Содержаие:

Гугу Эмбата-Ро - Фильмы

- Гугу Эмбата-Ро – «Восхождение Юпитер»

- Гугу Эмбата-Ро – «Красавица и чудовище»

- Гугу Эмбата-Ро – «Излом времени»

Гугу Эмбата-Ро – Личная жизнь

Гугу Эмбата-Ро родилась 30 июня 1983 года в Оксфорде, Англия, в семье темнокожего врача из Африки и британской медсестры, которые развелись через год после ее рождения. Будущая актриса осталась с матерью, и с 11 лет начала выступать в театральном кружке и учиться играть на саксофоне. Окончила лондонскую Королевскую академию драматического искусства, и в 2004 году ее карьера стартовала на подмостках театра английской столицы.

Гугу Эмбата-Ро - Фильмы

В 2005 году Эмбата-Ро дебютировала в эпизодической роли на телевидении в сериале «Холби Сити», после чего сыграла несколько аналогичных ролей в кино в картинах «Желание мести», «Закон Божий», «Все мои мечты о VHS», «Ларри Краун» и «Странный Томас». Прорыв в карьере актрисы произошел в 2013 году с выходом биографической драмы «Белль» о незаконнорожденной дочери адмирала Джона Линдси и чернокожей женщины по имени Мария Белль. Эмбата-Ро исполнила в фильме главную женскую роль, за что получила Премию британского независимого кино, а также несколько номинаций на престижные кинематографические награды. Картина затрагивает острые социальные проблемы, такие как угнетение женщин, расизм и работорговля, а кроме того, раскрываются обстоятельства нашумевшего массового убийства рабов на судне «Зонг». В 2014 году Эмбата-Ро сыграла Нони Джин в ленте «За кулисами», за что получила Специальную премию международного кинофестиваля в Чикаго, а также была номинирована на BAFTA как восходящая звезда кино. В 2015 году получила роль Фэмулус в очередном фантастическом фильме сестер Вачовски «Восхождение Юпитер» о простой уборщице по имени Юпитер, которая узнает, что она наследница могущественной галактической династии, и Земля по праву является частью ее наследства. После этого актриса появилась в таких картинах, как «Защитник», «Свободный штат Джонса» и «Мисс Слоун». В 2016 году актриса сыграла главную роль в одной из серий культового сериала «Черное зеркало» - она изобразила на экране роковую красотку Келли, в которую без памяти влюбляются мужчины и женщины. В 2017 году Эмбата-Ро сыграла вместе с Эммой Уотсон в фильме-сказке «Красавица и Чудовище». Через год актриса появилась в картинах «Парадокс Кловерфилда» и «Излом Времени».

Гугу Эмбата-Ро – «Восхождение Юпитер»

В 2015 году Эмбата-Ро снялась в фантастическом боевике сестер Вачовски «Восхождение Юпитер» в роли помощницы Тита Фэмулус. Главная героиня картины, уборщица с необычным именем Юпитер (Мила Кунис), каждую ночь видит красочные сны о космосе, но после пробуждения возвращается в жестокую реальность. Однажды ее жизнь переворачивается, когда она встречает Кейна – межгалактического солдата-охотника, который прибыл на Землю специально для того, чтобы отыскать Юпитер и рассказать, какая судьба ей предначертана. Оказывается, что девушка является наследницей влиятельного семейства космических правителей, и она должна вступить в свои права, иначе Земля обречена.

Гугу Эмбата-Ро – «Красавица и чудовище»

В 2017 году актриса исполнила роль горничной Плюметт в экранизации сказки «Красавица и чудовище». История начинается с того, что волшебница в образе нищенки стучится в двери замка во Франции, и предлагает принцу Адаму (Дэн Стивенс), живущему в нем, розу взамен на ночлег. Но он высокомерно прогоняет ее, за что волшебница превращает его в Чудовище, а его слуг в предметы интерьера. Роза становится для него волшебным индикатором времени – когда с нее опадет последний лепесток, проклятие навсегда останется с жителями замка. Но если принцу в обличии Чудовища удастся найти настоящую любовь, то волшебство развеется. Спустя годы юная мечтательница Белль (Эмма Уотсон), жительница городка Вильнев, жаждущая путешествий и приключений, отказывает местному мачо Гастону (Люк Эванс), который зовет ее замуж. В это время отец Белль Морис (Кевин Кляйн), чудаковатый изобретатель, теряется в лесу вместе со своим конем и набредает на замок Чудовища. Там он крадет розу, чтобы подарить ее дочери, за что Чудовище бросает его в темницу.

Гугу Эмбата-Ро – «Излом времени»

В 2018 году Эмбата-Ро сыграла доктора Кейт Мерри в семейном фантастическом фильме компании Disney, который Ава ДюВерней сняла по сценарию Дженнифер Ли – автора кассового мультфильма «Холодное сердце». В центре событий юная Мег Мерфи (Сторм Рейд), отец которой исчезает во время одного из своих научных экспериментов. Девочка берет себе на подмогу младшего брата и несколько друзей, и дети отправляются на поиски, не зная, что им предстоит путешествие по неведомым фантастическим мирам.

Гугу Эмбата-Ро – Личная жизнь

Известно, что Эмбата-Ро встречалась с английским актером Гарри Ллойдом, исполнителем роли Визериса Таргариена в знаменитом сериале «Игра престолов». Ходили слухи, что пара готовилась к свадьбе, но по загадочным для общественности причинам рассталась незадолго до нее.