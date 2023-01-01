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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Киноафиша Фильмы Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, 2017: актеры и роли
Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки 2017 / США
8.4 Оцените
263 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хоаким Роннинг Хоаким Роннинг Joachim Roenning Эспен Сандберг Эспен Сандберг Espen Sandberg
В ролях
Джонни Депп Джонни Депп Johnny Depp Хавьер Бардем Хавьер Бардем Javier Bardem Кая Скоделарио Кая Скоделарио Kaya Scodelario Джеффри Раш Джеффри Раш Geoffrey Rush Макензи Крук Макензи Крук Mackenzie Crook Робби Кэй Робби Кэй Robbie Kay Стивен Грэм Стивен Грэм Stephen Graham Мартин Клебба Мартин Клебба Martin Klebba Орландо Блум Орландо Блум Orlando Bloom Брентон Туэйтс Брентон Туэйтс Brenton Thwaites Дэвид Уэнэм Дэвид Уэнэм David Wenham Пол Маккартни Пол Маккартни Paul McCartney
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