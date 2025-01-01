Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Красавица и чудовище Цитаты из фильма Красавица и чудовище

Цитаты из фильма Красавица и чудовище

[Белль входит в замок]
Lumière Когсворт, смотри! Какая красивая девушка!
Cogsworth Да, я вижу, что это девушка; я потерял руки, но не глаза.
Lumière А вдруг это она? Та самая, которая снимет заклятие?
Belle Алло? Кто это сказал?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Belle [находит Чудовище читающим в саду] Что ты читаешь?
Beast [быстро закрывает книгу] Ничего.
Belle «Гвиневра и Ланселот.»
Beast [исправляя её] Ну, на самом деле... «Король Артур и Круглый стол.» Рыцари, мужчины, мечи и всё такое...
Belle Всё равно... это роман.
Beast Ладно...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clothilde Анри? Анри!
Cogsworth [видит жену] О, милый.
[Они обнимаются]
Clothilde Я так одинока!
Cogsworth [про себя] Превратись обратно в часы... Превратись обратно в часы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Чудовище [Белль, открывая зачарованную книгу] Небольшой подарок от Чародейки. Книга, которая действительно позволяет тебе убежать.
[сдувает пыль и ставит книгу на подставку]
Белль [восхищённо] Как здорово!
Чудовище [грустно] Это была её самая жестокая хитрость. Это было ещё одно проклятие. Возможно, в нашем мире нет места для такого создания, как я. Но для тебя оно есть.
[Он протягивает Белль руку. Белль берёт её, и он кладёт её на книгу]
Чудовище Вспомни то единственное место, которое ты всегда хотела увидеть. Теперь найди его в своём воображении и почувствуй в сердце.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Prince [танцует с ней] Что? Что случилось?
Belle [улыбается] Как насчёт отрастить бороду?
[Он ухмыляется и рычит. Они смеются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Белль [к Чудовищу, про библиотеку] Ты правда прочитала все эти книги?
Чудовище [с ехидцей] Нет, не все. Некоторые на греческом.
Белль [смеётся] Это была шутка? Ты теперь шутишь?
Чудовище [с ухмылкой] Возможно.
[Он уходит, качая головой и улыбаясь. Белль хихикает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cogsworth Когда хозяин узнает, что ты ослушался его приказа, он обвинит *меня*!
Lumière Да, я позабочусь об этом. Но разве ты не видишь, это та девушка, которую мы ждали! Именно она разрушит заклятие!
Cogsworth Ты же знаешь, она никогда его не полюбит.
Lumière Сломанные часы два раза в день показывают правильное время, мон ами. Но это не из тех случаев.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
LeFou [поёт] И его имя — Г-А-С-Т... Кажется, там ещё одна Т... Только что до меня дошло, что я безграмотен и никогда раньше не приходилось произносить это вслух...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Белль [к расчёске] Как тебя зовут?
Когсворт Это же расчёска.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Belle [пение] Я хочу приключений в большом и далёком мире, хочу больше, чем могу сказать... И хоть раз пусть будет здорово — чтобы кто-то меня понял, хочу гораздо больше, чем имечтали для меня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
LeFou [пение] Нет никого ловчее Гастона, нет никого быстрей Гастона / Нет никого с такой же мощной шеей, как у Гастона / Ведь нет в городе мужчины хоть наполовину такого мужественного / Идеален, образец для подражания / Спроси любого Тома, Дика или Стэнли / И скажут, в чьей команде хотят оказаться! / Кто в дартс играет, как Гастон? Кто разбивает сердца, как Гастон? / Кто гораздо больше, чем просто сумма частей, как Гастон?
Gaston [пение] Как особь — да, я внушаю страх!
LeFou [пение] Вот это парень — Гастон!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Белль [зверю] Я так и не поблагодарила тебя за то, что спас мне жизнь.
Чудовище А я так и не поблагодарил *тебя* за то, что не бросила меня на съедение волкам.
[Белль смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Гастон, Люфу и толпа в замке. Люфу замечает миссис Поттс и Чипа, спящих]
LeFou [к Чипу] Ну, здравствуй... Ты, должно быть, говорящая чашечка.
[к миссис Поттс]
LeFou А ты, наверное, его бабушка.
Mrs. Potts [просыпается, ахает] Бабушка?
[к слугам]
Mrs. Potts Атака!
[Они нападают на толпу в замке]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lumière [для Белль, отпуская её из камеры] Прошу прощения за вторжение, мадмуазель. Но я пришёл проводить вас в вашу комнату.
Belle [поднимает табурет, чтобы использовать как оружие, с подозрением] Мою комнату? Но я думала...
Lumière Что же?
[имитирует Чудовище]
Lumière "Как только эта дверь закроется, она больше не откроется!"
[стонет]
Lumière Я знаю! Он такой драматичный.
[Белль наконец выходит из камеры и впервые видит Люмиэра]
Lumière Здравствуйте!
