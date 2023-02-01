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Киноафиша Фильмы Короткий срок 12 Короткий срок 12, 2013: актеры и роли
Short Term 12 Короткий срок 12 2013 / США
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19 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Короткий срок 12, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дестин Креттон Дестин Креттон Destin Daniel Cretton
В ролях
Бри Ларсон Бри Ларсон Brie Larson Джон Галлахер-мл. Джон Галлахер-мл. John Gallagher Jr. Кейтлин Дивер Кейтлин Дивер Kaitlyn Dever Стефани Беатриз Стефани Беатриз Stephanie Beatriz Рами Малек Рами Малек Rami Malek Алекс Кэллоуэй Кевин Эрнандез
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