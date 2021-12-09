Содержание:

Голшифте Фарахани – Фильмы

- Голшифте Фарахани – «Совокупность лжи»

- Голшифте Фарахани – «Исход: Цари и боги»

- Голшифте Фарахани – «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Голшифте Фарахани – Личная жизнь

Голшифте Фарахани родилась 10 июля в Тегеране в семье театрального режиссера Бехзада Фарахани. Ее сестра Шагайе также стала актрисой. Голшифте с детства занималась театром и игрой на пианино, и в 14 лет уже получила звание лучшей актрисы на Тегеранском кинофестивале «Фаджр» за фильм «Грушевое дерево» о любви разлученных подростков.

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Голшифте Фарахани – Фильмы

С 1998 по 2008 годы Фарахани снималась преимущественно на родине, за это время в ее карьере появилось более, чем в 15-ти картинах, среди которых «Бутик» 2003 года, мелодрама «Слеза холодна» 2004 года и притча «Полумесяц» 2006 года. В 2003 году Фарахани исполнила роль в фильме Мамада Хагхигхата «Два ангела» о молодых людях, увлеченных музыкой, а в 2005 году актриса сыграла в суфийской притче Насера Хемира «Баба Азиз» о слепом дервише и его внучке Иштар, которые пересекают пустыню ради воссоединения дервишей. В 2008 году Фарахани снялась в голливудском фильме «Совокупность лжи» с Леонардо ди Каприо и Расселом Кроу, что изменило отношение к ней на родине. Однако, после этого в карьере актрисы появляется все больше американских фильмов, в том числе киноэпопея «Там обитают драконы» 2011 года . В этом же году Фарахани снялась у французского режиссера Маржан Сатрапи в драме «Цыпленок с черносливом». В 2012 году актриса исполнила главную роль во французско-афганском фильме «Камень терпения» о молодой женщине, которая ухаживает за своим парализованным от ранения в шею пожилым мужем. В 2014 году Фарахани исполнила роль Нефертари в фильме Ридли Скотта «Исход: Цари и боги», а в 2016 сыграла главную женскую роль в монотонной драме Джима Джармуша «Патерсон», где ее партнером был Адам Драйвер. В 2017 году Фарахани вошла в актерский состав очередного фильма франшизы «Пираты Карибского моря».



Голшифте Фарахани – «Совокупность лжи»

Остросюжетный боевик Ридли Скотта 2008 года об агенте ЦРУ Роджере Феррисе (Леонардо ди Каприо), который противостоит Аль Каиде. Он следит за убежищем террористов в Аммане, в чем ему помогает глава иорданской разведки Хани Салами (Марк Стронг) и завербованный им террорист Мустафа (Каис Нашиф). Для прикрытия операции Феррис заводит интрижку с медсестрой Аишей (Голшифте Фарахани), однако его план терпит крушение, когда его босс Эд Хофман (Рассел Кроу) решает сжечь убежище террористов.



Голшифте Фарахани – «Исход: Цари и боги»

Эпический фильм Ридли Скотта 2014 года о ветхозаветных событиях. Фараон приказывает уничтожить всех младенцев еврейского происхождения, и мать Моисея, чтобы спасти его, кладет сына в корзину, сплетенную из тростника, и отправляет по Нилу. Дочь фараона находит ребенка и растит вместе с Рамзесом (Джоэл Эдгертон) – будущим правителем. После смерти фараона новый правитель узнает о происхождении Моисея (Кристиан Бэйл) и отправляет его в пустыню, чтобы убить. Но пророку удается спастись и он возвращается обратно, чтобы освободить свой народ от рабства.



Голшифте Фарахани – «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

В очередном фильме франшизы 2017 года неуемный Джек Воробей (Джонни Депп) вынужден спасаться от своего старого врага капитана Салазара (Хавьер Бардем) и его призрачных пиратов, сбежавших из Дьявольского треугольника. Они собираются уничтожить всех пиратов, и в борьбе с ними поможет лишь трезубец Посейдона, дающий своему хозяину полный контроль над морями. Сын Уилла и Элизабет по имени Генри (Брентон Туэйтес) после нападения мертвых пиратов на его судно попадает в тюремный госпиталь, откуда ему удается сбежать и спасти самого Джека, потерявшего всю свою команду.



Голшифте Фарахани – Личная жизнь

Фарахани была замужем за иранским кинопродюсером Амином Махдави, но пара разошлась. В 2015 году актриса вышла замуж за австралийского тренера по медитации Христоса Дордже Уолкера.