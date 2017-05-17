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Кевин МакНэлли
Кевин МакНэлли
Kevin McNally
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Кевин МакНэлли
Kevin McNally
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Дата рождения
27 апреля 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Кевин МакНэлли
Родился 27 апреля 1956 года. Бристоль, Англия.
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Фильмография Кевин МакНэлли
TheatreHD: Globe: Король Лир
спектакль
2017, Великобритания
0.0
Наемный убийца
боевик, фантастика
2013, США
5.0
Ворон
триллер
2012, США / Испания / Венгрия
7.0
Операция "Валькирия"
триллер
2008, США / Германия
7.0
Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения
2007, США
8.0
Сенсация
комедия
2006, США / Великобритания
7.0
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения
2006, США
8.0
Любимчик
мюзикл, драма
2004, США / Великобритания
4.0
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17 мая 2017 20:59
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