составом, а фильм 2011 года входит в 20-ку самых кассовых фильмов. Вот на этой бы ноте закончить блистательную историю, но создатели фильма решили не ограничиваться таким успехом. Этой весной мы можем снова окунуться в волшебный сказочный мир под всеми узнаваемую музыку. И все здесь вроде неплохо: Джонни Депп все с той же прической и черной тушью, спецэффекты еще более современные, пригласили Орландо Блума, взяли воспитывать подрастающее поколение - я не знаю, как у них это получилось, но фильм мне показался очень скучным. Я отдаю себе отчет в том, что это сказка Disney, несмотря на рейтинг 16+ здесь только страшные мертвецы, но никак сцен насилия и особой жестокости - только сражения на саблях и разговоры о чести и доблести. Не буду рассказывать сюжет, но не для того, чтобы защитить вас от спойлеров, а просто потому что он уже не имеет никакого значения. Этот фильм можно смотреть только ради красивых морских просторов, компьютерного Хавьера Бардема и немножко ради ностальгии. Я уверена, что Disney на основе этого фильма сделает новые водные аттракционы со старшими акулами или звездным небом с подсветкой - он будет пользоваться большим спросом. Так что посоветую этот фильм только безумным фанатам Джека Воробья и/или Джонни Деппа, потому что лично мне уже было не очень смешно на него смотреть. Ну и тем, кто любит хорошую картинку с дорогими спецэффектами - тут этого предостаточно. Просто не пытайтесь найти смысл в этой истории, просто наблюдайте за происходящим на экране. Как я поняла из интервью, Джонни подписан аж на 9 фильмов - пираты с нами еще надолго.
7мь из 10ти!
а больше и написать нечего...
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