[испуганная Белль вздыхает, Люмиэр падает. Белль бьёт его табуретом и визжит]
Lumière [приходит в себя и заново зажигает пламя] Ого, ты очень сильная! Это отличное качество!
Belle [всё ещё напуганная] Кто ты?
Lumière Я — Люмиэр!
Belle [смущённая] И... ты умеешь говорить?
Cogsworth [появляется] Конечно он умеет *говорить*! Он этим и занимается всё время!
[фыркает]
Cogsworth Люмиэр, как глава дома, я требую немедленно вернуть её в камеру!
Lumière [шёпотом] Чего хочешь на всю жизнь, Когсворт? Быть мужчиной или каминными часами?
Lumière [к Белль] Готова, мисс?
Lumière [к Когсворту] Поверь мне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Belle [чудовищу, после того как он ранен в драке с волками] Ты должен мне помочь. Ты должен встать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Чип [к Бель, смеётся] Рад знакомству! Хочешь, покажу фокус?
[дует пузырёк]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Potts [Белль] Хозяин вовсе не так страшен, как кажется!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Белль [Люмьер] Что происходит, когда последний лепесток падает?
Люмьер Хозяин навсегда остаётся чудовищем, а мы становимся...
Миссис Поттс [грустно] Антиквариатом!
Люмьер Безделушками.
Плюметт Почти новой посудой.
Когсворт Хламом. Мы превращаемся в хлам.
Белль Я хочу помочь тебе. Должен быть какой-то способ снять заклятие.
Когсворт Ну, один способ есть.
[Люмьер его бьёт]
Миссис Поттс Тебе не о чём волноваться, лапочка. Мы сами накликали беду, теперь нам с ней и жить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Чудовище [к волшебному зеркалу] Покажи мне девушку...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaston Если б я не знал лучше, сказал бы, что она даже к нему неравнодушна!
Belle Он не чудовище, Гастон! А ты — вот кто!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Чудовище освобождает Белль]
Beast [поёт] Я был тем, кто имел всё, я был хозяином своей судьбы / Мне никто не был нужен в жизни, правду понял слишком поздно я / Никогда не изгонишь боль, закрываю глаза — и она там / Я позволил ей ворваться в сердце грустное, и это слишком тяжко для меня / Теперь я знаю — она меня не покинет, даже если уйдёт вдаль / Она будет мучить, успокаивать, ранить, вести меня, что бы ни случилось / Тоскую в башне одинокой, у двери открытой жду / Обманываю себя: она войдёт и навсегда со мной будет... / Я борюсь с испытаниями любви, проклинаю угасание света / Хотя она уже далеко взмыла, недостижима, но в поле зрения всё же / Теперь я знаю — она меня не покинет, даже если исчезнет из виду / Она будет вдохновлять, частью всего, что я творю / Тоскую в башне одинокой, у двери открытой жду / Обманываю себя: она войдёт, и когда начнутся долгие ночи, я вспомню всё, что могло быть / Жду здесь вечно...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гастон [своему отражению] Ты самое дикое и прекрасное создание, что я когда-либо видел! Никто не заслуживает тебя...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaston [верхом с Лефу; использует телескоп, чтобы увидеть Белль] Смотри на неё, Лефу. Моя будущая жена. Белль — самая красивая девушка в деревне. Значит, она лучшая.
LeFou Но она такая... начитанная! А ты такой... спортивный.
Gaston Я знаю. Белль может быть такой же спорщицей, какой красивой.
LeFou Точно! Кому она нужна, когда у тебя есть мы?
Gaston Да. Но с тех пор как была война, я чувствую, будто чего-то не хватает. И она — единственная девушка, которая даёт мне это чувство...
LeFou Хмм... ну, ты знаешь?
Gaston Понятия не имею, что это значит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Agathe Жил-был в самом сердце Франции красивый молодой принц в прекрасном замке. Хотя у него было всё, о чём только мог мечтать его сердце, принц был эгоистом и жестоким.
Cogsworth Хозяин, пора.
Agathe Он обложил деревню налогами, чтобы наполнить свой замок самыми красивыми вещами, а свои приемы — самыми красивыми людьми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice Я люблю тебя, Белль. Не бойся.
Belle Я тоже тебя люблю, папа. Я не боюсь.
[обнимает Мориса]
Belle Я сбегу. Обещаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Белль [видит силуэт Чудовища в верхней части башни] Кто там? Кто вы?
Чудовище [сердито] Кто *ты*?
Белль Я пришла за отцом!
Чудовище Твой отец... вор!
Белль Лжец!
Чудовище Он украл розу.
Белль Я просила розу. Наказывайте МЕНЯ, а не его.
Морис Нет, он приговорён навсегда. Похоже, здесь так и бывает, если сорвать цветок!
Белль [Чудовищу] Пожизненный срок за розу?
Чудовище [прыгает вниз к своей части башни, но остаётся в тени] Я получил вечное проклятие за одну. Я просто запираю его. Теперь ты всё ещё хочешь занять место отца?
Белль Выйди на свет.
