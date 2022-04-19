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Лакит Стэнфилд
Лакит Стэнфилд
LaKeith Stanfield
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Лакит Стэнфилд
LaKeith Stanfield
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Дата рождения
12 августа 1991
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Сан-Бернардино, Калифорния, США
Рост
183 см
Биография Лакита Стэнфилда
Родился 12 августа 1991 года. Сан-Бернардино, Калифорния, США.
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Фильмография Лакита Стэнфилда
Особняк с привидениями
драма, семейный, фэнтези
2023, США
0.0
Тем больнее падать
драма, вестерн
2021, США
5.0
Иуда и чёрный мессия
биография, драма, исторический, криминал
2021, США
7.0
Иисус был моим корешом
драма, биография, исторический
2020, США
7.0
Фотография
драма, мелодрама
2020, США
5.0
Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия
2019, США
8.0
Кто-то классный
комедия, мелодрама
2019, США
6.0
Неограненные алмазы
криминал, драма, комедия
2019, США
7.0
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