Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Голшифте Фарахани

Голшифте Фарахани

Golshifteh Farahani
Голшифте Фарахани
Голшифте Фарахани Golshifteh Farahani
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
10 июля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Голшифте Фарахани

Содержание:
Голшифте Фарахани – Фильмы
  - Голшифте Фарахани – «Совокупность лжи»
  - Голшифте Фарахани – «Исход: Цари и боги»
  - Голшифте Фарахани – «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
Голшифте Фарахани – Личная жизнь

Голшифте Фарахани родилась 10 июля в Тегеране в семье театрального режиссера Бехзада Фарахани. Ее сестра Шагайе также стала актрисой. Голшифте с детства занималась театром и игрой на пианино, и в 14 лет уже получила звание лучшей актрисы на Тегеранском кинофестивале «Фаджр» за фильм «Грушевое дерево» о любви разлученных подростков.

​​​​​​​
Голшифте Фарахани – Фильмы

С 1998 по 2008 годы Фарахани снималась преимущественно на родине, за это время в ее карьере появилось более, чем в 15-ти картинах, среди которых «Бутик» 2003 года, мелодрама «Слеза холодна» 2004 года и притча «Полумесяц» 2006 года. В 2003 году Фарахани исполнила роль в фильме Мамада Хагхигхата «Два ангела» о молодых людях, увлеченных музыкой, а в 2005 году актриса сыграла в суфийской притче Насера Хемира «Баба Азиз» о слепом дервише и его внучке Иштар, которые пересекают пустыню ради воссоединения дервишей. В 2008 году Фарахани снялась в голливудском фильме «Совокупность лжи» с Леонардо ди Каприо и Расселом Кроу, что изменило отношение к ней на родине. Однако, после этого в карьере актрисы появляется все больше американских фильмов, в том числе киноэпопея «Там обитают драконы» 2011 года . В этом же году Фарахани снялась у французского режиссера Маржан Сатрапи в драме «Цыпленок с черносливом». В 2012 году актриса исполнила главную роль во французско-афганском фильме «Камень терпения» о молодой женщине, которая ухаживает за своим парализованным от ранения в шею пожилым мужем. В 2014 году Фарахани исполнила роль Нефертари в фильме Ридли Скотта «Исход: Цари и боги», а в 2016 сыграла главную женскую роль в монотонной драме Джима Джармуша «Патерсон», где ее партнером был Адам Драйвер. В 2017 году Фарахани вошла в актерский состав очередного фильма франшизы «Пираты Карибского моря».


Голшифте Фарахани – «Совокупность лжи»

Остросюжетный боевик Ридли Скотта 2008 года об агенте ЦРУ Роджере Феррисе (Леонардо ди Каприо), который противостоит Аль Каиде. Он следит за убежищем террористов в Аммане, в чем ему помогает глава иорданской разведки Хани Салами (Марк Стронг) и завербованный им террорист Мустафа (Каис Нашиф). Для прикрытия операции Феррис заводит интрижку с медсестрой Аишей (Голшифте Фарахани), однако его план терпит крушение, когда его босс Эд Хофман (Рассел Кроу) решает сжечь убежище террористов.


Голшифте Фарахани – «Исход: Цари и боги»

Эпический фильм Ридли Скотта 2014 года о ветхозаветных событиях. Фараон приказывает уничтожить всех младенцев еврейского происхождения, и мать Моисея, чтобы спасти его, кладет сына в корзину, сплетенную из тростника, и отправляет по Нилу. Дочь фараона находит ребенка и растит вместе с Рамзесом (Джоэл Эдгертон) – будущим правителем. После смерти фараона новый правитель узнает о происхождении Моисея (Кристиан Бэйл) и отправляет его в пустыню, чтобы убить. Но пророку удается спастись и он возвращается обратно, чтобы освободить свой народ от рабства.


Голшифте Фарахани – «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

В очередном фильме франшизы 2017 года неуемный Джек Воробей (Джонни Депп) вынужден спасаться от своего старого врага капитана Салазара (Хавьер Бардем) и его призрачных пиратов, сбежавших из Дьявольского треугольника. Они собираются уничтожить всех пиратов, и в борьбе с ними поможет лишь трезубец Посейдона, дающий своему хозяину полный контроль над морями. Сын Уилла и Элизабет по имени Генри (Брентон Туэйтес) после нападения мертвых пиратов на его судно попадает в тюремный госпиталь, откуда ему удается сбежать и спасти самого Джека, потерявшего всю свою команду.


Голшифте Фарахани – Личная жизнь

Фарахани была замужем за иранским кинопродюсером Амином Махдави, но пара разошлась. В 2015 году актриса вышла замуж за австралийского тренера по медитации Христоса Дордже Уолкера.

Интересные факты о Голшифте Фарахани

Из-за съемок в фильме «Совокупность лжи» иранские власти запретили Фарахани покинуть Иран, но она все равно появилась на премьере картины в США.

В июне 2012 года Фарахани снялась обнаженной для французского журнала Madame Figaro, после чего правительство Ирана опубликовало сообщение, что ее возвращение на родину нежелательно.

В Иране Фарахани была участницей рок-группы «Kooch Neshin». После отъезда она продолжила музыкальную карьеру, и в 2009 вышел ее альбом «Oy».

Фильмография Голшифте Фарахани
Тайлер Рейк: Операция по спасению
Тайлер Рейк: Операция по спасению
боевик, триллер 2020, США
6.0
Кушетка в Тунисе
Кушетка в Тунисе
комедия, драма 2019, Франция / Тунис
6.0
Париж. Город Zомби
Париж. Город Zомби
ужасы, триллер 2018, Франция
6.0
Девушки солнца
Девушки солнца
драма 2018, Франция / Бельгия / Грузия / Швейцария
6.0
1+1: Голливудская история
1+1: Голливудская история
драма, комедия 2018, США
7.0
Санта и компания
Санта и компания
комедия, семейный 2017, Франция
6.0
Патерсон
Патерсон
драма 2016, США
7.0
Беды Софи
Беды Софи
комедия 2016, Франция
5.0
Все фильмы
Фотографии Голшифте Фарахани Все фотографии
Голшифте Фарахани Голшифте Фарахани Голшифте Фарахани Голшифте Фарахани
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Сериал «Вторжение» продлен на второй сезон Наступление инопланетной расы на Землю продолжится.
Написать
9 декабря 2021 11:14
Инопланетяне погружают Землю в хаос в трейлере научно-фантастического сериала «Вторжение» Над проектом работал один из авторов «Марсианина».
Написать
23 сентября 2021 11:51
Человечество готовится противостоять инопланетянам в первом трейлере сериала «Вторжение» Одним из авторов проекта является Саймон Кинберг, продюсер «Марсианина» и «Элизиума: Рай не на Земле».
Написать
10 июня 2021 13:25
Все новости
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Приложение киноафиши