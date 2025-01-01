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Родная кровь

Rodnaya krov 18+
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О фильме

В разгар Великой Отечественной войны танкист Владимир Федотов приезжает на побывку в родные края. Здесь он знакомится с паромщицей Соней, приехавшей вместе с тремя детьми из Прибалтики в поисках лучшей доли. Возникшая между героями симпатия перетекает в настоящее чувство, поэтому после Победы Владимир возвращается к женщине и вместе с ней начинает все с чистого листа. Однако их счастью не суждено было длиться долго - тяжелая болезнь уносит жизнь Сони, а на пороге дома появляется ее бывший муж. Он хочет забрать детей, но и Владимир, и трое ребятишек уже привязались друг к другу…

  • Основой для сюжета послужила одноименная повесть советского писателя и драматурга Федора Кнорре.   
  • Роль Сони стала первой крупной работой Вии Артмане в большом кино и принесла ей известность. По результатам опроса, проведенного журналом “Советский экран”, Артмане была признана лучшей актрисой года. 
  • Съемки фильма проходили в городе Мышкине, расположенном под Ярославлем. 
  • По словам самой Вии Артмане, судьба Сони во многом напоминает ее собственную судьбу. Как и героиня, Артмане родилась в Прибалтике и рано потеряла отца. 
  • В 1964 году фильм занял 4-е место в советском кинопрокате. Его посмотрели около 35 миллионов зрителей.

Фильм снят по одноименной повести Фёдора Кнорре. Танкист Владимир, возвращаясь из госпиталя на побывку, в дороге знакомится с замечательной женщиной Соней, паромщицей, матерью троих детей. После демобилизации он возвратился к ней и полюбил всем сердцем Соню и её детей. Но счастье оказалось недолгим.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1964
Премьера в мире 8 февраля 1964
Дата выхода
8 февраля 1964 Россия 6+
11 ноября 1964 США
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Rodnaya krov, A szeretet jogán, Blood Ties, Blutsverwandtschaft, Dzimtas Asinis, Family Blood, I foni tou aimatos, La propia sangre, Ridna krov, Veren ääni, Więzy krwi, Рідна кров, Родная кровь
Режиссер
Михаил Ершов
В ролях
Владимир Ратомский
Вия Артмане
Евгений Матвеев
Евгений Матвеев
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Юрий Соловьев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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Родная кровь

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