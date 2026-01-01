Эмма Уотсон родилась 15 апреля 1990 года в пригороде Парижа в семье британских адвокатов Жаклин Льюсби и Криса Уотсона. Когда Эмме было пять лет, семья переехала из Франции в графство Оксфордшир (Англия). После развода родителей Эмма и ее младший брат Алек остались жить с матерью. Еще с раннего детства Уотсон мечтала стать актрисой. Она принимала участие в школьных театральных постановках, а в возрасте десяти лет впервые попала на кастинг.

Фильмы Эммы Уотсон

Эмма Уотсон - Гарри Поттер

Преподаватель драматического кружка в школе Эммы Уотсон посоветовал ей сходить на кастинг фильма «Гарри Поттер и философский камень». Как мы уже знаем, именно юной Уотсон досталась роль Гермионы Грейнджер, одной из главных героинь «поттерианы». По сюжету бестселлеров от Джоан Роулинг Гермиона вместе с Роном Уизли (Руперт Гринт) были лучшими друзьями Гарри Поттера (Дэниел Рэдклифф) и на протяжении всей истории вместе с ним боролись со злом и проверяли свою дружбу на прочность. Роман Роулинг стал настолько популярным и культовым, что его даже включили в программу одного из лондонских университетов.

Во время съемок «поттерианы» Эмма Уотсон совсем забросила учебу, однако в 2008 году приняла решение продолжить обучение и поступила в Университет Браун, один из самых престижных университетов США. В 2014 году она успешно его окончила и получила степень бакалавра.

После завершение съемок в знаменитой саге, Эмма решила полностью сменить имидж. Она коротко отстригла волосы и стала чаще выступать с докладами на тему феминизма. Актриса часто говорит о том, что не уверена, является ли актерская профессия выбором ее будущего.

Несмотря на это, Эмма Уотсон сыграла в нескольких громких фильмов. Например, ей удалось поработать с Софией Копполой на съемках фильма «Элитное общество», а также с Дарреном Аронофски, сыграв в его картине «Ной».

Эмма Уотсон – Красавица и чудовище

В 2016 году Эмма Уотсон снялась в ремейке знаменитой сказки Disney «Красавица и чудовище», сыграв роль главной героини по имени Белль.

Эмма Уостон и феминизм

Эмма Уотсон не только снимается в успешных фильмах и рекламных кампаниях известных брендов, но и борется за права женщин во всем мире. С восьми лет, как утверждает актриса, она является феминисткой. В 2014 году она стала официальным послом доброй воли ООН-Женщины. Она также выступила с речью о запуске кампании, призывающей мужчин выступить за гендерное равенство. Уостон часто ездит по странам третьего мира с благотворительными миссиями и выступлениями.

Личная жизнь Эммы Уотсон

В личной жизни Эммы Уотсон пока не было громких романов. Она встречалась с регбистом Мэттью Дженни, а также коллегой по университету Уиллом Адамовичем. Ходили слухи о ее отношениях с принцем Гарри, но они не нашли подтверждения.

Эмма Уотсон и Том Фелтон

Вопреки желанию и фантазий поклонников актрисы, Эмма никогда не встречалась с Томом Фелтоном, британским актером, сыгравшего Драко Малфоя в серии фильмов про Гарри Поттера. Уотсон призналась, что еще в детстве была влюблена в Фелтона, однако эта влюбленность прошла, уступив место дружеским чувствам. Поклонники актрисы, которые хотели бы видеть Гермиону и Драко вместе в книгах, настойчиво ищут подтверждения романа и в реальной жизни, создавая коллажи и фанфики относительно романтических чувств Фелтона и Уотсон.