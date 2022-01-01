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Мелора Уолтерс

Melora Walters
Мелора Уолтерс
Мелора Уолтерс Melora Walters
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Дата рождения
21 октября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Мелоры Уолтерс

Родилась 21 октября 1960 года. Дахран, Саудовская Аравия. 

Фильмография Мелоры Уолтерс
Женщины в черном
Женщины в черном
ужасы 2021, США
3.0
За призрачной дверью
За призрачной дверью
ужасы, вестерн 2020, США
6.0
Веб-камера
Веб-камера
ужасы, мистика, триллер 2018, США
5.0
Любовники
Любовники
драма, мелодрама, комедия 2017, США
6.0
Сахарная гора
Сахарная гора
триллер, драма 2016, США
5.0
Дерьмовый год
Дерьмовый год
драма 2010, США
5.0
Эффект бабочки
Эффект бабочки
драма, триллер, фантастика 2004, США
8.0
Холодная гора
Холодная гора
драма, мелодрама, военный 2003, США
7.0
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