[Чудовище не двигается. Белль хватает Люмьера и подносит его к его лицу. Увидев устрашающий вид Чудовища, она вздыхает от страха]
Чудовище [раздражённо] Выбирай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lumière Свет мой, зеркальце, скажи!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Belle [наблюдая, как Гастон гонится за Чудовищем по крыше замка] Нeт!
Beast Белль?
[Он взбирается на башню и видит её]
Beast Белль! Ты вернулась!
Belle Я пыталась их остановить!
Beast Стой там! Я иду!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Люмьер Маэстро, ваша жена наверху, и ей всё труднее не заснуть! Она рассчитывает на вас, чтобы помочь нам снять это проклятие!
Маэстро Каденца Тогда я сыграю, несмотря на зубную боль!
Когсворт Маэстро, играйте потише, пожалуйста.
Маэстро Каденца О, тихо, сота во́че.
[смеётся]
Маэстро Каденца Разумеется. Есть ли ещё какие-нибудь безвкусные требования к моему мастерству?
Когсворт Нет, это всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice [поёт в своей мастерской] Как мгновенье сделать вечностью? Как история не умрёт? / Любовь — вот что держать нам нужно, нелегко, но мы пытаемся / Иногда счастье наше пленено, и время словно замерло, / Любовь живёт внутри сердец и будет жить всегда
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Миссис Поттс [висит на люстре] Как тебе чай? Достаточно горячий или *кипящий*?
[видит мужа]
Миссис Поттс [в шоке] Мистер Поттс!
[теряет хватку и падает, крича]
Чип Мама!
[Лефу её ловит]
Миссис Поттс Спасибо!
[Лефу кивает: «Пожалуйста». Он замечает жителей, готовящихся напасть, и уклоняется. Миссис Поттс ошпаривает одного жителя чаем]
Лефу Вот тебе!
[Лефу бьёт другого жителя и обращается к Миссис Поттс]
Миссис Поттс Отлично справилась!
Лефу Раньше я был на стороне Гастона, но сейчас у нас полный провал...
Миссис Поттс Ты для него слишком хороша.
Лефу Ага.
Миссис Поттс Тогда вернёмся к делу?
[Лефу с энтузиазмом кивает и убегает с ней, чтобы присоединиться к слугам и выгнать жителей]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Belle Папа, это ты?
Maurice Белль. Как ты меня нашла?
Belle Твои руки словно лед. Нам нужно тебя домой отвести.
Maurice Белль. Белль, ты должна уйти отсюда немедленно. Этот замок живой. Иди, пока он тебя не нашёл!
Belle Кто?
[Они оба поворачиваются в ту же сторону, откуда услышали Чудовище]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaston [Д'Арку] Держи караул, не давай им сбежать.
[жителям деревни]
Gaston Это чудовище проклянет нас всех, если мы его не остановим!
[беспокойство жителей]
Gaston Я говорю — *убейте Чудовище*!
[одобрение жителей]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaston [замечает её] Белль?
Belle [ломает стрелы] Где он?
Gaston [роняет лук и тянется к ружью] Когда мы вернёмся в деревню, ты выйдешь за меня замуж. А голова Чудовища украсит нашу стену!
Belle *Никогда*!
[Она пытается выхватить у него ружьё, сопротивляется]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Белль [поёт] Новое и немного тревожное / Кто бы мог подумать, что так бывает? / Правда, он не принц на белом коне, / но в нём есть что-то, чего я не видела.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Белль [слышит смех слуг в замке] Они умеют веселиться.
Чудовище [закатывает глаза] Да, но когда я вхожу в комнату, смех затихает.
Белль Я тоже.
[Чудовище смотрит на неё с удивлением]
Белль Жители деревни говорят, что я забавная девушка. Но я не уверена, что это комплимент.
Чудовище Прости. Твоя деревня звучит ужасно.
Белль [вздыхает] Почти так же одиноко, как и в твоём замке.
Чудовище [вдохновленно] Как насчёт того, чтобы сбежать отсюда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[служащие замка превращаются в обычные предметы]
Lumière [держит её на руках] Плюметта? Плюметта! О, моя дорогая, Плюметта. О, нет.
Madame Garderobe Маэстро, вы были так храбры. Прощай, моя любовь.
Maestro Cadenza Аморе. Нет! Не оставляй меня.
[Фруфру падает]
Mrs. Potts Чип! Чип! Ты видел Чипа? Он убежал. Где мой маленький мальчик?
Cogsworth Люмьер, я... я не могу... говорить...!
Lumière [грустно] Всё в порядке, Люмьер.
Cogsworth Я не могу... Люмьер... мой друг... для меня была честь служить... с тобой.
Lumière Честь... была моей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Madame Garderobe [противостоят Тому, Дику и Стэнли] Иди сюда, мальчишки!
[наряжает их в женскую одежду]
Madame Garderobe Три красавчика!
[Том и Дик кричат и убегают, а Стэнли выглядит довольным]
Madame Garderobe Свобода, свобода!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beast [Белль, которая в Западном крыле любуется зачарованной розой; яростно] Что ты здесь делаешь? Что ты с ней сделала?
Belle [испуганно] Ничего!
Beast Ты понимаешь, что могла натворить? Ты могла проклясть нас всех! Убирайся отсюда! *Вон*!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Belle [поёт] Вот идёт пекарь с подносом, как всегда, тот же старый хлеб и булки на продажу! Каждое утро одно и то же, с тех пор как мы прибыли... в этот бедный провинциальный городок.
Jean the Potter Доброе утро, Белль!
Belle Доброе утро, месье Жан. Снова что-то потеряли?
Jean the Potter Похоже, да. Проблема в том, что не могу вспомнить, что именно.
[Белль смеётся]
Jean the Potter Ну, уверен, припомню. Куда направляешься?
Belle Вернуть эту книгу Перу Роберу... Там про двух влюблённых в прекрасной Вероне.
Jean the Potter Звучит скучно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Чип [Белль] Хочешь, я покажу фокус?
[дует пузырь]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Madame Garderobe МАЭСТРО!
Maestro Cadenza Наконец-то!
Madame Garderobe Иду, любимый! Толстушка поёт!
[проводит приём Клотильде]
Maestro Cadenza Брависсимо!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaston Я сыт по горло в твою игру. Где Белль?
Maurice Чудовище забрало её, и она...
Gaston Чудовищ не существует, как и говорящих чашек или магии! Есть только волки, обморожение и голод!
LeFou [встаёт] Глубокий вдох, Гастон. Глубокий вдох.
Gaston [Гастон глубоко дышит, потом поворачивается к Морису] Так почему бы нам просто не развернуться и не вернуться в Вильнёв? Я уверен, Белль дома и готовит вкусный ужин.
Maurice Если ты думаешь, что я всё это выдумал, почему тогда предложил помочь?
Gaston ПОТОМУ ЧТО Я ХОЧУ ВЫЙТИ ЗА ТВОЮ ДОЧЬ! А теперь пойдём домой.
Maurice Белль не дома! Она с...
Gaston [хватает Мориса] Если ещё раз скажешь «чудовище», Я ТЕБЯ ВОЛКАМ НАСЫПЛЮ!
LeFou [оттягивает его от Мориса] Гастон! Прекрати! Дыши, думай о приятном, возвращайся к войне, к крови, взрывам и бесчисленным вдовам.
Gaston Вдовы...
LeFou Да-да. Вот именно...
LeFou [Гастон успокаивается. ЛеФу тыкает себя в нос] Вот так.
Gaston [Гастон поворачивается к Морису, улыбаясь. Морис отпрянул] Морис! Прости меня, старина. Нельзя так говорить с будущим тестем, правда?
Maurice Будущим тестем?
Gaston Да.
Maurice *Ты* никогда *не женишься* на моей *дочери*.
LeFou [Пауза. Затем Гастон яростно бьёт Мориса по лицу, сбивая с ног] Я это видел.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaston Самые сладкие добычи — это те, кто делает вид, что не даётся в обиду. Вот почему Белль так привлекательна: она не выставляет себя дураком, чтобы угодить мне. Как бы ты это назвал?
LeFou Достоинство?
Gaston Это безумно притягательно, не так ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Белль [ищет Мориса в замке Чудовища] Папа?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Белль [читает строки из "Сна в летнюю ночь", пока Чудовище отдыхает] «Любовь может менять облик и достоинство. Любовь не смотрит глазами, а видит сердцем...»
Чудовище [дочитывает с ней оставшуюся часть] «...поэтому Купидон изображён слепым с крыльями.»
Белль [удивлённо] Ты знаешь Шекспира?
Чудовище [перекатывается] У меня дорогое образование.
Белль На самом деле, «Ромео и Джульетта» — моя любимая пьеса.
Чудовище [вздыхает с раздражением] Фу, ну разве это должно удивлять?
Белль [ошарашена] Что-что?
Чудовище Вся эта тоска, страдания и...
[содрогается и показывает язык]
Чудовище Столько всего интереснее можно почитать.
Белль [в шоке] Например?
[переход к Чудовищу, ведущему Белль в библиотеку замка]
Чудовище Здесь есть пара книг, с которых можно начать...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Belle Как среди всей этой печали может жить такая надежда и любовь? / Я была невинной и уверенной, теперь я мудрее, но неуверенна...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaston Представь себе, ЛеФу. Деревенская хижина, мой последний трофей жарится на огне. Милые детишки бегают вокруг, а моя любовь натирает мне уставшие ноги. И что говорит Белль? «Я никогда не выйду за тебя замуж, Гастон.»
LeFou [жесты в сторону девчонок] Знаешь, есть и другие девчонки.
[вздохи девчонок]
Gaston Великий охотник не тратит время на кроликов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beast [Белль, грубо] Ты присоединишься ко мне за ужином. Это не просьба.
Mrs. Potts Тихо, хозяин. Девочка потеряла и отца, и свободу в один день.
