Люк Эванс – валлийский актер и певец, родился 15 апреля 1979 в городе Понтипуле (Уэльс, Великобритания). Отец Люка, Дэвид, работает строителем, а мать Ивонн – уборщицей, и оба являются членами международной религиозной организации «Свидетели Иеговы». В возрасте 17 лет будущий актер бросил школу, покинул общество «Свидетелей Иеговы» и уехал в Кардифф. Там он начал брать уроки вокала, и чтобы их оплачивать, подрабатывал продавцом в обувном магазине и иногда работал под руководством отца на стройке.

Фильмы с Люком Эвансом

В 1997 году Люк получил стипендию на обучение драматическому искусству в Лондонской центральной студии, которую он блестяще окончил в 2000 году. Следующие восемь лет Эванс активно участвовал в театральных постановках: «Пиаф», «Рента», «Небольшие изменения», «Мисс Сайгон» и «Табу».

Впервые Люк Эванс появился на широких экранах в 2009 году, сыграв второстепенного персонажа в картине «Секс, наркотики и рок-н-ролл» Мэта Уайткросса. В 2010 году вышли сразу три картины с его участием: «Битва титанов» Луи Летерье, «Робин Гуд» Риддли Скотта и «Неотразимая Тамара». Последний фильм является экранизация романа Томаса Харди «Вдали от обезумевшей толпы», и в ней Люку Эвансу досталась главная роль. Лента получила много положительных отзывов, что незамедлительно отразилось на востребованности актера.

В 2011 вновь вышло несколько лент, где можно увидеть Эванса: боевик Элиота Лестера «Без компромиссов», блокбастер Тарсема Сингха «Война богов: Бессмертные», приключенческая драма «Мушкетёры» и триллер «Волнение» Джиллза Борга. В 2013 году Люк сыграл главного злодея в популярной франшизе «Форсаж-6», а через два года в продолжении, «Форсаж -7».

По-настоящему мировую известность актер получил после исполнения роли лучника Барда в фэнтезийных картинах Питера Джексона «Хоббит: Пустошь Смауга» и «Хоббит: Битва Пяти Воинств» (2-я и 3-я части трилогии о Хоббите). Следующей «звездной» ролью актера стала главная роль в мистическом фильме «Дракула». По сюжету ленты персонаж Эванса – князь Влад - по воле судьбы превращается в вампира Дракулу. Изначально на эту роль пригласили Сэма Уортингтона, известного по кинокартинам «Аватар» и «Битва Титанов», но затем режиссер и продюсер поменяли свое мнение и выбрали Люка. Этот фильм принес актеру еще большую узнаваемость и востребованность. Среди более поздних проектов с участием Эванса выделяют триллер «Девушка в поезде» (2016) и научно-фантастический фильм «Высотка» (2015), оба являются экранизациями мировых бестселлеров.

Последняя лента с участием Люка Эванса – фильм-мюзикл компании Walt Disney «Красавица и чудовище», ремейк классического полнометражного анимационного фильма, где актер исполнил роль злодея Гастона. Эту картину хотели запретить к прокату из-за сцены с намеком на однополые отношения, между Гастоном и его помощником ЛеФу (его играет Джош Гад). Картина собрала огромную кассу по всему миру, а роль Эванса отметили как зрители, так и критики.

Личная жизнь Люка Эванса

Люк Эванс – открытый гей. Про личную жизнь актера в прессе проскальзывало много разных слухов. Одно время Люку приписывали роман с его старой подругой Холли Гудчайлд. На одной из вечеринок журнала GQ Эванс сфотографировался с моделью-геем Джоном Кортахареной, а впоследствии они попали в объектив камер папарацци во время совместного обеда в одном из кафе Нью-Йорка.