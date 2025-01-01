Mason Итак, три года назад, верно, у нас здесь есть девчонка по имени Лиза Грин. Ей 17, старше всех на смене в то время, и я не говорю это в каком-нибудь извращённом смысле, но она очень красивая.

Grace Она была великолепна.

Mason Все парни на смене хотели бы с ней познакомиться, но она не давала им ни секунды внимания, потому что была занята. Она всегда училась.

Grace Она была очень умной. Мм-хм.

Mason И вот за две недели до того, как ей исполнится 18 и она уйдёт, к нам приходит новый воспитанник. Это 15-летний парень. Он очень суровый. Он очень тихий. Но он крут. Он просто расслабленно сидит, наблюдает за сценой. И клянусь, за всю первую неделю он ни слова не промямлил. Но однажды во время общего собрания мы просим объявления. Этот парень поднимает руку, смотрит прямо на Лизу Грин, а затем говорит: Я знаю, что вы меня не знаете. Я только что здесь. Но хочу сказать, что я за вами наблюдаю. Думаю, ты — самое интересное в этом месте, и мне очень жаль, что не смогу узнать тебя до твоего отъезда.

[Джессика удивлена.]

Mason Я просто хотел сказать тебе.

Nate Вот это бабник! Что она сказала?

[Все смеются.]

Mason Это было настолько f##### неловко, что я не мог вынести это. А потом она ушла и больше не общалась с ним. Дети дразнили его примерно год из-за этого.

Nate Ох, да, это просто отстой.

Mason Нет, ему было всё равно. Ему это даже не задело. Это было как будто он знает что-то, чего другие не знают.

Nate Кто этот парень?

Mason Это был Маркус.

Jessica Что? Я никогда не слышала этой истории.

Mason Ох, подожди. Это станет ещё лучше.

Mason Да. И странно, потому что, честно говоря, с тех пор как я его знаю, Маркус так много не говорил. Что за дела? Он рад нас видеть? Он нервничает из-за чего-то? И вот я замечаю, что на столе ещё одно капучино и рядом пустой стул. И потом, как в f##### фильмах, дверь в ванной распахивается, выходит Лиза Грин.

Nate Маркус пьёт капучино!

Mason Так что мы с ним разговариваем. Мы наверстываем. И он рассказывает нам о своей новой работе в аквариуме и о том, сколько чаевых он приносит домой. А теперь он собирается подать заявление на курсы в следующем семестре.

Jessica Ох, боже мой!

Nate Они были на свидании?

Grace Это было как их пятое свидание.

Mason Как только она садится, этот чувак прямо краснеет. Так неловко.

Grace Ох... ох, это было так мило.