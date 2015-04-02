Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Переводчик"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
Отзывы о фильме «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»
The Twilight Saga: Breaking Dawn
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
2011 / США
Трейлер
8.2
Оцените
327
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Отзывы о фильме «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Bonny007
2 апреля 2015, 12:51
люблю сумерки,но от затмения ожидала большего,надеюсь рассвет мне больше понравится✊ ,вот только премьера аж через год✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Bonny007
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Domerus, 27/06/2010 - 23:29:28):
Ниче себе, думал этот фильм для девочек-подростков будет состоять лишь из трех частей.
- я конечно поклонница саги,но тоже думала,что части будет 4 -всё-таки ещё рассвет,но когда узнала,что рассвет на2части разделили✊ -возник вопрос - интересно,мои внуки тоже ещё посмотрят продолжение сумерек?✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
allisa18
2 апреля 2015, 12:51
Приятно радует)))) Хотя мало уже, что приносит столько приятных эмоций. Я обожаю все части этого фильма.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
rodney
2 апреля 2015, 12:51
А я не разделяю восторгов по поводу «Саг» – книги лучше намного, это как раз тот случай, когда экранизация значительно слабее первоисточника. Авторы фильма зачем-то все время переиначивают сюжет. Добавляют странные и спорные сцены, при это отказываясь от моментов, которые очень удачно получились в книге и которых ждешь и на экране. Надеюсь, в «Сумарках. Сага. Рассвете» авторы более внимательно и бережно будут подходить к тексту. Поэтому жду продолжения!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
kinetic
2 апреля 2015, 12:51
С нетерпением жду новой «Саги» - теперь это уже «Рассвет», последняя часть. Все предыдущие были сделаны разными режиссерами, у каждого – свое видение истории. Интересно, каким получится продолжение. Кстати, странное решение сделать «Рассвет» в двух частях. Первую часть покажут уже в ноябре, а следующую – только через год. Но режиссер у двух серий – один. Хотя будет что ждать – всем фанатам фильма и книги)))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Если честно, я не сразу поняла, что все «Саги» сняты по книге. Поэтому первые фильмы смотрела, не читая оригинал. А теперь понимаю, что пока не посмотрю все фильмы, книгу читать боюсь. Чтобы не испортить впечатление. Ведь часто так бывает, что, если читаешь сам рассказ, кино выглядит совсем иначе и часто намного бледнее. А я не хочу портить себе удовольствие. Мне так все нравится – актеры, атмосфера, музыка, история. Так что жду не дождусь новых Сумерек саги рассвета, а там и книжки прочитать можно…
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
MariaAlexandrovna
2 апреля 2015, 12:51
Но ведь смотрел
Ответ на сообщение Domerus от 17/10/2011 - 20:21:22
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
MariaAlexandrovna
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение rodneyer от 01/10/2011 - 11:15:26
Ну дело человек говорит.
+
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
pretty_smile
2 апреля 2015, 12:51
ура! я жду!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
А кто-нибудь знает есть ли ограничение по возрасту?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
А кто-нибудь знает есть ли ограничение по возрасту? АУУУ
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (seerozha, 17/11/2011 - 16:56:50):
у фильма на сайте рейтинг 9.3!!! Люди - вы с ума сошли!!!
Людям видно заняться нечем, вот они и голосуют, сразу за год вперед рейтинг поднимают!
по мне, так фильм наверное уже полное "г"✊
Это уже не сага, а санта барбара!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
limonchik
2 апреля 2015, 12:51
Это уже второй отзыв, в котором фильм называют "комедией". Это вдвойне странно слышать про фильм о "вселенской неземной любви".
Кто-нибудь еще смотрел его? Напишите нормальный отзыв, а то пока только рассуждения о гибнущем кинематографе.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Меленка
2 апреля 2015, 12:51
Подписываюсь под каждым словом Aurore.
Фильм не имеет ничего общего с книгой кроме имен персонажей.
Зал ржал пол фильма. Получилась какая-то комедийная кровавая страшилка с небольшим бюджетом.
Как поклонница "Сумерек" очень разочарована этой экранизацией.
