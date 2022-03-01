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Брентон Туэйтс
Брентон Туэйтс
Brenton Thwaites
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Брентон Туэйтс
Brenton Thwaites
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Дата рождения
9 августа 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Кэрнс, Квинсленд, Австралия
Рост
182 см
Биография Брентона Туэйтса
Родился 9 августа 1989 года. Кэрнс, Квинсленд, Австралия.
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Фильмография Брентона Туэйтса
Девушка грез
мелодрама
2020, Австралия
5.0
Призраки войны
ужасы, военный, триллер
2020, Великобритания
5.0
Офисный беспредел
комедия, ужасы
2018, США
6.0
Интервью с Богом
драма, детектив
2018, США
5.0
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
8.0
Боги Египта
приключения, фэнтези
2016, США
7.0
Сигнал
фантастика, триллер
2014, США
6.0
Малефисента
фэнтези
2014, США
7.0
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18 октября 2021 11:46
Первый взгляд: представлен образ Красного колпака для третьего сезона сериала «Титаны»
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27 октября 2020 13:27
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