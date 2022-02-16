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Дэвид Уэнэм

David Wenham
Дэвид Уэнэм
Дэвид Уэнэм David Wenham
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Дата рождения
21 сентября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Марриквилл, Новый Южный Уэльс, Австралия
Рост
178 см
Биография Дэвида Уэнэма

Родился 21 сентября 1965 года. Марриквилл, Новый Южный Уэльс, Австралия.

Фильмография Дэвида Уэнэма
Золото Флинна
Золото Флинна
боевик, приключения 2018, Австралия / Канада
5.0
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.0
Лев
Лев
драма 2016, Великобритания / Австралия / США
7.0
Невероятный Блинки Билл
Невероятный Блинки Билл
анимация, приключения, детский 2016, США / Австралия
5.0
Бумажные самолеты
Бумажные самолеты
семейный 2014, Австралия
6.0
10 мгновений судьбы
10 мгновений судьбы
драма 2013, Австралия
5.0
Солнце и апельсины
Солнце и апельсины
драма 2011, Великобритания / Австралия
7.0
Джонни Д
Джонни Д
драма 2009, США
7.0
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