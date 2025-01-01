В разгар Великой Отечественной войны танкист Владимир Федотов приезжает на побывку в родные края. Здесь он знакомится с паромщицей Соней, приехавшей вместе с тремя детьми из Прибалтики в поисках лучшей доли. Возникшая между героями симпатия перетекает в настоящее чувство, поэтому после Победы Владимир возвращается к женщине и вместе с ней начинает все с чистого листа. Однако их счастью не суждено было длиться долго - тяжелая болезнь уносит жизнь Сони, а на пороге дома появляется ее бывший муж. Он хочет забрать детей, но и Владимир, и трое ребятишек уже привязались друг к другу…