Спрашивается, как могла такое пропустить в прокат Стефани Майер ? Ведь режисер превратил историю о любви и семье, о долге и взаимоотношениях в дешевое посмешище.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Космополитра
2 апреля 2015, 12:51
Современная классика,которую и трогать не хочется по причине подозрений в собственной ограниченности мышления.Чувства и переживания героев так же завораживают,как эмоции насекомых в познавательных передачах о природе.К Стефани Майер после прочтения книги"Гостья"отношусь уважительно и камни в её огород кидать не буду.Но восторги миллионов"сумеринчан" кажутся мне
искусственной пирамидой из розовых воздушных шариков.Всё сводится в итоге к признанию,или не признанию данного произведения и отход,или следование книжному варианту-это частности.Если не любишь пиво,то как оно может быть хуже,или лучше✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
marinsksib
2 апреля 2015, 12:51
Кто смотрел, скажите- фильм хоть не на сцене родов заканчивается? ;)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
marinsksib
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (57717, 19/11/2011 - 21:11:10):
Я бы не повела 10-летнюю.
К слову о том с какого возраста ребенка на такой фильм вести- ходили на заключительную часть Гарри Поттера, так одна мамаша, в компании подруги, привела с собой сына 3,5 лет на вид и отсидели они весь сеанс! Спрашивается после этого- что будет с психикой ребенка! Давайте соблюдать возрастные ограничения просмотра фильмов, не спроста же пишется. ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
CatherineERa
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (marinsksib, 19/11/2011 - 21:49:28):
Кто смотрел, скажите- фильм хоть не на сцене родов заканчивается? ;)
почти ✊ на самом интересном заканчивается ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
CatherineERa
2 апреля 2015, 12:51
Я с высшим образованием, люблю хорошие художественные книги, театр и балет.
Но мне нравится эта сага.
Почему?
Романтик я. В жизни не хватает сказки.
Это ответ на вопрос, почему мы, девочки, ЭТО смотрим?
Выше уже писали о том, что нам не хватает в жизни мужчин с таким качествами, как у Эдварда или у красавчика ✊ Джейкоба ✊
Это наша маленькая персональная девчачья сказка ))).
Ключевое слово "сказка", поэтому не вижу смысла вообще спорить о чем-то, тем более всерьез ))).
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
T_mollis
2 апреля 2015, 12:51
По мне - так больше положительных впечатлений, чем негативных. Главное отдавать себе отчет, куда и зачем вы идете. Получила то, что хотела - милые эмоции из юности. Я не люблю кино, люблю театр, но на эти фильмы хожу.
Так вот, о фильме. Он о-о-очень затянут. Такое ощущение, что читаешь комикс, причем останавливаешься на каждой застывшей картинке по 10 минут, потому что мало экшена, актеры играют плохо. И лучше они не умеют, увы. Роберт Паттисон раздражает застышим лицом и медленным хлопаньем ресниц, Кристен Стюарт - своими гримасками, дурацкими ужимками и вечно приоткрытым ртом. Хотя, они ведь 17-18-летние дети по сюжету, может, так и надо? ✊
Зато порадовала музыка из 1-й части "Сумерек" - колыбельная Беллы - и красивые пейзажи. Постельные сцены, сцена родов сделаны чистенько, мне понравилось, никакого намека на пошлость. В книге сцена родов описана детально и ужасающе и я опасалась, что в фильме будет гадость, но обошлось. Также порадовали костюмы, с удовольствием рассматривала свадебное платье Беллы, да и другие персонажи одеты были весьма недурственно. Также понравился прием режиссера показывать эмоции героев через череду "туманных образов", мелькающих в их сознании - не знаю, как это в кино правильно называется. Много смешных моментов, в конце - даже присутствует экшн.
В общем, девочки, идите на это кино без мужей и без детей. Получите удовольствие от воспоминаний юности, от простых романтических эмоций, которые в зрелом возрасте так редки. Это женский фильм.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Меленка
2 апреля 2015, 12:51
Очень не понравилось как волков испортили по сравнению с "Затмением". Какие-то кошмарные двоящиеся электронно-искаженные голоса ! А когда они бегают в глаза бросается, что лапы не касаются земли и движения какие-то неестественные. Со спецефектами явный прокол вышел. Впрочем как и со всем фильмом.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
semion78
2 апреля 2015, 12:51
ГОСПОДИ!!!! ЗА ЧТО ТЫ МЕНЯ ТАК ПОКАРАЛ?????
