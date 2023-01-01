Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Короткий срок 12
Фильмы похожие на Короткий срок 12
Short Term 12
Короткий срок 12
2013 / США
Смотреть трейлер
7.0
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Короткий срок 12
Вся информация о фильме
Мальчик А
мелодрама, криминал, драма
2007, Великобритания
8.0
Класс
драма
2007, Эстония
8.0
Говори, что хочешь
комедия
2004, Франция
6.0
Клуб "Завтрак"
драма
1985, США
7.0
Начитанные
комедия
2019, США
7.0
Восьмой класс
драма, комедия
2018, США
7.0
Проект «Флорида»
драма
2017, США
7.0
Любовь – болезнь
мелодрама, комедия, драма
2017, США
7.0
Стеклянный замок
драма
2017, США
7.0
Рок-н-рольщики
комедия, мелодрама, мюзикл
2016, Ирландия / Великобритания / США
7.0
Я, Эрл и умирающая девушка
драма
2015, США
6.0
Комета
мелодрама, комедия, фантастика, драма
2014, США
7.0
Отрочество
драма
2014, США
8.0
Станция «Фрутвейл»
драма
2013, США
7.0
Дорога, дорога домой
комедия
2013, США
7.0
Короли лета
драма, комедия
2013, США
6.0
Захватывающее время
драма, комедия
2013, США
7.0
Связи нет
триллер, драма
2012, США
8.0
Неприятности с блаженством
драма, комедия
2011, США
6.0
Субмарина
комедия, драма
2010, США / Великобритания
7.0
Просто помиловать
драма
2020, США
7.0
Комната
драма
2015, Ирландия / Канада
8.0
Правдивое кино
драма
2011, США
6.0
Красивый мальчик
драма
2018, США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить