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Люк Эванс 7 фотографий
Люк Эванс Luke Evans
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Люк Эванс

Luke Evans

Дата рождения
15 апреля 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Понтипул, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Герой боевиков

Биография Люка Эванса

Люк Эванс – валлийский актер и певец, родился  15 апреля 1979 в городе Понтипуле (Уэльс, Великобритания). Отец Люка, Дэвид, работает строителем, а мать Ивонн – уборщицей, и оба являются членами международной религиозной организации «Свидетели Иеговы». В возрасте 17 лет будущий актер бросил школу, покинул общество «Свидетелей Иеговы» и уехал в Кардифф. Там он начал брать уроки вокала, и чтобы их оплачивать, подрабатывал продавцом в обувном магазине и иногда работал под руководством отца на стройке.

Фильмы с Люком Эвансом

В 1997 году Люк получил стипендию на обучение драматическому искусству в Лондонской центральной студии, которую он блестяще окончил в 2000 году. Следующие восемь лет Эванс активно участвовал в театральных постановках: «Пиаф», «Рента», «Небольшие изменения», «Мисс Сайгон» и «Табу».

Впервые Люк Эванс появился на широких экранах в 2009 году, сыграв второстепенного персонажа в картине «Секс, наркотики и рок-н-ролл» Мэта Уайткросса. В 2010 году вышли сразу три картины с его участием: «Битва титанов» Луи Летерье, «Робин Гуд» Риддли Скотта и «Неотразимая Тамара». Последний фильм является экранизация романа Томаса Харди «Вдали от обезумевшей толпы», и в ней Люку Эвансу досталась главная роль. Лента получила много положительных отзывов, что незамедлительно отразилось на востребованности актера.

В 2011 вновь вышло несколько лент, где можно увидеть Эванса: боевик Элиота Лестера «Без компромиссов», блокбастер Тарсема Сингха «Война богов: Бессмертные», приключенческая драма «Мушкетёры» и триллер «Волнение» Джиллза Борга. В 2013 году Люк сыграл главного злодея в популярной франшизе «Форсаж-6», а через два года в продолжении, «Форсаж -7».

По-настоящему мировую известность актер получил после исполнения роли лучника Барда в фэнтезийных картинах Питера Джексона «Хоббит: Пустошь Смауга» и «Хоббит: Битва Пяти Воинств» (2-я и 3-я части трилогии о Хоббите). Следующей «звездной» ролью актера стала главная роль в мистическом фильме «Дракула». По сюжету ленты персонаж Эванса – князь Влад - по воле судьбы превращается в вампира Дракулу. Изначально на эту роль пригласили Сэма Уортингтона, известного по кинокартинам «Аватар» и «Битва Титанов», но затем режиссер и продюсер поменяли свое мнение и выбрали Люка. Этот фильм принес актеру еще большую узнаваемость и востребованность. Среди более поздних проектов с участием Эванса выделяют триллер «Девушка в поезде» (2016) и научно-фантастический фильм «Высотка» (2015), оба являются экранизациями мировых бестселлеров.

Последняя лента с участием Люка Эванса – фильм-мюзикл компании Walt Disney «Красавица и чудовище», ремейк классического полнометражного анимационного фильма, где актер исполнил роль злодея Гастона. Эту картину хотели запретить к прокату из-за сцены с намеком на однополые отношения, между Гастоном и его помощником ЛеФу (его играет Джош Гад). Картина собрала огромную кассу по всему миру, а роль Эванса отметили как зрители, так и критики.

Личная жизнь Люка Эванса

Люк Эванс – открытый гей. Про личную жизнь актера в прессе проскальзывало много разных слухов. Одно время Люку приписывали роман с его старой подругой Холли Гудчайлд. На одной из вечеринок журнала GQ Эванс сфотографировался с моделью-геем Джоном Кортахареной, а впоследствии они попали в объектив камер папарацци во время совместного обеда в одном из кафе Нью-Йорка.

Популярные фильмы

Хоббит: Пустошь Смауга 8.0
Хоббит: Пустошь Смауга (2013)
Хоббит: Битва пяти воинств 7.8
Хоббит: Битва пяти воинств (2014)
Алиенист 7.5
Алиенист (2018)

Фильмография Люка Эванса

Ночной бизнес 6.6
Ночной бизнес The Get Out
боевик, триллер, комедия 2026, США / Австралия
Смотреть трейлер
Билеты
Разрушитель миров 4.6
Разрушитель миров World-Breaker
боевик, фантастика 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Путь 5.4
Путь
драма 2024, Великобритания
Агент на уикенд 6.1
Агент на уикенд Weekend in Taipei
боевик, триллер 2024, Франция
Смотреть трейлер
Пять фунтов искупления 5.3
Пять фунтов искупления 5lbs of Pressure
криминал, мелодрама, триллер 2024, Великобритания / США
Смотреть трейлер
Траурное путешествие 7.2
Траурное путешествие Good Grief
комедия, драма, мелодрама 2023, США
Смотреть трейлер
4.7
Наш сын Our Son
драма 2023, США
Эхо-3 6.3
Эхо-3
боевик, триллер, мини-сериал 2022, США
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Новости о Люке Эвансе
Люк Эванс оказывается в эпицентре жестоких событий в трейлере фильма «Пять фунтов искупления»
Люк Эванс оказывается в эпицентре жестоких событий в трейлере фильма «Пять фунтов искупления»
Люк Эванс и Михил Хёйсман берутся за рискованную миссию в трейлере сериала «Эхо-3»
Люк Эванс и Михил Хёйсман берутся за рискованную миссию в трейлере сериала «Эхо-3»
В режиссерском дебюте Дэна Леви снимутся Рут Негга, Люк Эванс, Химеш Патель и другие
В режиссерском дебюте Дэна Леви снимутся Рут Негга, Люк Эванс, Химеш Патель и другие

Интересные факты о Люке Эвансе

  • В 2015 году Люк появился в топе "50 хорошо одетых британцев" по версии журнала GQ на 12 месте.
  • Люк Эванс – открытый гей.
  • Люк – поклонник таких групп, как Queen и Bon Iver.

Фотографии Люка Эванса

Люк Эванс Люк Эванс Люк Эванс Люк Эванс Люк Эванс Люк Эванс
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