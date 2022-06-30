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Кейтлин Дивер
Кейтлин Дивер
Kaitlyn Dever
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Кейтлин Дивер
Kaitlyn Dever
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Дата рождения
21 декабря 1996
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Финикс, Аризона, США
Рост
160 см
Биография Кейтлин Дивер
Родилась 21 декабря 1996 года. Финикс, Аризона, США.
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Фильмография Кейтлин Дивер
Билет в рай
комедия, мелодрама
2022,
0.0
Розалин
комедия, мелодрама
2022, США
0.0
Дорогой Эван Хансен
драма, мюзикл
2021, США
7.0
Элиты побережья
комедия
2020, США
6.0
Начитанные
комедия
2019, США
7.0
Они ползут за тобой
триллер
2019, США
5.0
Как не стать президентом
биография, драма
2018, США
6.0
Красивый мальчик
драма
2018, США
7.0
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Джулия Робертс и Джордж Клуни подтрунивают друг над другом в трейлере ромкома «Билет в рай»
Они предстают в роли родителей, которые хотят отговорить свою дочь от раннего брака.
Написать
30 июня 2022 11:04
Производство ромкома «Билет в рай» с Джорджем Клуни и Джулией Робертс приостановлено из-за COVID
Пауза может продлиться до трех месяцев.
Написать
19 января 2022 13:46
«Розалина»: появился первый кадр с Кейтлин Дивер из новой версии «Ромео и Джульетты»
Картину выпустят на Hulu.
Написать
15 ноября 2021 11:14
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