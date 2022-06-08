Кая Скоделарио - британская актриса, родилась 13 марта 1992 в Лондоне, в семье англичанина и бразильянки. Родители Каи развелись еще в ее раннем детстве, девочка росла с матерью и взяла ее фамилию. У актрисы теплые отношения с родственниками из Бразилии, она любит проводить там время и в совершенстве владеет португальским. В школьные годы Кая страдала от дислексии и комплексовала из-за чрезмерной худобы, а одноклассники издевались над ней, но это нисколько не помешало ей сделать карьеру модели и актрисы.

Скоделарио получила контракт с модельным агентством Models 1, после чего стала появляться на страницах таких популярных журналов, как Teen Vogue, Nylon, Instyle UK, Elle UK и Dazed & Confused. Также девушка снялась в нескольких видеоклипах британского рэпера Plan B и клипе на композицию «Candy» Робби Уильямса.

Кая Скоделарио - «Молокососы»

В 2007 году Каю пригласили принять участие в кастинге британского подросткового сериала «Молокососы». Несмотря на то, что Скоделарио была еще младше других претенденток и не имела какого-либо актерского опыта, ей досталась роль Элизабет Стонем («Эффи»), бунтарки и завоевательницы сердец. С этого проекта и начался творческий путь Каи. В первых эпизодах сериала у героини Скоделарио было немного реплик, ее персонаж был больше раскрыт в последующих сезонах, а в 3-м Эффи стала главной героиней. В 2009 году актриса завершила работу над «Молокососами» после окончания 4-го сезона. Ее игру критики оценили по достоинству, девушка два года подряд получала номинацию на лучшую актрису на премии TV Quick Awards. Скоделарио вновь вернулась к своему персонажу в одной из трех частей заключительного седьмого сезона сериала, представив уже более серьезную, повзрослевшую Элизабет.

Фильмы - Кая Скоделарио

Кинодебют Каи состоялся в 2009 году в научно-фантастическом фильме «Луна 2112», премьерный показ которого состоялся на Санденском кинофестивале. Годом позже актриса сыграла в картинах «Битва титанов» и «Заточка», а в 2011 появилась в экранизации романа Эмили Бронте «Грозовой перевал», впервые исполнив главную роль. Много положительных отзывов получил триллер «Эмануэль и правда о рыбах» (2013), над которым Скоделарио работала вместе с Джессикой Бил и Альфредом Молина.

Кая Скоделарио - «Бегущий в лабиринте»

Успех девушки закрепил фильм «Бегущий в лабиринте» (2014) и его сиквел «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» (2015). В этих картинах актриса предстала в образе Терезы, первой и единственной девушки в загадочном месте под названием Глэйд, в котором обитают только подростки, объединенные одной задачей: пройти Лабиринт, полный монстров. Вместе с восходящей звездой в фильме снимались Дилан О’Брайен и Томас Сангстер. В 2018 году вышла третья часть серии, «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», премьеру фильма отложили почти на год в связи с тем, что один из актеров, Дилан О’Брайен, получил травму во время съемок предыдущей части.

Также актрису можно увидеть в картинах «Саутклифф» (2012), «Дом тигра» (2015), «Луна и Солнце» (2016) и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017).

Личная жизнь Каи Скоделарио

Кая Скоделарио встречалась со своим партнером по телесериалу «Молокососы» Джеком О’Коннелом около года, в 2009 они расстались, хотя актриса заявляла, что хотела бы стать его женой. Кая и Джек остались друзьями, а свой роман позже списали на юношеский максимализм. С конца 2009 года до начала 2014 года у актрисы были отношения с английским актером Эллиотом Титтенсором, известным по роли Карла Галлахера из британской версии сериала «Бесстыдники». Весной 2014 года на съемках картины «Луна и солнце», Кая познакомилась с актером Бенджамином Уокером, а зимой 2015 года они поженились. В ноябре 2016 года у супругов родился сын.