Содержание:
Иэн МакКеллен в молодости
Иэн МакКеллен — Фильмы
Иэн МакКеллен с мужем
Иэн МакКеллен и Патрик Стюарт
Иэн МакКеллен родился 25 мая 1939 года в Бернли, графство Ланкашир.
Большую часть своей молодости Иэн МакКеллен провел в Уигане. Практически сразу после его рождения началась Вторая мировая война, что оказало на будущего актера большое воздействие. Его отец — Денис Мюррей МакКеллен был инженером-строителем, а также непосвященным проповедником. Несмотря на это, он вместе со старшей сестрой воспитывался не в ортодоксальных реалиях, а решительно христианских.
Образование Иэн МакКеллен получил в школе Болтона для мальчиков. Уже там он начал участвовать в школьных театральных постановках. Ныне он является покровителем театра Bolton Little Theatre, где он начал свою карьеру, и регулярно общается с молодыми дарованиями.
Когда Иэну исполнилось 18, он выиграл стипендию в St Catharine’s College. Тогда он начал активно выступать в театре и получил широкую известность в 60-е и 70-е годы благодаря своим шекспировским ролям. Его первой ролью стал Ричард III. Актер и по сей день продолжает активную театральную жизнь.
На экран Иэн МакКеллен попал еще в 70-е, однако всемирная известность пришла к нему позже. В 1993 году он сыграл в ТВ-фильме «Затянувшаяся музыка» и получил свою первую номинацию на «Эмми». После этого, в 1996 году, он снялся в ленте «Распутин» в образе царя Николая II, за что удостоился «Золотого глобуса». Также известным фильмом с его участием является «Боги и монстры».
В 2000-х году в карьере Иэна МакКеллена все изменилось — в прокат вышел фильм «Люди Икс». В экранизации известных комиксов о мутантах ему досталась роль главного антагониста Магнето. Затем он также появился в сиквелах, в числе которых «Люди Икс 2», «Люди Икс: Последняя битва» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего».
Параллельно со съемками в «Людях Икс» актер согласился на участие в экранизации культового романа Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец». Это история хоббита по имени Фродо, которому выпадает тяжкое бремя уничтожения мощного оружия — Кольца Всевластия. Иэн МакКеллен сыграл в фильме волшебника Гэндальфа, за что получил номинации на всевозможные премии. Помимо двух сиквелов, Иэн МакКеллен также снялся в трилогии «Хоббит», которая является предысторией и повествует о приключениях дяди Фродо Бильбо вместе с гномами.
В 2015 году Иэн МакКеллен сыграл в фильме «Мистер Холмс», а в 2018 озвучил Когсворта в игровой версии «Красавицы и чудовища» с Эммой Уотсон. Благодаря отлично поставленной речи актер довольно часто озвучивает героев кино и выступает в качестве рассказчика.
С 1964 по 1972 год Иэн МакКеллен встречался со своим учителем истории Брайаном Тэйлором. Со своим следующим партнером, Шоном Матиасом, он пробыл в отношениях с 1978 по 1988 год. Как известно, в настоящий момент Иэн МакКеллен не замужем.
На протяжении долгих лет Иэн МакКеллен и Патрик Стюарт являются лучшими друзьями. В прессе то и дело появляются слухи, что актеры встречаются и влюблены друг в друга, однако оба отрицают это. Кроме того, Патрик Стюарт женат.
- Иэн МакКеллен начал увлекаться театром после того, как посмотрел «Питэра Пэна» вместе со своими родителями в возрасте трех лет.
- Иэн МакКеллен является открытым гомосексуалистом. Он объявил об этом в эфире радиостанции BBC в 1988 году. Двумя годами спустя Иэн МакКеллен был посвящен в рыцари, став таким образом одним из первых открытых геев, удостоившихся данного титула. Кроме того, он является одним из главных активистов за защиту прав ЛГБТ. Именно он инициировал написание открытого письма Владимиру Путину об отмене закона о запрете гей-пропаганды.
- Иэн МакКеллен является атеистом.