Содержание:

- Бри Ларсон – Фильмы

- Бри Ларсон – «Комната»

- Бри Ларсон – «Капитан Марвел»

- Бри Ларсон – Личная жизнь

Американская актриса Бри Ларсон родилась 1 октября 1989 года в Сакраменто, Калифорния. Её родители, Сильвена и Хизер Десолнирс, работали хиропрактиками и развелись, когда Бри была маленькой. Затем будущая актриса переехала с матерью и младшей сестрой жить в Лос-Анджелес. Она поступила в Американскую консерваторию театра в Сан-Франциско, где обучалась актёрскому мастерству.

Бри Ларсон – Фильмы

Бри Ларсон начала актёрскую карьеру с участия в телевизионных проектах, первым из которых стало «Ночное шоу с Джейем Лено». В конце 1990-х и начале 2000-х она то и дело появлялась на телевидении, в таких проектах, как «Лучшие», «Специальная доставка», «Потом появился ты», «Королева экрана» и многих других. Параллельно она также играла эпизодические роли в полнометражных картинах, среди которых можно выделить «Звёздную трассу» и «Ночную тусовку». Она также сыграла небольшую роль в фильме с Дженнифер Гарнер «Из 13 в 30».

В 2009 году Бри Ларсон снялась в картине Ноа Баумбака «Гринберг» вместе с Беном Стиллером и Дженнифер Джейсон Ли. Следующим её проектом стал фильм «Скотт Пилигрим против всех», где она перевоплотилась в Энви Адамс – бывшую девушку главного героя. Именно благодаря этой роли актрису заметили, после чего она сыграла в таких лентах, как «Блаженство с пятой восточной», «Бастион», «Мачо и ботан», «Захватывающее время» и «Страсти Дон Жуана».

Бри Ларсон – «Комната»

Главным прорывом в актёрской карьере Бри Ларсон стала картина «Комната» Леонарда Абрахамсона. Фильм вышел в прокат в 2015 году и моментально завоевал признание зрителей и критиков, а также получил множество номинаций на такие премии, как «Золотой глобус», BAFTA и «Оскар». В центре сюжета оказывается молодая девушка, которая живёт взаперти вместе со своим сыном. Мальчик никогда не видел мира за пределами этой маленькой комнаты из-за ужасного происшествия, случившегося с его матерью. За «Комнату» Бри Ларсон удостоилась «Оскара» в номинации «Лучшая женская роль, после чего стала получать предложения о съёмках в крупных проектах. Одним из таких стал «Конг: Остров черепа», где также сыграли Том Хиддлстон, Джон Гудман и Сэмюэл Л. Джексон.

Бри Ларсон – «Капитан Марвел»

Благодаря карьерному взлёту, Бри Ларсон получила роль в супергеройском блокбастере от студии Marvel под названием «Капитан Марвел», где также сыграли Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон и Джуд Лоу. Актриса перевоплотилась в Кэрол Денверс – пилота ВВС Соединённых Штатов Америки, которая в ходе столкновения с инопланетной расой Крии получает сверхъестественные способности. «Капитан Марвел» – это первый кинокомикс студии, в котором главная героиня является женщиной. Актриса также заключила контракт на участие фильме киновселенной Marvel «Мстители 4», который является самым масштабным кроссовером в кино.

Бри Ларсон – Личная жизнь

В 2013 году стало известно, что Бри Ларсон встречается с музыкантом Алексом Гринвальдом. Пара объявила о помолвке в 2016 году.