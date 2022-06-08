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Кая Скоделарио

Kaya Scodelario
Кая Скоделарио
Кая Скоделарио Kaya Scodelario
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Дата рождения
13 марта 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Личные связи
Бенджамин Уокер
Бенджамин Уокер
вместе с 2014 года, в браке с 2016 года Джек О’Коннелл
Джек О’Коннелл
были вместе с 2008 по 2009
Биография Каи Скоделарио

Кая Скоделарио - британская актриса, родилась  13 марта 1992 в Лондоне, в семье англичанина и бразильянки. Родители Каи развелись еще в ее раннем детстве, девочка росла с матерью и взяла ее фамилию. У актрисы теплые отношения с родственниками из Бразилии, она любит проводить там время и в совершенстве владеет португальским. В школьные годы Кая страдала от дислексии и комплексовала из-за чрезмерной худобы, а одноклассники издевались над ней, но это нисколько не помешало ей сделать карьеру модели и актрисы.

Скоделарио получила контракт с модельным агентством Models 1, после чего стала появляться на страницах таких популярных журналов, как Teen Vogue, Nylon, Instyle UK, Elle UK и Dazed & Confused. Также девушка снялась в нескольких видеоклипах британского рэпера Plan B и клипе на композицию «Candy» Робби Уильямса.

Кая Скоделарио - «Молокососы»

В 2007 году Каю пригласили принять участие в кастинге британского подросткового сериала «Молокососы». Несмотря на то, что Скоделарио была еще младше других претенденток и не имела какого-либо актерского опыта, ей досталась роль Элизабет Стонем («Эффи»), бунтарки и завоевательницы сердец. С этого проекта и начался творческий путь Каи. В первых эпизодах сериала у героини Скоделарио было немного реплик, ее персонаж был больше раскрыт в последующих сезонах, а в 3-м Эффи стала главной героиней. В 2009 году актриса завершила работу над «Молокососами» после окончания 4-го сезона. Ее игру критики оценили по достоинству, девушка два года подряд получала номинацию на лучшую актрису на премии TV Quick Awards. Скоделарио вновь вернулась к своему персонажу в одной из трех частей заключительного седьмого сезона сериала, представив уже более серьезную, повзрослевшую Элизабет.

Фильмы - Кая Скоделарио

Кинодебют Каи состоялся в 2009 году в научно-фантастическом фильме «Луна 2112», премьерный показ которого состоялся на Санденском кинофестивале. Годом позже актриса сыграла в картинах «Битва титанов» и «Заточка», а в 2011 появилась в экранизации романа Эмили Бронте «Грозовой перевал», впервые исполнив главную роль. Много положительных отзывов получил триллер «Эмануэль и правда о рыбах» (2013), над которым Скоделарио работала вместе с Джессикой Бил и Альфредом Молина.

Кая Скоделарио - «Бегущий в лабиринте»

Успех девушки закрепил фильм «Бегущий в лабиринте» (2014) и его сиквел «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» (2015). В этих картинах актриса предстала в образе Терезы, первой и единственной девушки в загадочном месте под названием Глэйд, в котором обитают только подростки, объединенные одной задачей: пройти Лабиринт, полный монстров. Вместе с восходящей звездой в фильме снимались Дилан О’Брайен и Томас Сангстер. В 2018 году вышла третья часть серии, «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», премьеру фильма отложили почти на год в связи с тем, что один из актеров, Дилан О’Брайен, получил травму во время съемок предыдущей части.

Также актрису можно увидеть в картинах «Саутклифф» (2012), «Дом тигра» (2015), «Луна и Солнце» (2016) и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017).

Личная жизнь Каи Скоделарио

Кая Скоделарио встречалась со своим партнером по телесериалу «Молокососы» Джеком О’Коннелом около года, в 2009 они расстались, хотя актриса заявляла, что хотела бы стать его женой. Кая и Джек остались друзьями, а свой роман позже списали на юношеский максимализм. С конца 2009 года до начала 2014 года у актрисы были отношения с английским актером Эллиотом Титтенсором, известным по роли Карла Галлахера из британской версии сериала «Бесстыдники». Весной 2014 года на съемках картины «Луна и солнце», Кая познакомилась с актером Бенджамином Уокером, а зимой 2015 года они поженились. В ноябре 2016 года у супругов родился сын.

Интересные факты о Кае Скоделарио

- Каю можно увидеть в клипе рэпера Plan B и «Candy» Робби Уильямса

- Рост 168 см

Фильмография Каи Скоделарио
Дочь короля
Дочь короля
приключения, фэнтези, боевик 2022, США
8.0
Обитель зла: Раккун-Сити
Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, ужасы, мистика 2021, Германия / США
6.0
Капкан
Капкан
ужасы 2019, США
7.0
Красивый, плохой, злой
Красивый, плохой, злой
триллер 2018, США
6.0
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
фантастика, боевик, триллер 2018, США
7.0
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.0
Бегущий в лабиринте: Испытание огнем
Бегущий в лабиринте: Испытание огнем
боевик, триллер 2015, США
7.0
Бегущий в лабиринте
Бегущий в лабиринте
триллер, детектив, фантастика 2014, США
7.0
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Фотографии Каи Скоделарио Все фотографии
Кая Скоделарио Кая Скоделарио Кая Скоделарио
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Джон Чо отправляется в прощальную поездку со своей дочерью в трейлере фильма «Не заставляй уйти» Отец-одиночка выясняет, что у него смертельная болезнь.
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8 июня 2022 14:48
На YouTube стали доступны первые девять минут фильма «Обитель зла: Раккун-Сити» Студия Sony привлекает внимание к цифровой премьере хоррора.
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22 декабря 2021 12:06
Принцесса Кая Скоделарио заводит дружбу с русалкой в трейлере фильма «Дочь короля» Фильм был снят еще в 2014 году.
Написать
9 декабря 2021 11:22
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Звезда «Молокососов» Кая Скоделарио рассказала о «неприличном» кастинге: «Нужно снять с себя одежду» Британская актриса призналась, что с тревогой просыпается по утрам из-за своих твитов на тему кинопроб у известных режиссеров.
Написать
4 мая 2021 10:50
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Связи
Бенджамин Уокер
Бенджамин Уокер Benjamin Walker
вместе с 2014 года, в браке с 2016 года Джек О’Коннелл
Джек О’Коннелл Jack O'Connell
были вместе с 2008 по 2009
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