Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джон Галлахер-мл.
Джон Галлахер-мл.
John Gallagher Jr.
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Джон Галлахер-мл.
John Gallagher Jr.
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 июня 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Уилмингтон, Делавэр, США
Рост
173 см
Биография Джона Галлахера-мл.
Родился 17 июня 1984 года. Уилмингтон, Делавэр, США.
Развернуть
Фильмография Джона Галлахера-мл.
Давай поиграем
ужасы
2020, США
5.0
Под водой
боевик, драма, триллер
2019, США
6.0
Лучшие враги
драма, биография, исторический
2019, США
7.0
Багровая мята
боевик, триллер, драма
2018, США
7.0
Неправильное воспитание Кэмерон Пост
драма
2018, США
6.0
Эксперимент «Офис»
ужасы, боевик, триллер
2016, США
6.0
Кловерфилд, 10
триллер, ужасы
2016, США
6.0
Короткий срок 12
драма
2013, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Вайнона Райдер разыскивает своего парня в трейлере хоррора «Исчезнувший в ночи»
Фильм называют «непредсказуемым» и «захватыающим».
Написать
23 июня 2022 12:20
Эмма Робертс поселяется в доме с устрашающей историей в трейлере фильма ужасов «Заброшенный»
Новый хоррор о доме с привидениями в духе «Заклятия», «Синистера» и «Ребенка Розмари».
Написать
27 мая 2022 13:52
Эмма Робертс, Джон Галлахер — младший и Майкл Шеннон возглавили каст триллера о семье, оказавшейся в беде
Съемки фильма уже завершены.
Написать
27 октября 2021 13:45
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас