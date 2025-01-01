MasonИ вот за две недели до того, как ей исполнится 18 и она уйдёт, к нам приходит новый воспитанник. Это 15-летний парень. Он очень суровый. Он очень тихий. Но он крут. Он просто расслабленно сидит, наблюдает за сценой. И клянусь, за всю первую неделю он ни слова не промямлил. Но однажды во время общего собрания мы просим объявления. Этот парень поднимает руку, смотрит прямо на Лизу Грин, а затем говорит: Я знаю, что вы меня не знаете. Я только что здесь. Но хочу сказать, что я за вами наблюдаю. Думаю, ты — самое интересное в этом месте, и мне очень жаль, что не смогу узнать тебя до твоего отъезда.
MasonДа. И странно, потому что, честно говоря, с тех пор как я его знаю, Маркус так много не говорил. Что за дела? Он рад нас видеть? Он нервничает из-за чего-то? И вот я замечаю, что на столе ещё одно капучино и рядом пустой стул. И потом, как в f##### фильмах, дверь в ванной распахивается, выходит Лиза Грин.
MasonТак что мы с ним разговариваем. Мы наверстываем. И он рассказывает нам о своей новой работе в аквариуме и о том, сколько чаевых он приносит домой. А теперь он собирается подать заявление на курсы в следующем семестре.
GraceМейсон, ты даже не представляешь, что я сейчас переживаю.
MasonТогда скажи мне. Вот как это работает. Ты рассказываешь мне, чтобы я мог взять тебя за руку и, б#я, пройти через это вместе с тобой. Именно на это я и подписывался, понял? Но я не смогу, если ты не впустишь меня.
JaydenЖил-был однажды, где-то глубоко-глубоко под поверхностью океана, молодой осьминог по имени Нина. Нина проводила большую часть времени одна, создавая странные поделки из камней и ракушек. Она была очень счастлива. Но вот в понедельник появился акула. «Как тебя зовут?» — спросила акула. «Нина», — ответила она. «Хочешь стать моим другом?» — спросил он. «Ладно. Что мне для этого нужно?» — сказала Нина. «Не много», — сказал акула, — «просто позволь мне съесть одну из твоих щупалец». Нина никогда не имела друзей, и поэтому задумалась, не нужно ли так поступать, чтобы их завести. Она посмотрела на свои восемь щупалец и решила, что отдать одно — не так уж плохо, и подарила одно щупальце своему замечательному новому другу. Каждый день той недели Нина и акула играли вместе. Они исследовали пещеры, строили замки из песка и плавали очень-очень быстро. И каждую ночь акула был голоден, и Нина давала ему ещё одно из своих щупалец. В воскресенье, после целого дня игр, акула сказал Нине, что он очень голоден. «Я не понимаю», — сказала она, — «я уже отдала тебе шесть щупалец, а ты хочешь ещё?» Акула посмотрел на неё с дружелюбной улыбкой и сказал: «Мне не нужно одно. На этот раз я хочу все». «Но почему?» — спросила Нина, и акула ответил: «Потому что друзья для этого и нужны». Когда акула закончил есть, ему стало очень грустно и одиноко. Он скучал по тому, с кем можно было исследовать пещеры, строить замки и плавать очень-очень быстро. Он очень скучал по Нине. И он уплыл искать другого друга.
MasonЯ знаю, что сегодня был охрененно тяжёлый день, хорошо?
MasonТы говоришь «прости»? Грейс, ты серьёзно? Я ждал тебя очень долго и ни секунды не пожалел, потому что я чертовски люблю тебя, понял? Но я ждал три года, чтобы понять, почему ты мне не доверяешь. Я ждал три года, чтобы ты хоть раз, хоть раз взяла в толк тот совет, который даёшь своим детям каждые пять минут — научиться говорить о том, что у тебя на душе. Ты не можешь сделать это для меня? Что бы ни было — просто поговори со мной.
GraceЯ не могу. Я не могу жениться на тебе. Не могу иметь твоего ребёнка. Ничего из этого. Я не могу.
Grace[Джейден]Когда я была в твоём возрасте, мне приходилось стоять перед судом, заполненным людьми... и рассказывать им, как мой отец меня целовал, заставлял вместе с ним принимать душ... забеременела от него. И я не знаю... у меня внутри ребёнок, и я не знаю. Я не знаю, что делать