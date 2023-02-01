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Короткий срок 12
Короткий срок 12, 2013: актеры и роли
Short Term 12
Короткий срок 12
2013 / США
Трейлер
7.0
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Короткий срок 12, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дестин Креттон
Destin Daniel Cretton
В ролях
Бри Ларсон
Brie Larson
Джон Галлахер-мл.
John Gallagher Jr.
Кейтлин Дивер
Kaitlyn Dever
Стефани Беатриз
Stephanie Beatriz
Рами Малек
Rami Malek
Алекс Кэллоуэй
Кевин Эрнандез
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