Ну да ладно, отношения с девушкой, похоже, я завершу, поэтому продолжения этого кошмара больше не предвидится. Фильм редкостное гавно, нет, не так ГАВНО!!!! Здравый смысл - на свалку, настоящие чувства, эмоции и переживания - туда же, вместо них мы вставим патоку из фантазий девочки-подростка, чтобы целевая группа реагировала на сюжет на биологическом уровне. Добавим красивой жизни, ведь вырастающие женщины твердо должны уяснить, что настоящая любовь - это когда любимый избранник сдувает пылинки и постоянно находится в предобморочном состоянии от волнения за любимую-ненаглядную, и тащит в свадебное путешествие на экзотический остров, с виллой на берегу.
Не удивительно, что она отшила волчонка - максимум, что он мог предложить это мот эндуро, да футбол на пляже уже опостылевшего края. Против вольв, беэмве, с бунгалами это не катит. :)
Я сказал, что фильм гавно?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Romancho
2 апреля 2015, 12:51
Вчера ходил со своей девушкой в кинотеатр. Ни когда не пишу комментарии к фильмам, но здесь не удержался. Хочется уберечь ту мужскую часть населения, которая еще не поддалась на уговоры своих дам сходить на это чудо кинематографа. Весь фильм сплошные сопли. Его второе название - Люблю любить любя. Все ходят с кислыми минами, переживают, целуются, обнимаются, признаются друг другу в любви, и так весь фильм ((( пришлось развлекать себя тем, что искать похожие на других людей персонажи и давать актерам Оскар за каждую соплю. Нашел А. Малинина - один из вампиров, Кузю из Универа, тоже вампир, а парня-оборотня сыграл Андрюха Аршавин ))) Пацаны, не ходите!!! Хотя и девушкам не советую, моей тоже не понравилось. Это мое субъективное мнение, может кому то понравится.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Розака
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Deina, 30/11/2011 - 15:21:53):
Фильм стоит смотреть тем кто читал книгу
Поддерживаю, ходила с подругой (не прочитавшей 4ю часть) так вот она все время меня переспрашивала.
А так фильм четко по книге, отличный грим у Стюарт, когда она беременна
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
MariaAlexandrovna
2 апреля 2015, 12:51
Не ходила и не хочу=)
Потом когда ниудь посомтрю , если мне совсем скучно в жизни станет
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
semion78
2 апреля 2015, 12:51
Я скажу "нет" и брошу ее, если она будет настаивать.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
rrock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ужасный фильм. Хотя первый понравился. А потом - чем дальше, тем хуже.. ЭТот с трудом до конца досмотрел.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
KristyBlack
2 апреля 2015, 12:51
Судя по трейлеру, битва Вальтури и Калленов состоится все-таки, хотя в книге ее так и не случилось. ) деятели )))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Лариса Володина
26 апреля 2020, 21:55
надеялась, что после обращения Белла хотя бы рот закроет, но зря...Стюарт ваще портит весь фильм - мордашка-промокашка, ножки, как у козарожки, интеллект на протяжении фильма не выявлен, как можно в такую влюбиться, ну не верю я вам, режиссёры, ни капельки
26 апреля 2020, 21:55
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Вызов
256 комментариев
Ночная сова
2 комментария
Ужас Истфилда: Первое изгнание
1 комментарий
Форсаж 10
31 комментарий
Стражи Галактики. Часть 3
43 комментария
Мегалодон
21 комментарий
До рассвета
21 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
23 комментария
Баба Яга спасает мир
1 комментарий
Хитровка. Знак четырёх
21 комментарий
Мальдивы подождут
1 комментарий
Русалочка
2 комментария
Полчан
2 комментария
Яга и книга заклинаний
14 комментариев
Разбой
15 комментариев
Переводчик
8 комментариев
12 стульев
2 комментария
Король неба
12 комментариев
Чебурашка
387 комментариев
Особняк
3 комментария
Пять ночей у Фредди
4 комментария
FORD против FERRARI
50 комментариев
Остров иллюзий
2 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
6 комментариев
Кунг-фу жеребец
13 комментариев
Коты Эрмитажа
29 комментариев
Парень с того света
3 комментария
Братья Супер Марио в кино
29 комментариев
Восставшая из ада
1 комментарий
14+: Продолжение
27 комментариев
Адская пасть Мохаве
1 комментарий
Чужой. Вторжение
7 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Беглец
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
- я конечно поклонница саги,но тоже думала,что части будет 4 -всё-таки ещё рассвет,но когда узнала,что рассвет на2части разделили✊ -возник вопрос - интересно,мои внуки тоже ещё посмотрят продолжение сумерек?✊
Ну дело человек говорит.
+
Людям видно заняться нечем, вот они и голосуют, сразу за год вперед рейтинг поднимают!
