Agathe [рассказывает] Однажды ночью в замок ворвался неожиданный гость, ища укрытия от лютой бури. В подарок она преподнесла принцу одну единственную розу.

[Нищенка предлагает розу принцу. Он смеётся, и остальные на празднике тоже смеются]

Agathe Отталкиваемый её измученной внешностью, принц прогнал женщину.

[принц хватает розу и вскоре бросает её на землю]

Agathe Но она предостерегла его — не стоит обманываться внешностью, ведь истинная красота — внутри.

[Нищенка пристально смотрит на принца]

Agathe Когда он снова её отверг, наружность старухи растаяла...

[Нищенка превращается в Агату, поднимая розу]

Agathe и открыла взору прекраснейшую чародейку.

[Все отступили в ужасе. Принц опустился на колени, прося прощения. Гости на празднике кричали и разбегались. Чип вбегает в бальный зал]

Agathe Принц умолял её простить. Но было слишком поздно — она увидела, что в его сердце нет любви.

Agathe В наказание она превратила его в страшного зверя и наложила сильное заклятие на замок и всех, кто там жил.

[слуги стояли в бальном зале и наблюдали, как принц превращается в зверя. Зверь царапает портрет принца своими когтями]