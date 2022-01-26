Содержание:

Иэн МакКеллен в молодости

Иэн МакКеллен — Фильмы

Иэн МакКеллен с мужем

Иэн МакКеллен и Патрик Стюарт

Иэн МакКеллен родился 25 мая 1939 года в Бернли, графство Ланкашир.

Иэн МакКеллен в молодости

Большую часть своей молодости Иэн МакКеллен провел в Уигане. Практически сразу после его рождения началась Вторая мировая война, что оказало на будущего актера большое воздействие. Его отец — Денис Мюррей МакКеллен был инженером-строителем, а также непосвященным проповедником. Несмотря на это, он вместе со старшей сестрой воспитывался не в ортодоксальных реалиях, а решительно христианских.

Образование Иэн МакКеллен получил в школе Болтона для мальчиков. Уже там он начал участвовать в школьных театральных постановках. Ныне он является покровителем театра Bolton Little Theatre, где он начал свою карьеру, и регулярно общается с молодыми дарованиями.

Когда Иэну исполнилось 18, он выиграл стипендию в St Catharine’s College. Тогда он начал активно выступать в театре и получил широкую известность в 60-е и 70-е годы благодаря своим шекспировским ролям. Его первой ролью стал Ричард III. Актер и по сей день продолжает активную театральную жизнь.

Иэн МакКеллен — Фильмы

На экран Иэн МакКеллен попал еще в 70-е, однако всемирная известность пришла к нему позже. В 1993 году он сыграл в ТВ-фильме «Затянувшаяся музыка» и получил свою первую номинацию на «Эмми». После этого, в 1996 году, он снялся в ленте «Распутин» в образе царя Николая II, за что удостоился «Золотого глобуса». Также известным фильмом с его участием является «Боги и монстры».

В 2000-х году в карьере Иэна МакКеллена все изменилось — в прокат вышел фильм «Люди Икс». В экранизации известных комиксов о мутантах ему досталась роль главного антагониста Магнето. Затем он также появился в сиквелах, в числе которых «Люди Икс 2», «Люди Икс: Последняя битва» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

Параллельно со съемками в «Людях Икс» актер согласился на участие в экранизации культового романа Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец». Это история хоббита по имени Фродо, которому выпадает тяжкое бремя уничтожения мощного оружия — Кольца Всевластия. Иэн МакКеллен сыграл в фильме волшебника Гэндальфа, за что получил номинации на всевозможные премии. Помимо двух сиквелов, Иэн МакКеллен также снялся в трилогии «Хоббит», которая является предысторией и повествует о приключениях дяди Фродо Бильбо вместе с гномами.

В 2015 году Иэн МакКеллен сыграл в фильме «Мистер Холмс», а в 2018 озвучил Когсворта в игровой версии «Красавицы и чудовища» с Эммой Уотсон. Благодаря отлично поставленной речи актер довольно часто озвучивает героев кино и выступает в качестве рассказчика.

Иэн МакКеллен с мужем

С 1964 по 1972 год Иэн МакКеллен встречался со своим учителем истории Брайаном Тэйлором. Со своим следующим партнером, Шоном Матиасом, он пробыл в отношениях с 1978 по 1988 год. Как известно, в настоящий момент Иэн МакКеллен не замужем.

Иэн МакКеллен и Патрик Стюарт

На протяжении долгих лет Иэн МакКеллен и Патрик Стюарт являются лучшими друзьями. В прессе то и дело появляются слухи, что актеры встречаются и влюблены друг в друга, однако оба отрицают это. Кроме того, Патрик Стюарт женат.