по мне, так фильм наверное уже полное "г"✊
Это уже не сага, а санта барбара!✊
Кто-нибудь еще смотрел его? Напишите нормальный отзыв, а то пока только рассуждения о гибнущем кинематографе.
Фильм не имеет ничего общего с книгой кроме имен персонажей.
Зал ржал пол фильма. Получилась какая-то комедийная кровавая страшилка с небольшим бюджетом.
Как поклонница "Сумерек" очень разочарована этой экранизацией.
Спрашивается, как могла такое пропустить в прокат Стефани Майер ? Ведь режисер превратил историю о любви и семье, о долге и взаимоотношениях в дешевое посмешище.
искусственной пирамидой из розовых воздушных шариков.Всё сводится в итоге к признанию,или не признанию данного произведения и отход,или следование книжному варианту-это частности.Если не любишь пиво,то как оно может быть хуже,или лучше✊
К слову о том с какого возраста ребенка на такой фильм вести- ходили на заключительную часть Гарри Поттера, так одна мамаша, в компании подруги, привела с собой сына 3,5 лет на вид и отсидели они весь сеанс! Спрашивается после этого- что будет с психикой ребенка! Давайте соблюдать возрастные ограничения просмотра фильмов, не спроста же пишется. ✊ ✊ ✊
почти ✊ на самом интересном заканчивается ✊
Но мне нравится эта сага.
Почему?
Романтик я. В жизни не хватает сказки.
Это ответ на вопрос, почему мы, девочки, ЭТО смотрим?
Выше уже писали о том, что нам не хватает в жизни мужчин с таким качествами, как у Эдварда или у красавчика ✊ Джейкоба ✊
Это наша маленькая персональная девчачья сказка ))).
Ключевое слово "сказка", поэтому не вижу смысла вообще спорить о чем-то, тем более всерьез ))).
Так вот, о фильме. Он о-о-очень затянут. Такое ощущение, что читаешь комикс, причем останавливаешься на каждой застывшей картинке по 10 минут, потому что мало экшена, актеры играют плохо. И лучше они не умеют, увы. Роберт Паттисон раздражает застышим лицом и медленным хлопаньем ресниц, Кристен Стюарт - своими гримасками, дурацкими ужимками и вечно приоткрытым ртом. Хотя, они ведь 17-18-летние дети по сюжету, может, так и надо? ✊
Зато порадовала музыка из 1-й части "Сумерек" - колыбельная Беллы - и красивые пейзажи. Постельные сцены, сцена родов сделаны чистенько, мне понравилось, никакого намека на пошлость. В книге сцена родов описана детально и ужасающе и я опасалась, что в фильме будет гадость, но обошлось. Также порадовали костюмы, с удовольствием рассматривала свадебное платье Беллы, да и другие персонажи одеты были весьма недурственно. Также понравился прием режиссера показывать эмоции героев через череду "туманных образов", мелькающих в их сознании - не знаю, как это в кино правильно называется. Много смешных моментов, в конце - даже присутствует экшн.
В общем, девочки, идите на это кино без мужей и без детей. Получите удовольствие от воспоминаний юности, от простых романтических эмоций, которые в зрелом возрасте так редки. Это женский фильм.
Ну да ладно, отношения с девушкой, похоже, я завершу, поэтому продолжения этого кошмара больше не предвидится. Фильм редкостное гавно, нет, не так ГАВНО!!!! Здравый смысл - на свалку, настоящие чувства, эмоции и переживания - туда же, вместо них мы вставим патоку из фантазий девочки-подростка, чтобы целевая группа реагировала на сюжет на биологическом уровне. Добавим красивой жизни, ведь вырастающие женщины твердо должны уяснить, что настоящая любовь - это когда любимый избранник сдувает пылинки и постоянно находится в предобморочном состоянии от волнения за любимую-ненаглядную, и тащит в свадебное путешествие на экзотический остров, с виллой на берегу.
Не удивительно, что она отшила волчонка - максимум, что он мог предложить это мот эндуро, да футбол на пляже уже опостылевшего края. Против вольв, беэмве, с бунгалами это не катит. :)
Я сказал, что фильм гавно?
Поддерживаю, ходила с подругой (не прочитавшей 4ю часть) так вот она все время меня переспрашивала.
А так фильм четко по книге, отличный грим у Стюарт, когда она беременна
Потом когда ниудь посомтрю , если мне совсем скучно в жизни станет
Авторизация по e-mail