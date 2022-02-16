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Дэвид Уэнэм
Дэвид Уэнэм
David Wenham
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Дэвид Уэнэм
David Wenham
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Дата рождения
21 сентября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Марриквилл, Новый Южный Уэльс, Австралия
Рост
178 см
Биография Дэвида Уэнэма
Родился 21 сентября 1965 года. Марриквилл, Новый Южный Уэльс, Австралия.
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Фильмография Дэвида Уэнэма
Золото Флинна
боевик, приключения
2018, Австралия / Канада
5.0
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
8.0
Лев
драма
2016, Великобритания / Австралия / США
7.0
Невероятный Блинки Билл
анимация, приключения, детский
2016, США / Австралия
5.0
Бумажные самолеты
семейный
2014, Австралия
6.0
10 мгновений судьбы
драма
2013, Австралия
5.0
Солнце и апельсины
драма
2011, Великобритания / Австралия
7.0
Джонни Д
драма
2009, США
7.0
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