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Ёлки 13 - Тизер
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Ёлки 13

, 2026
Yolki 13
Россия / комедия
Трейлеры
Пойду 7
Не пойду 11
Пойду 7
Не пойду 11
Ёлки 13 - Тизер
Ёлки 13  Тизер

В ролях

Екатерина Шкуро
Екатерина Шкуро
Александр Олегович Шепс
Aleksandr Sheps
Igor Filimonenko
Papa Germana
Filipp Dorin
Kolya
Алексей Проценко
Алексей Проценко
Animator
Nikita Korenkov
Sotrudnik aviakompanii
Yuriy Veselov
Direktor zavoda
Валентина Ляпина
Валентина Ляпина
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
Igor
Режиссер Ольга Долматовская, Юрий Коробейников, Жора Крыжовников
Сценарист Жора Крыжовников, Пётр Внуков
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2026
Премьера в мире 17 декабря 2026
Дата выхода
17 декабря 2026 Россия
Производство Bazelevs Production, Too Much Production
Другие названия
Yolki 13, Ёлки 13

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 21 мая 2026

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