Киноафиша Фильмы Короткий срок 12 Награды и номинации фильма Короткий срок 12

Награды и номинации фильма Короткий срок 12 2013

Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Лучший фильм
Победитель
Лучший молодежный фильм
Номинант
