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Мелора Уолтерс
Мелора Уолтерс
Melora Walters
О персоне
Фильмография
Мелора Уолтерс
Melora Walters
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Дата рождения
21 октября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Мелоры Уолтерс
Родилась 21 октября 1960 года. Дахран, Саудовская Аравия.
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Фильмография Мелоры Уолтерс
Женщины в черном
ужасы
2021, США
3.0
За призрачной дверью
ужасы, вестерн
2020, США
6.0
Веб-камера
ужасы, мистика, триллер
2018, США
5.0
Любовники
драма, мелодрама, комедия
2017, США
6.0
Сахарная гора
триллер, драма
2016, США
5.0
Дерьмовый год
драма
2010, США
5.0
Эффект бабочки
драма, триллер, фантастика
2004, США
8.0
Холодная гора
драма, мелодрама, военный
2003, США
7.0
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