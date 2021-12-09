Содержание:
Голшифте Фарахани – Фильмы
- Голшифте Фарахани – «Совокупность лжи»
- Голшифте Фарахани – «Исход: Цари и боги»
- Голшифте Фарахани – «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
Голшифте Фарахани – Личная жизнь
Голшифте Фарахани родилась 10 июля в Тегеране в семье театрального режиссера Бехзада Фарахани. Ее сестра Шагайе также стала актрисой. Голшифте с детства занималась театром и игрой на пианино, и в 14 лет уже получила звание лучшей актрисы на Тегеранском кинофестивале «Фаджр» за фильм «Грушевое дерево» о любви разлученных подростков.
С 1998 по 2008 годы Фарахани снималась преимущественно на родине, за это время в ее карьере появилось более, чем в 15-ти картинах, среди которых «Бутик» 2003 года, мелодрама «Слеза холодна» 2004 года и притча «Полумесяц» 2006 года. В 2003 году Фарахани исполнила роль в фильме Мамада Хагхигхата «Два ангела» о молодых людях, увлеченных музыкой, а в 2005 году актриса сыграла в суфийской притче Насера Хемира «Баба Азиз» о слепом дервише и его внучке Иштар, которые пересекают пустыню ради воссоединения дервишей. В 2008 году Фарахани снялась в голливудском фильме «Совокупность лжи» с Леонардо ди Каприо и Расселом Кроу, что изменило отношение к ней на родине. Однако, после этого в карьере актрисы появляется все больше американских фильмов, в том числе киноэпопея «Там обитают драконы» 2011 года . В этом же году Фарахани снялась у французского режиссера Маржан Сатрапи в драме «Цыпленок с черносливом». В 2012 году актриса исполнила главную роль во французско-афганском фильме «Камень терпения» о молодой женщине, которая ухаживает за своим парализованным от ранения в шею пожилым мужем. В 2014 году Фарахани исполнила роль Нефертари в фильме Ридли Скотта «Исход: Цари и боги», а в 2016 сыграла главную женскую роль в монотонной драме Джима Джармуша «Патерсон», где ее партнером был Адам Драйвер. В 2017 году Фарахани вошла в актерский состав очередного фильма франшизы «Пираты Карибского моря».
Остросюжетный боевик Ридли Скотта 2008 года об агенте ЦРУ Роджере Феррисе (Леонардо ди Каприо), который противостоит Аль Каиде. Он следит за убежищем террористов в Аммане, в чем ему помогает глава иорданской разведки Хани Салами (Марк Стронг) и завербованный им террорист Мустафа (Каис Нашиф). Для прикрытия операции Феррис заводит интрижку с медсестрой Аишей (Голшифте Фарахани), однако его план терпит крушение, когда его босс Эд Хофман (Рассел Кроу) решает сжечь убежище террористов.
Эпический фильм Ридли Скотта 2014 года о ветхозаветных событиях. Фараон приказывает уничтожить всех младенцев еврейского происхождения, и мать Моисея, чтобы спасти его, кладет сына в корзину, сплетенную из тростника, и отправляет по Нилу. Дочь фараона находит ребенка и растит вместе с Рамзесом (Джоэл Эдгертон) – будущим правителем. После смерти фараона новый правитель узнает о происхождении Моисея (Кристиан Бэйл) и отправляет его в пустыню, чтобы убить. Но пророку удается спастись и он возвращается обратно, чтобы освободить свой народ от рабства.
В очередном фильме франшизы 2017 года неуемный Джек Воробей (Джонни Депп) вынужден спасаться от своего старого врага капитана Салазара (Хавьер Бардем) и его призрачных пиратов, сбежавших из Дьявольского треугольника. Они собираются уничтожить всех пиратов, и в борьбе с ними поможет лишь трезубец Посейдона, дающий своему хозяину полный контроль над морями. Сын Уилла и Элизабет по имени Генри (Брентон Туэйтес) после нападения мертвых пиратов на его судно попадает в тюремный госпиталь, откуда ему удается сбежать и спасти самого Джека, потерявшего всю свою команду.
Фарахани была замужем за иранским кинопродюсером Амином Махдави, но пара разошлась. В 2015 году актриса вышла замуж за австралийского тренера по медитации Христоса Дордже Уолкера.
Из-за съемок в фильме «Совокупность лжи» иранские власти запретили Фарахани покинуть Иран, но она все равно появилась на премьере картины в США.
В июне 2012 года Фарахани снялась обнаженной для французского журнала Madame Figaro, после чего правительство Ирана опубликовало сообщение, что ее возвращение на родину нежелательно.
В Иране Фарахани была участницей рок-группы «Kooch Neshin». После отъезда она продолжила музыкальную карьеру, и в 2009 вышел ее альбом «Oy».