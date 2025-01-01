Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Короткий срок 12 Цитаты из фильма Короткий срок 12

Цитаты из фильма Короткий срок 12

Grace Мне нравится твоё имя, Джейден.
Jayden Это имя для мальчика.
Grace Правда? Мне так не кажется.
Jayden Уилл Смит так не думает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace Почему ты ко мне так добра?
Mason Ты серьёзно? Ну, это просто. Потому что ты самый странный и красивый человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sammy Можно сыграть в "Большой и маленький"?
Grace Это настоящая игра или ты её только что придумал?
Sammy Это настоящая игра, которую я только что придумал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jayden Почему?
Grace Моя мама умерла, я поехала жить к отцу, и невозможно думать ни о чём другом, когда из тебя течёт кровь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mason Итак, три года назад, верно, у нас здесь есть девчонка по имени Лиза Грин. Ей 17, старше всех на смене в то время, и я не говорю это в каком-нибудь извращённом смысле, но она очень красивая.
Grace Она была великолепна.
Mason Все парни на смене хотели бы с ней познакомиться, но она не давала им ни секунды внимания, потому что была занята. Она всегда училась.
Grace Она была очень умной. Мм-хм.
Mason И вот за две недели до того, как ей исполнится 18 и она уйдёт, к нам приходит новый воспитанник. Это 15-летний парень. Он очень суровый. Он очень тихий. Но он крут. Он просто расслабленно сидит, наблюдает за сценой. И клянусь, за всю первую неделю он ни слова не промямлил. Но однажды во время общего собрания мы просим объявления. Этот парень поднимает руку, смотрит прямо на Лизу Грин, а затем говорит: Я знаю, что вы меня не знаете. Я только что здесь. Но хочу сказать, что я за вами наблюдаю. Думаю, ты — самое интересное в этом месте, и мне очень жаль, что не смогу узнать тебя до твоего отъезда.
[Джессика удивлена.]
Mason Я просто хотел сказать тебе.
Nate Вот это бабник! Что она сказала?
Mason Ничего.
[Все смеются.]
Mason Это было настолько f##### неловко, что я не мог вынести это. А потом она ушла и больше не общалась с ним. Дети дразнили его примерно год из-за этого.
Nate Ох, да, это просто отстой.
Mason Нет, ему было всё равно. Ему это даже не задело. Это было как будто он знает что-то, чего другие не знают.
Nate Кто этот парень?
Mason Это был Маркус.
Jessica Что? Я никогда не слышала этой истории.
Mason Ох, подожди. Это станет ещё лучше.
Mason Да. И странно, потому что, честно говоря, с тех пор как я его знаю, Маркус так много не говорил. Что за дела? Он рад нас видеть? Он нервничает из-за чего-то? И вот я замечаю, что на столе ещё одно капучино и рядом пустой стул. И потом, как в f##### фильмах, дверь в ванной распахивается, выходит Лиза Грин.
Nate Маркус пьёт капучино!
Mason Так что мы с ним разговариваем. Мы наверстываем. И он рассказывает нам о своей новой работе в аквариуме и о том, сколько чаевых он приносит домой. А теперь он собирается подать заявление на курсы в следующем семестре.
Jessica Ох, боже мой!
Mason Да. Это странно, потому что я не слышал, чтобы Маркус говорил так много, с момента, как мы его встретили: что за дела? Он рад нас видеть? Он нервничает по каким-то вещам? И тут я замечаю ещё одно капучино на столе и рядом пустой стул. И как в f##### фильмах, дверь в ванной распахивается, выходит Лиза Грин.
Nate Они были на свидании?
Grace Это было как их пятое свидание.
Mason Как только она садится, этот чувак прямо краснеет. Так неловко.
Grace Ох... ох, это было так мило.
Mason Ох, это было настолько чертовски мило, что я чуть не обмочился от смеха.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mason Маркус поправится.
Grace Думаю, я тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace Мейсон, ты даже не представляешь, что я сейчас переживаю.
Mason Тогда скажи мне. Вот как это работает. Ты рассказываешь мне, чтобы я мог взять тебя за руку и, б#я, пройти через это вместе с тобой. Именно на это я и подписывался, понял? Но я не смогу, если ты не впустишь меня.
Grace Я не могу. Прости.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mason Ненавижу этот велосипед! Иди на х###, Флойд.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mason Пожалуйста, иногда впускай меня в свою голову, а то я совсем с ума сойду, хорошо?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jayden Да, я знаю правила: без поясов, без бритв, без ножниц, без чёртовой свободы.
Grace Без ругани.
Jayden Чёрт, я про это забыл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mason Всё хорошее в моей жизни — из-за тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace Тебя будут допрашивать, и вопросов будет много. Будет тяжело.
Jayden Постараюсь не говорить, что ты ломилась в тот дом с бейсбольной битой.
