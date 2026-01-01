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Эмма Уотсон Emma Watson
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Руперт Гринт
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Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф коллеги по фильмам
Том Фелтон
Том Фелтон коллеги по фильмам
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Эмма Уотсон

Emma Watson

Дата рождения
15 апреля 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Париж, Франция
Рост
165 см
Цвет глаз
тёмно-карий
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Герой фэнтези

Биография Эммы Уотсон

Эмма Уотсон родилась 15 апреля 1990 года в пригороде Парижа в семье британских адвокатов Жаклин Льюсби и Криса Уотсона. Когда Эмме было пять лет, семья переехала из Франции в графство Оксфордшир (Англия). После развода родителей Эмма и ее младший брат Алек остались жить с матерью. Еще с раннего детства Уотсон мечтала стать актрисой. Она принимала участие в школьных театральных постановках, а в возрасте десяти лет впервые попала на кастинг.

Фильмы Эммы Уотсон

Эмма Уотсон - Гарри Поттер

Преподаватель драматического кружка в школе Эммы Уотсон посоветовал ей сходить на кастинг фильма «Гарри Поттер и философский камень». Как мы уже знаем, именно юной Уотсон досталась роль Гермионы Грейнджер, одной из главных героинь «поттерианы». По сюжету бестселлеров от Джоан Роулинг Гермиона вместе с Роном Уизли (Руперт Гринт) были лучшими друзьями Гарри Поттера (Дэниел Рэдклифф) и на протяжении всей истории вместе с ним боролись со злом и проверяли свою дружбу на прочность. Роман Роулинг стал настолько популярным и культовым, что его даже включили в программу одного из лондонских университетов.

Во время съемок «поттерианы» Эмма Уотсон совсем забросила учебу, однако в 2008 году приняла решение продолжить обучение и поступила в Университет Браун, один из самых престижных университетов США. В 2014 году она успешно его окончила и получила степень бакалавра.

После завершение съемок в знаменитой саге, Эмма решила полностью сменить имидж. Она коротко отстригла волосы и стала чаще выступать с докладами на тему феминизма. Актриса часто говорит о том, что не уверена, является ли актерская профессия выбором ее будущего.

Несмотря на это, Эмма Уотсон сыграла в нескольких громких фильмов. Например, ей удалось поработать с Софией Копполой на съемках фильма «Элитное общество», а также с Дарреном Аронофски, сыграв в его картине «Ной».

Эмма Уотсон – Красавица и чудовище

В 2016 году Эмма Уотсон снялась в ремейке знаменитой сказки Disney «Красавица и чудовище», сыграв роль главной героини по имени Белль.

Эмма Уостон и феминизм

Эмма Уотсон не только снимается в успешных фильмах и рекламных кампаниях известных брендов, но и борется за права женщин во всем мире. С восьми лет, как утверждает актриса, она является феминисткой. В 2014 году она стала официальным послом доброй воли ООН-Женщины. Она также выступила с речью о запуске кампании, призывающей мужчин выступить за гендерное равенство. Уостон часто ездит по странам третьего мира с благотворительными миссиями и выступлениями.

Личная жизнь Эммы Уотсон

В личной жизни Эммы Уотсон  пока не было громких романов. Она встречалась с регбистом Мэттью Дженни, а также коллегой по университету Уиллом Адамовичем. Ходили слухи о ее отношениях с принцем Гарри, но они не нашли подтверждения.

Эмма Уотсон и Том Фелтон

Вопреки желанию и фантазий поклонников актрисы, Эмма никогда не встречалась с Томом Фелтоном, британским актером, сыгравшего Драко Малфоя в серии фильмов про Гарри Поттера.  Уотсон призналась, что еще в детстве была влюблена в Фелтона, однако эта влюбленность прошла, уступив место дружеским чувствам. Поклонники актрисы, которые хотели бы видеть Гермиону и Драко вместе в книгах, настойчиво ищут подтверждения романа и в реальной жизни, создавая коллажи и фанфики относительно романтических чувств Фелтона и Уотсон.

 

Связи Эммы Уотсон
Руперт Гринт
коллеги по фильмам Руперт Гринт
Дэниел Рэдклифф
коллеги по фильмам Дэниел Рэдклифф
Том Фелтон
коллеги по фильмам Том Фелтон

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Фильмография Эммы Уотсон

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Интересные факты о Эмме Уотсон

- Эмма - феминистка.

- Ради учебы в Брауне сделала перерыв в актерской карьере.

- Она сотрудничала с брендом Alberta Ferretti и People Tree по созданию органической линии одежды.

- Роль Гермионы стала для нее первой, до этого девочка нигде не снималась и никогда не собиралась стать актрисой.

- Она жила во Франции до пяти лет и до сих пор говорит по-французски.

- Полное имя актрисы — Эмма Шарлотта Дюэрр Уотсон.

- С детства мечтала стать актрисой и с шести лет занималась в театральной школе Stagecoach в Оксфорде.

- Во время съёмок "Гарри Поттера" получала домашнее образование на съёмочной площадке и сдала экзамены GCSE с восемью A* и двумя A.

- В 2014 году окончила Брауновский университет по специальности "английская литература".

- В 2023 году начала магистратуру по креативному письму в Оксфордском университете.

- Сыграла в восьми фильмах о Гарри Поттере, заработав звание одной из самых высокооплачиваемых актрис десятилетия по версии Guinness.

- После "Гарри Поттера" снялась в "Хорошо быть тихоней" (2012), где её персонаж Сэм участвует в новогодней вечеринке.

- Отказалась от роли Золушки в 2015 году, так как не видела в ней сильного женского образа.

Фотографии Эммы Уотсон

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