Lumière Да, бедняжка, наверное, там в ужасе.
Belle [Белль тайно превратила своё розовое платье в верёвку, чтобы сбежать. Чудовище снова тихо стучит в дверь её спальни, нервно] Минутку.
Lumière Видишь? Вот она. Помни: будь ласков.
Mrs. Potts Добрым.
Plumette Ммм, очаровательным.
Cogsworth Прелестно!
Lumière А когда она откроет дверь — улыбнись ей обаятельно и непринуждённо! Давай, покажи улыбку!
Cogsworth [Чудовище широко улыбается, показывая свои страшные зубы. Слуги пугаются] Ой, боже!
Plumette Ой, нет!
Beast [улыбка исчезает, он собирается с духом и делает вид, что вежлив] Присоединишься ко мне за ужином?
[Он отворачивается и качает головой служащим, словно говоря: «Это никогда не сработает»]
Belle Ты взяла меня в плен, а теперь хочешь пойти со мной ужинать? Ты с ума сошла?
Plumette [Чудовище видимо в ярости; слуги отступают в страхе] Ой-ой! Он теряет контроль!
Cogsworth Ой, боже!
Beast [стучит в дверь Белль, крича] Я же сказал — присоединяйся ко мне за ужином!
Belle А я сказала — нет!
Madame Garderobe [просыпается в испуге] Который час? Что происходит?
Belle Я бы *голодала*, но ни за что не стала бы есть с тобой!
Beast [ревёт] Что ж, милости просим! Голодай, если хочешь!
[Люмьеру]
Beast Если она не будет есть со мной, значит, вообще не будет есть!
[уходит в гневе]
Beast Идиоты!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaston Доброе утро, Белль! Ну что, какая замечательная книга у тебя там?
Belle Ты её читала?
Gaston Ну, не эту. Но ты же знаешь книги.
[смеётся и показывает ей цветы]
Gaston Для твоего обеденного стола. Присоединюсь к тебе сегодня вечером?
Belle Извини, не сегодня вечером.
Gaston Занята?
Belle Нет.
[Белль уходит от него]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lumière [пробует еду] У меня нет вкусовых рецепторов, но я чувствую — это изысканно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мадам Гардероб [встреча с Бель] Глаза красивые, лицо гордое, идеальный холст! Да! Я найду тебе что-то, достойное принцессы!
Бель [неловко] Ой, я же не принцесса...
Мадам Гардероб Глупости! А теперь посмотрим, что у меня в ящиках!
[Она открывает один из ящиков, и оттуда вылетают моли]
Мадам Гардероб Ох, как неловко!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Potts [Белль] Приятно познакомиться!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Père Robert Ах, не иначе как единственный книжный червь в нашем городке! Так куда ты на этой неделе сбежала?
Belle Два города на севере Италии. Я не хотела возвращаться. У тебя есть другие места, куда можно съездить?
Père Robert Боюсь, что нет. Но ты можешь перечитать любую из старых книг, которые захочешь.
Belle Твоя библиотека заставляет наш маленький мир казаться огромным.
Père Robert Счастливого пути.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мадам Гардэроб [на балу у Принца] О, как прекрасно! Волшебство, музыка и блеск в одном! Видишь, девушки так хотят блистать / Ищут знак, что судьбу им сулит / Она — его избранная / Какое зрелище! Какое захватывающее шоу! Каждый принц и каждый пёс имеет свой день / Пойте с душой, с жаром, чтобы лопнуть / О, ни одной заботы в душе!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Young Prince Дни на солнце, где жизнь моя едва началась, не покину я тебя, пока не кончится вся моя жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Belle [слугам, про Чудовище] Почему ты так о нём волнуешься?
Mrs. Potts Мы заботились о нём всю его жизнь.
Belle Но он как-то проклял вас. Почему? Вы ведь ничего не сделали.
Mrs. Potts [смущённо] Ты совершенно права, дорогая. Видишь ли, когда хозяин потерял мать, а его жестокий отец сломал этого доброго мальчика и сделал его таким же, как он, мы ничего не сделали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Белль Папа, ты думаешь, что я странная?
Морис Странная? Моя дочь странная? Откуда у тебя такая мысль?
Белль Не знаю. Люди говорят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agathe [рассказывает] Однажды ночью в замок ворвался неожиданный гость, ища укрытия от лютой бури. В подарок она преподнесла принцу одну единственную розу.
[Нищенка предлагает розу принцу. Он смеётся, и остальные на празднике тоже смеются]
Agathe Отталкиваемый её измученной внешностью, принц прогнал женщину.
[принц хватает розу и вскоре бросает её на землю]
Agathe Но она предостерегла его — не стоит обманываться внешностью, ведь истинная красота — внутри.
[Нищенка пристально смотрит на принца]
Agathe Когда он снова её отверг, наружность старухи растаяла...
[Нищенка превращается в Агату, поднимая розу]
Agathe и открыла взору прекраснейшую чародейку.
[Все отступили в ужасе. Принц опустился на колени, прося прощения. Гости на празднике кричали и разбегались. Чип вбегает в бальный зал]
Agathe Принц умолял её простить. Но было слишком поздно — она увидела, что в его сердце нет любви.
Mrs. Potts Чип! Чип!
Agathe В наказание она превратила его в страшного зверя и наложила сильное заклятие на замок и всех, кто там жил.
[слуги стояли в бальном зале и наблюдали, как принц превращается в зверя. Зверь царапает портрет принца своими когтями]
Agathe Дни сменялись годами, и принц с слугами были забыты миром, ведь чародейка стерла все воспоминания о них из памяти тех, кого они любили. Но роза, что она подарила, была по-настоящему волшебной. Если он сумеет полюбить другого и заслужить ответную любовь до того, как упадёт последний лепесток, заклятие спадёт. Если нет — он навсегда останется зверем. С годами он погрузился в отчаяние и потерял всякую надежду. Ведь кто сможет полюбить зверя?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaston Не бывает ни чудовищ, ни говорящих чашек... и никакой магии! Но бывают волки, мороз и голод.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Чудовище [рычит от боли, пока Белль обрабатывает его раны] *Ай*! Это больно.
Белль Если бы ты не дергался, было бы не так больно.
Чудовище Если бы ты не убежала, ничего бы этого не случилось.
Белль Если бы ты не напугал меня, я бы не убежала!
Чудовище Так тебе и надо — не стоило ходить в Запретное крыло!
Белль Тебе бы научиться сдерживать свой характер!
Белль [Чудовище отворачивается, слишком устал спорить. Белль заканчивает обработку ран, он не протестует] Попытайся немного отдохнуть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гастон Время героя!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после того, как он превращается из часов обратно в человека]
Когсворт [видит, как Люминер возвращается человеком] Люминер!
Люминер Когсворт, мы успели вовремя!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[чудовище отбивается от Гастона, хватает его и держит над собой]
Gaston Не отпускай меня... Пожалуйста, я сделаю всё, что угодно. Не трогай меня, чудовище.
Beast Я *не* чудовище!
[Он отпускает его]
Beast Иди.
[Гастон уходит от него]
Beast Убирайся!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice Что тебе привезти с рынка?
Belle Розу, как на той картине.
Maurice Ты просишь ее каждый год.
Belle И каждый год ты ее приносишь.
Maurice Тогда я принесу тебе другую. Клянусь.
Belle Прощай, папа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Гастон замечает Чудовище, бросает факел и достаёт пистолет]
Gaston Привет, Чудовище.
[Чудовище замечает его]
Gaston Я — Гастон. Белль послала меня... Ты влюблён в неё?
[Чудовище отворачивается]
Gaston Ты правда думал, что она выберет тебя?
[Гастон стреляет в Чудовище]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Чип Мама сказала, что я не должен двигаться, потому что это может быть страшно. Извини.
Морис Всё в порядке.
[он убегает из столовой в страхе]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Belle [поёт] «Это Париж моего детства / Это были границы моей жизни / В этом разрушающемся, пыльном чердаке / Где художник любил свою жену / Легко вспомнить / Труднее отпустить / Зная, что Париж моего детства / Исчез»
[она сидит на кровати, пока Чудовище обходит комнату с другой стороны]
Beast Что случилось с твоей матерью?
Belle Это была одна история, которую папа так и не мог мне рассказать. Я понимала, что лучше не спрашивать.
Beast [он смотрит на кресло и тихо вздыхает] Докторская маска...
[он замолкает]
Beast Чума.
[воспоминание: доктор чумы закрывает свой медицинский чемодан. Мать Белль больна и лежит на кровати за ним]
Plague Doctor Нам нужно уходить. Сейчас же.
Belle's Mother [к молодому Морису] Иди, пока она ещё не ушла.
[он берёт плачущую младенческую Белль, мать целует розу, которую он оставил. Возвращение в настоящее, Белль сжимает свою кроватку]
Beast Прости, что когда-то называл твоего отца вором.
Belle [шёпотом] Пойдём домой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beast Ты можешь остаться здесь. Ты можешь быть счастлив.
Belle Можно ли быть счастливым, если ты не свободен?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaston [Морису, когда его сажают в карету] Ты когда-нибудь был внутри сумасшедшего дома, Морис? Ты там не продержишься и недели. Отдай мне свою дочь — и я отпущу тебя.
Maurice Никогда.
[Гастон выглядит взбешённым, закрывает дверь кареты]
Gaston Уводите его!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Чудовище входит в столовую и видит тарелку с ужином рядом с собой. Он садится и замечает еще одну тарелку напротив. В порыве ярости он отталкивает тарелку]
Чудовище [рычит] *Люмьер*!
[Люмьер и Когсворт вздрагивают]
Люмьер [поворачивается к Когсворту] Спокойно. Дай говорить мне.
[Чудовище врывается в дверь]
Чудовище Ты готовишь ей ужин?
Люмьер Мы подумали, тебе бы понравилась компания.
Когсворт Господин, я хочу заверить вас — я не имел никакого отношения к этому безнадежному плану. Ужин для неё, платье, комната в Восточном крыле...
Чудовище Ты ей комнату отвёл?
Когсворт Нет, нет, нет! *Он* ей комнату отвёл.
Люмьер Это правда. Но если эта девушка — та, кто может снять заклятье, может, ужином стоит начать её покорять.
Люмьер [поворачивается к Когсворту, стучит по голове] Хорошая мысль, Когсворт.
Когсворт Что?
Чудовище Самая нелепая идея, что я слышал. Покорять пленницу.
Люмьер Но надо попробовать, господин. С каждым днем мы становимся всё менее людьми.
Чудовище Она *дочь* обыкновенного вора. Как ты думаешь, кто из неё человек?
Миссис Поттс Нельзя судить о людях по их отцу, правда?
[Чудовище вздыхает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice Белль, послушай меня. Всё в порядке. Теперь иди. Живи своей жизнью. И забудь меня.
Belle Забыть тебя? Всё, что я есть — благодаря тебе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Plumette Приятно познакомиться, мадмуазель.
[Она начинает вытирать пыль в комнате Восточного крыла]
Plumette Не волнуйся. Я быстро приведу это место в идеальный порядок.
[Она летит к Люмьеру]
Plumette [к Люмьеру] Твой план опасен.
Lumière Я готов рисковать всем, чтобы снова поцеловать тебя, Плюметт.
Plumette Нет, моя любовь. Ты уже обжигал меня раньше. Мы должны быть сильными.
Lumière Как мне быть сильной, когда ты делаешь меня такой слабой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaston Я иду за тобой, Чудовище!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
LeFou Значит, ты был...
Monsieur Toilette [превратился в человека] Да.
LeFou Что теперь будешь делать?
Monsieur Toilette Чистить зубы!
[уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Belle Выпустите его! Он ранен!
Monsieur D'arque Мы не можем, мисс. Но мы позаботимся о нём как следует.
Belle Мой отец не сумасшедший!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[ЛеФу встречает живой унитаз]
LeFou О, бля...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cogsworth Ну что ж, хозяин, у меня были сомнения, но всё идёт как по маслу. Истинная любовь действительно побеждает!
Beast Я отпустил её.
Cogsworth [шокированно] Что ты сказал?
Lumière Хозяин, как ты мог так поступить?
Beast Я был вынужден.
Cogsworth Но почему?
Mrs. Potts Потому что он её любит.
Lumière Тогда почему мы всё ещё не люди?
Cogsworth Потому что она его не любит. И теперь уже слишком поздно.
Plumette [с надеждой] Но может, она вернётся.
Beast Нет. Я отпустил её. Жаль, что не могу сделать то же самое для вас всех. Пора. Наше время почти истекло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice [Белль передаёт Морису погремушку] Откуда у тебя...?
Belle Он отвёл меня туда.
[пауза]
Belle Я знаю, что случилось с мамой.
Maurice Тогда ты понимаешь, почему я должен был оставить её там. Я должен был защитить тебя. Я... всегда старался защищать свою маленькую девочку. Наверное, слишком сильно.
Belle Я понимаю.
[целует его руку]
Belle Ты поможешь мне теперь?
Maurice Это опасно.
Belle Да. Да, это так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lumière Люмьер, Плюметта: [поют друг другу] Ты теперь навсегда останешься вне досягаемости моих рук?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Castle Staff Дни под солнцем / вернутся / Мы должны верить, как влюблённые, / что дни под солнцем / снова засияют...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Жан Гончар [видит жену] Дорогая?
Миссис Поттс [вздыхает] Миссис Поттс!
Жан Гончар Беатрис!
[целует её]
Жан Гончар Я помню! Я правда помню!
[обнимает и целует жену и сына Чипа]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lumière О, мой принц!
Prince Привет, старый друг.
[обнимает Люмиэра]
Lumière Так рад тебя видеть!
Plumette Ты спасла нам жизнь, мадемуазель.
Chip Белль, это я! Это Чип!
[он обнимает Белль]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maestro Cadenza Снова дрогну ли я / от дивной песни любимой моей?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Potts Ох, те дни на солнце, что я бы отдала, чтобы прожить хоть один снова, исправить всё, что сделано / И вернуть свет...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice Нет. Я уверен, что это путь. Слышишь этих волков? Значит, мы очень близко к замку.
Gaston Слушай, хватит. Нам нужно возвращаться.
Maurice Стой.
[Гастон останавливает повозку]
Maurice Вот он. Там он.
[он щёлкает пальцами]
Maurice Это то самое дерево. Я уверен.
[он слезает с повозки]
Maurice Оно — в тот момент было повалено молнией. Но сейчас оно... снова стоит прямо, благодаря какой-то... магии или чему-то подобному.
LeFou [Гастону] Ты правда хочешь жениться на этой семье?
Maurice Значит замок... тот самый - Нет. Нет, он -
[жестикулирует падающим деревом рукой]
Maurice В ту сторону. Определённо в ту сторону.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Белль [видит, как Гастон сражается с Чудовищем] Гастон! *Нет*!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice Я мог бы попробовать вскрыть замок. В конце концов, там всего лишь шестерёнки и пружинки.
[он ощупывает замок руками]
Maurice Мне нужна будет что-то длинное и острое.
[Бель снимает шпильку с волос и протягивает Морису]
Maurice Вот так. Отлично.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice [Белль] Это маленькая деревушка, знаешь ли. Узколобая тоже. Но маленькая — значит безопасная. Даже в Париже я знал девушку вроде тебя — такую... опережающую время. Другую. Над ней насмехались. Пока однажды все не стали её копировать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Madame Garderobe О, я могла бы петь / О боли, что несут эти тёмные дни / Заклятие, что над нами / Но всё же — чудо нас / Я пою о ночи этой...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beast [тяжело дышит] Ты вернулся.
Belle Конечно, я вернулся. Я больше никогда не оставлю тебя.
Beast Похоже, моё время пришло.
Belle Мы вместе теперь. Всё будет хорошо.
Beast По крайней мере, я увидел тебя в последний раз.
[последний лепесток падает; Чудовище умирает]
Belle Нет! Пожалуйста, нет.
[рыдает]
Belle Вернись. Вернись. Пожалуйста, не оставляй меня. Я люблю тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Клотильда пытается убить Люмьера, Когсворт стреляет в неё]
Когсворт [видит, кто это] О, не может быть...
[они дерутся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaston Морис. Слава богу. Я последние пять дней тебя ищу.
Maurice Ты пытался меня убить! Ты бросил меня волкам!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Белль [к волшебному зеркалу] Покажи мне чудовище.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice Белль, я думал, что потерял тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Белль Пожалуйста, скажи мне ещё кое-что о ней.
Морис Твоя мать была... бесстрашной.
[пауза]
Морис Бесстрашной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaston Белль. Я слышал, у тебя были проблемы с директором. Он меня тоже никогда не любил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agathe Пей.
[предлагает напиток Морису]
Maurice Спасибо, Агата.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Жан-керамист Морис, у тебя есть доказательства тому, что ты говоришь?
Морис [Гастону] Спроси Агату. Она меня спасла.
Гастон Ты хочешь повесить свои обвинения на слово грязной старухи. Без обид, Агату.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice Ты знаешь, где мы, Филипп? Потому что я — нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Люмьер Прошу прощения за первое впечатление. Надеюсь, ты не слишком испугалась.
Белль Почему я должна бояться? Я разговариваю с подсвечником.
Люмьер Подсвечник, пожалуйста. Это большая разница.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
LeFou [пытается вызвать у Гастона чувство вины] Вот это шторм! Зато мы не привязаны к дереву где-то в глуши... окружённые кровожадными волками.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mob [поют] Зажигай факел, садись на коня...
Гастон [поёт] Собери всю храбрость в кулак...
Mob [поют] Мы надеемся на Гастона — он поведёт!
Гастон [поёт] Это война, угроза, и ты можешь быть уверен — все пойдут за мной, ведь в такие времена делают так, как я скажу!
Лефу [поёт] По городу гуляет *чудовище*, без сомнений, но боюсь, что выпустили не того монстра.
Mob [поют] Вперёд, погнали, бери меч, бери лук, хвала Господу и поехали!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice Белль, я не позволю тебе сделать это. Я потерял твою мать. Я не потеряю и тебя. Теперь иди. Иди!
[кашляет]
Belle Хорошо, папа. Я уйду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Madame Garderobe [превращается обратно в человека, бросая разные цветные полоски ткани в Каденцу] О, маэ-СТРООООООО!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clothilde [поёт] Мне нужно шесть яиц, это слишком дорого!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
LeFou Гастон, с вашего позволения...
Gaston Хочешь быть следующим?
[ЛяФу не отвечает]
Gaston Привяжи мою лошадь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Emma Watson
Дэн Стивенс
Дэн Стивенс
Dan Stevens
Хейдн Гвин
Haydn Gwynne
Джош Гад
Джош Гад
Josh Gad
Люк Эванс
Люк Эванс
Luke Evans
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Emma Thompson
Гугу Эмбата-Ро
Гугу Эмбата-Ро
Gugu Mbatha-Raw
Хэтти Морахэн
Hattie Morahan
Кевин Клайн
Кевин Клайн
Kevin Kline
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Одра МакДональд
Одра МакДональд
Audra McDonald
Джерард Хоран
Gerard Horan
Рэй Фиарон
Ray Fearon
Адриан Шиллер
Адриан Шиллер
Adrian Schiller
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
Зачем было мучить Фродо и Сэма? Нейросеть придумала 5 гениальных мест, где спрятать Кольцо — Саурон не нашел бы даже с GPS
«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше