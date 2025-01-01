Agathe
[рассказывает]
Однажды ночью в замок ворвался неожиданный гость, ища укрытия от лютой бури. В подарок она преподнесла принцу одну единственную розу.
[Нищенка предлагает розу принцу. Он смеётся, и остальные на празднике тоже смеются]
Agathe
Отталкиваемый её измученной внешностью, принц прогнал женщину.
[принц хватает розу и вскоре бросает её на землю]
Agathe
Но она предостерегла его — не стоит обманываться внешностью, ведь истинная красота — внутри.
[Нищенка пристально смотрит на принца]
Agathe
Когда он снова её отверг, наружность старухи растаяла...
[Нищенка превращается в Агату, поднимая розу]
Agathe
и открыла взору прекраснейшую чародейку.
[Все отступили в ужасе. Принц опустился на колени, прося прощения. Гости на празднике кричали и разбегались. Чип вбегает в бальный зал]
Agathe
Принц умолял её простить. Но было слишком поздно — она увидела, что в его сердце нет любви.
Agathe
В наказание она превратила его в страшного зверя и наложила сильное заклятие на замок и всех, кто там жил.
[слуги стояли в бальном зале и наблюдали, как принц превращается в зверя. Зверь царапает портрет принца своими когтями]
Agathe
Дни сменялись годами, и принц с слугами были забыты миром, ведь чародейка стерла все воспоминания о них из памяти тех, кого они любили. Но роза, что она подарила, была по-настоящему волшебной. Если он сумеет полюбить другого и заслужить ответную любовь до того, как упадёт последний лепесток, заклятие спадёт. Если нет — он навсегда останется зверем. С годами он погрузился в отчаяние и потерял всякую надежду. Ведь кто сможет полюбить зверя?