Grace Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jayden Жил-был однажды, где-то глубоко-глубоко под поверхностью океана, молодой осьминог по имени Нина. Нина проводила большую часть времени одна, создавая странные поделки из камней и ракушек. Она была очень счастлива. Но вот в понедельник появился акула. «Как тебя зовут?» — спросила акула. «Нина», — ответила она. «Хочешь стать моим другом?» — спросил он. «Ладно. Что мне для этого нужно?» — сказала Нина. «Не много», — сказал акула, — «просто позволь мне съесть одну из твоих щупалец». Нина никогда не имела друзей, и поэтому задумалась, не нужно ли так поступать, чтобы их завести. Она посмотрела на свои восемь щупалец и решила, что отдать одно — не так уж плохо, и подарила одно щупальце своему замечательному новому другу. Каждый день той недели Нина и акула играли вместе. Они исследовали пещеры, строили замки из песка и плавали очень-очень быстро. И каждую ночь акула был голоден, и Нина давала ему ещё одно из своих щупалец. В воскресенье, после целого дня игр, акула сказал Нине, что он очень голоден. «Я не понимаю», — сказала она, — «я уже отдала тебе шесть щупалец, а ты хочешь ещё?» Акула посмотрел на неё с дружелюбной улыбкой и сказал: «Мне не нужно одно. На этот раз я хочу все». «Но почему?» — спросила Нина, и акула ответил: «Потому что друзья для этого и нужны». Когда акула закончил есть, ему стало очень грустно и одиноко. Он скучал по тому, с кем можно было исследовать пещеры, строить замки и плавать очень-очень быстро. Он очень скучал по Нине. И он уплыл искать другого друга.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mason Грейс. Куда ты идёшь?
Grace Я не могу так.
Mason Ладно. Пойдём. Пойдём. Я отвезу нас домой.
Grace Я не хочу домой. Речь не об этом.
Mason Я знаю, что сегодня был охрененно тяжёлый день, хорошо?
Grace Мэйсон, ты даже не представляешь, через что я сейчас прохожу.
Mason Тогда скажи мне. Вот как это работает. Ты говоришь со мной, чтобы я мог взять тебя за руку и пройти через эту хрень вместе с тобой. Именно для этого я и здесь, понял? Но я не могу этого сделать, если ты не пускаешь меня внутрь.
Grace Я не могу. Прости.
Mason Ты говоришь «прости»? Грейс, ты серьёзно? Я ждал тебя очень долго и ни секунды не пожалел, потому что я чертовски люблю тебя, понял? Но я ждал три года, чтобы понять, почему ты мне не доверяешь. Я ждал три года, чтобы ты хоть раз, хоть раз взяла в толк тот совет, который даёшь своим детям каждые пять минут — научиться говорить о том, что у тебя на душе. Ты не можешь сделать это для меня? Что бы ни было — просто поговори со мной.
Grace Я не могу. Я не могу жениться на тебе. Не могу иметь твоего ребёнка. Ничего из этого. Я не могу.
Mason Так что ты хочешь делать? А? Сделать аборт?
Grace Я уже записалась на приём.
Mason Делай, что хочешь, понял? Я закончил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jessica Ты в порядке, чувак? Как себя чувствуешь?
Nate Плохо. То есть... это было сумасшествие. Они реально так дерутся?
Jessica Нейт, я не спрашиваю, как ты себя чувствуешь.
Nate Понял. Извини.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Grace Поехали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mason У тебя есть новые тексты, которые хочешь на мне проверить?
Marcus Там полно п****й.
Mason Не скажу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Грейс, ты — обычный сотрудник. Твоя задача не разбирать слёзы. Для этого у нас есть профессиональные терапевты.
Grace Тогда ваши профессиональные терапевты — полные х###.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jayden Ты с ума не сходишь?
Grace Возможно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jayden Пожалуйста, не обижайся, если я не очень дружелюбен, но скоро я буду жить с папой, и мне не хочется тратить время на мимолётные отношения. Так что, знаешь, ничего личного.
Luis Вау. Кажется, она очень хорошая девушка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace Джейден, нам нужно что-то с этим сделать.
Jayden Может, пока он спит, разбить ему морду битой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace Хорошо. Пойдем посмотрим твою комнату!
Jayden Вот она. Вау, так уютно...
Grace Ты можешь вешать на стены что угодно, если это уместно.
Jayden Значит, никаких картинок с чл###ми?
Grace Только если это очень научно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace [Джейден] Когда я была в твоём возрасте, мне приходилось стоять перед судом, заполненным людьми... и рассказывать им, как мой отец меня целовал, заставлял вместе с ним принимать душ... забеременела от него. И я не знаю... у меня внутри ребёнок, и я не знаю. Я не знаю, что делать
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mason Я не знаю, что сказать...
Marcus Все нормально, чувак. Я просто хочу побрить голову. Думаешь, Грейс всё ещё сделает это для меня?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace Стой.
Mason Почему?
Grace [шлёпок по Мэйсону] Стой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mason Ты не хочешь, чтобы я остановился?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mason Мы не занимались сексом уже 9 дней и 13 часов.
Grace До часа-то дошли, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mason Пожалуйста... просто иногда позволь мне заглянуть в твою голову, а то я совсем с ума сойду, ладно?
Grace Тсс...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Он комковатый?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mason Ты делаешь это только ради меня?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jayden Ты не думаешь, что это чересчур?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace [смеётся]
Dr. Hendler Что тут такого смешного?
Grace Только что понял, что я внутри задницы кита.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Почему культовый сериал называется «Лихие»: дело не только в фамилии героев
Это вам не Заворотнюк: новая «Няня Оксана» больше не говорит «очуметь» и гадает на таро — первый трейлер сериала (видео)
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера
Встретимся на Аляске: 5 фильмов об этом удивительном ледяном штате — от скрытого шедевра Нолана до вампирского хоррора (и совсем без политики)
Нину и Тосю помнят многие, а что насчет этих героинь? Вспомните имена 5 советских красавиц из фильмов СССР (тест)
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город
«При СССР цензура отслеживала»: «Киноафиша» выяснила в Госдуме, запретят ли в России «Головоломку», «Аутсорс» и «Слово пацана»
С «Бриллиантовой рукой» все ясно: взгляните на 5 других фильмов СССР и вспомните, играл ли там Никулин (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше