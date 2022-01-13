Содержаие:
Гугу Эмбата-Ро - Фильмы
- Гугу Эмбата-Ро – «Восхождение Юпитер»
- Гугу Эмбата-Ро – «Красавица и чудовище»
- Гугу Эмбата-Ро – «Излом времени»
Гугу Эмбата-Ро – Личная жизнь
Гугу Эмбата-Ро родилась 30 июня 1983 года в Оксфорде, Англия, в семье темнокожего врача из Африки и британской медсестры, которые развелись через год после ее рождения. Будущая актриса осталась с матерью, и с 11 лет начала выступать в театральном кружке и учиться играть на саксофоне. Окончила лондонскую Королевскую академию драматического искусства, и в 2004 году ее карьера стартовала на подмостках театра английской столицы.
В 2005 году Эмбата-Ро дебютировала в эпизодической роли на телевидении в сериале «Холби Сити», после чего сыграла несколько аналогичных ролей в кино в картинах «Желание мести», «Закон Божий», «Все мои мечты о VHS», «Ларри Краун» и «Странный Томас». Прорыв в карьере актрисы произошел в 2013 году с выходом биографической драмы «Белль» о незаконнорожденной дочери адмирала Джона Линдси и чернокожей женщины по имени Мария Белль. Эмбата-Ро исполнила в фильме главную женскую роль, за что получила Премию британского независимого кино, а также несколько номинаций на престижные кинематографические награды. Картина затрагивает острые социальные проблемы, такие как угнетение женщин, расизм и работорговля, а кроме того, раскрываются обстоятельства нашумевшего массового убийства рабов на судне «Зонг». В 2014 году Эмбата-Ро сыграла Нони Джин в ленте «За кулисами», за что получила Специальную премию международного кинофестиваля в Чикаго, а также была номинирована на BAFTA как восходящая звезда кино. В 2015 году получила роль Фэмулус в очередном фантастическом фильме сестер Вачовски «Восхождение Юпитер» о простой уборщице по имени Юпитер, которая узнает, что она наследница могущественной галактической династии, и Земля по праву является частью ее наследства. После этого актриса появилась в таких картинах, как «Защитник», «Свободный штат Джонса» и «Мисс Слоун». В 2016 году актриса сыграла главную роль в одной из серий культового сериала «Черное зеркало» - она изобразила на экране роковую красотку Келли, в которую без памяти влюбляются мужчины и женщины. В 2017 году Эмбата-Ро сыграла вместе с Эммой Уотсон в фильме-сказке «Красавица и Чудовище». Через год актриса появилась в картинах «Парадокс Кловерфилда» и «Излом Времени».
В 2015 году Эмбата-Ро снялась в фантастическом боевике сестер Вачовски «Восхождение Юпитер» в роли помощницы Тита Фэмулус. Главная героиня картины, уборщица с необычным именем Юпитер (Мила Кунис), каждую ночь видит красочные сны о космосе, но после пробуждения возвращается в жестокую реальность. Однажды ее жизнь переворачивается, когда она встречает Кейна – межгалактического солдата-охотника, который прибыл на Землю специально для того, чтобы отыскать Юпитер и рассказать, какая судьба ей предначертана. Оказывается, что девушка является наследницей влиятельного семейства космических правителей, и она должна вступить в свои права, иначе Земля обречена.
В 2017 году актриса исполнила роль горничной Плюметт в экранизации сказки «Красавица и чудовище». История начинается с того, что волшебница в образе нищенки стучится в двери замка во Франции, и предлагает принцу Адаму (Дэн Стивенс), живущему в нем, розу взамен на ночлег. Но он высокомерно прогоняет ее, за что волшебница превращает его в Чудовище, а его слуг в предметы интерьера. Роза становится для него волшебным индикатором времени – когда с нее опадет последний лепесток, проклятие навсегда останется с жителями замка. Но если принцу в обличии Чудовища удастся найти настоящую любовь, то волшебство развеется. Спустя годы юная мечтательница Белль (Эмма Уотсон), жительница городка Вильнев, жаждущая путешествий и приключений, отказывает местному мачо Гастону (Люк Эванс), который зовет ее замуж. В это время отец Белль Морис (Кевин Кляйн), чудаковатый изобретатель, теряется в лесу вместе со своим конем и набредает на замок Чудовища. Там он крадет розу, чтобы подарить ее дочери, за что Чудовище бросает его в темницу.
В 2018 году Эмбата-Ро сыграла доктора Кейт Мерри в семейном фантастическом фильме компании Disney, который Ава ДюВерней сняла по сценарию Дженнифер Ли – автора кассового мультфильма «Холодное сердце». В центре событий юная Мег Мерфи (Сторм Рейд), отец которой исчезает во время одного из своих научных экспериментов. Девочка берет себе на подмогу младшего брата и несколько друзей, и дети отправляются на поиски, не зная, что им предстоит путешествие по неведомым фантастическим мирам.
Известно, что Эмбата-Ро встречалась с английским актером Гарри Ллойдом, исполнителем роли Визериса Таргариена в знаменитом сериале «Игра престолов». Ходили слухи, что пара готовилась к свадьбе, но по загадочным для общественности причинам рассталась незадолго до нее.
В картине «Красавица и Чудовище» было использовано более 8700 свечей – это 2,65 километра воска).
Во время съемок фильма «Восхождение Юпитер» была собрана уникальная установка из шести камер, которую разместили на вертолете. Угол ее охвата составил почти 180 градусов, это позволило при монтаже объединить перекрывающиеся кадры и создать ощущение, что камера движется в воздухе сама по себе.
Имя актрисы - сокращенный вариант от «Гугулету», что переводится с языка коса как «наша гордость».