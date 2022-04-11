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Бри Ларсон

Brie Larson
Бри Ларсон
Бри Ларсон Brie Larson
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Дата рождения
1 октября 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Бри Ларсон

Содержание:

- Бри Ларсон – Фильмы
  - Бри Ларсон – «Комната»
  - Бри Ларсон – «Капитан Марвел»
- Бри Ларсон – Личная жизнь

Американская актриса Бри Ларсон родилась 1 октября 1989 года в Сакраменто, Калифорния. Её родители, Сильвена и Хизер Десолнирс, работали хиропрактиками и развелись, когда Бри была маленькой. Затем будущая актриса переехала с матерью и младшей сестрой жить в Лос-Анджелес. Она поступила в Американскую консерваторию театра в Сан-Франциско, где обучалась актёрскому мастерству.

Бри Ларсон – Фильмы

Бри Ларсон начала актёрскую карьеру с участия в телевизионных проектах, первым из которых стало «Ночное шоу с Джейем Лено». В конце 1990-х и начале 2000-х она то и дело появлялась на телевидении, в таких проектах, как «Лучшие», «Специальная доставка», «Потом появился ты», «Королева экрана» и многих других. Параллельно она также играла эпизодические роли в полнометражных картинах, среди которых можно выделить «Звёздную трассу» и «Ночную тусовку». Она также сыграла небольшую роль в фильме с Дженнифер Гарнер «Из 13 в 30».

В 2009 году Бри Ларсон снялась в картине Ноа Баумбака «Гринберг» вместе с Беном Стиллером и Дженнифер Джейсон Ли. Следующим её проектом стал фильм «Скотт Пилигрим против всех», где она перевоплотилась в Энви Адамс – бывшую девушку главного героя. Именно благодаря этой роли актрису заметили, после чего она сыграла в таких лентах, как «Блаженство с пятой восточной», «Бастион», «Мачо и ботан», «Захватывающее время» и «Страсти Дон Жуана».

Бри Ларсон – «Комната»

Главным прорывом в актёрской карьере Бри Ларсон стала картина «Комната» Леонарда Абрахамсона. Фильм вышел в прокат в 2015 году и моментально завоевал признание зрителей и критиков, а также получил множество номинаций на такие премии, как «Золотой глобус», BAFTA и «Оскар». В центре сюжета оказывается молодая девушка, которая живёт взаперти вместе со своим сыном. Мальчик никогда не видел мира за пределами этой маленькой комнаты из-за ужасного происшествия, случившегося с его матерью. За «Комнату» Бри Ларсон удостоилась «Оскара» в номинации «Лучшая женская роль, после чего стала получать предложения о съёмках в крупных проектах. Одним из таких стал «Конг: Остров черепа», где также сыграли Том Хиддлстон, Джон Гудман и Сэмюэл Л. Джексон.

Бри Ларсон – «Капитан Марвел»

Благодаря карьерному взлёту, Бри Ларсон получила роль в супергеройском блокбастере от студии Marvel под названием «Капитан Марвел», где также сыграли Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон и Джуд Лоу. Актриса перевоплотилась в Кэрол Денверс – пилота ВВС Соединённых Штатов Америки, которая в ходе столкновения с инопланетной расой Крии получает сверхъестественные способности. «Капитан Марвел» – это первый кинокомикс студии, в котором главная героиня является женщиной. Актриса также заключила контракт на участие фильме киновселенной Marvel «Мстители 4», который является самым масштабным кроссовером в кино.

Бри Ларсон – Личная жизнь

В 2013 году стало известно, что Бри Ларсон встречается с музыкантом Алексом Гринвальдом. Пара объявила о помолвке в 2016 году.

Интересные факты о Бри Ларсон

- Ларсон – это псевдоним, который Бри взяла, так как её фамилия Десолнирс чересчур труднопроизносимая.

- Бри знает французский язык в совершенстве, так как её бабушка и дедушка были франкоканадцами.

- С 2003 года и по настоящее время Бри Ларсон также активно занимается музыкальной карьерой. Она выступает под именем Big Brass Stacks и имеет свой инди-лейбл, а также выпустила несколько альбомов.

- Бри Ларсон также является режиссёром. Она сняла две короткометражные работы, а в 2017 году представила свой первый полнометражный фильм «Магазин единорогов», в котором, помимо неё самой, сыграли также Сэмюэл Л. Джексон и Джоан Кьюсак.

Фильмография Бри Ларсон
Форсаж 10
Форсаж 10
боевик, криминал 2023, США
0.0
Марвелы
Марвелы
фантастика, боевик 2023, США
0.0
Просто помиловать
Просто помиловать
драма 2020, США
7.0
Мстители: Финал
Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.0
Капитан Марвел
Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик 2019, США
7.0
Между двумя папоротниками
Между двумя папоротниками
комедия 2019, США
6.0
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика 2018, США
8.0
Восточная сказка
Восточная сказка
комедия, мелодрама, мюзикл 2017, США
3.0
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Фотографии Бри Ларсон Все фотографии
Бри Ларсон Бри Ларсон Бри Ларсон Бри Ларсон
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Бри Ларсон вошла в актерский состав «Форсажа 10» Киносемья Вина Дизеля продолжает пополняться именитыми исполнителями.
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11 апреля 2022 11:05
Бри Ларсон очень хочет стать частью семьи «Форсажа» Она уверяет, что одержима этой франшизой. 
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24 февраля 2022 15:37
«Сумасшедший»: Бри Ларсон охарактеризовала предстоящий сиквел «Капитана Марвел» Актриса в полном восторге, и у нее есть один любопытный секрет.
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22 февраля 2022 12:51
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