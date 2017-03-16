Когда несколько лет назад компания Disney решила превратить свои лучшие мультфильмы в художественные кинокартины, появились серьезные сомнения. Как это все эти прекрасные принцессы и принцы, говорящие мышки и чашки, феи и ведьмы вдруг окажутся в реалистичном фильме и будут творить волшебство, в которое мы так верили в детстве? Время шло, студия показала оригинальную «Малифисенту», затем была «Золушка», которая причиняла боль фанатам мультика одним только трейлером. И,…
К тому же, фильм не стал хуже от того, что второстепенному, ничего не значащему в мультике персонажу прописали более сложную мотивацию. В моих глазах вин-вин просто.
Советую всем ;))
А дочери, которой 10 - очень понравилось! А мне понравилось больше всех!
Конечно, это фильм для взрослых в большинстве своём. Просто потому, что сама постановка такова. Это очень красивая сказка.
А что касается "пропаганды гейства", то это всё смешно, конечно)
Диснеевцы - просто молодцы! В фильме есть темнокожие, есть парень, который вроде бы как гей, хотя впрямую нет никаких на то указок. Во-первых, это та пресловутая толерантность, а во вторых - способ создать шум вокруг картины, чтобы собрать побольше кассу)))
Самое отрадное, что это слуга, который гей, не стал в конце фильма п$%&*#сом и не поддержал своего урода-хозяина)))))
Одни песни
Полный бред
Деньги в пустую
Не идите сюда
Убьёт
Ауе
дисней позабавил попытками доказать свою толерантность ко всем меньшинствам))
из минусов - гермиона в роли белль:и не похожа она на белль,и играет не убедительно!
но в общем,эмоции оставил положительные!ходили втроём с мужем и дочкой - понравился всем!!!муж ржал,мы рыдали)))
Дети могут смотреть фильм в присутствии родителей.
"Вечный, словно свет, сказочный сюжет: Чудовище и Белль."
Картина "Красавица и Чудовище" - один из самых ожидаемых фильмов 2017 года. Мало того, что компания «Disney» перезапускает всеми любимый мультик, так ещё и Милонов умудрился найти в детской сказке гей- пропаганду - что послужило отличным пиаром для фильма.
Итак, действительно ли данную экранизацию нельзя смотреть детям до 16 или же никаких геев в картине нет и все могут спать спокойно?
«Disney» уже давно славится своими ремейками на знаменитые сказки и прекрасные мультики: «Золушка», «Малефисента» и «Алиса в Стране Чудес».
Кто - то считает, что компания просто зарабатывает деньги на уже известных сюжетах, кто- то, что они исчерпали себя и уже не могут снять что - то, по настоящему, стоящее. Но кто бы, что не говорил, это отличная возможность вернуться в детство и посмотреть любимую сказку на большом экране и снова поверить в Чудо.
В этот раз режиссёр Билл Кондон («Чикаго») решил «оживить» всеми любимую и поистине гениальную экранизацию 1991 года. А именно, мультфильм на музыку удивительного Алана Менкена, с самым известным саундтреком Селин Дион и Пибо Брайсона и номинирующийся на "Оскар".
Что же удалось увидеть зрителю?
На экране действительно был тот самый мультик, только длиннее и, все - таки, хуже. Но обо всем по порядку.
"Красавица и Чудовище" получился очень красивым и красочным. Кажется, будто ты действительно находишься в волшебном и, на первый взгляд, устрашающим, но потом, принимающим тебя, светлом замке. Цвето- коррекция тоже удалась на славу: все яркое и сказочное. Здорово, что художникам действительно удалось создать волшебство в каждом кадре и передать ту самую атмосферу классического "Диснея".
Сюжет у фильма все тот же: принц был настолько эгоистичен и чёрств, что не пустил старушку погреться в замок. Разозлившись, она превратилась в Волшебницу и наслала на принца и всех жителей замка проклятие. И пока он не научится любить и, мало того, не получит любовь взаимную, он останется пленником превращения. Но кто осмелится полюбить чудовище?
Прекрасную внутри и снаружи Белль здесь играет Эмма Уотсон. Героиня очень отличается от книжной - здесь нет той самой Красоты. Бесспорно, показано очарование, ум и доброе сердце. Но так как Актриса имеет интересную, но специфическую внешность, то сложно представлять Ее в образе той самой красавицы. С другой же стороны, режиссёр лишний раз демонстрирует зрителю, что внешняя оболочка не главное - важна Красота души. Белль Эммы Уотсон получилась доброй, смелой и , разумеется, очень умной девушкой. В каком - то смысле здесь даже показаны феминистические взгляды, которыми славится Уотсон.
«- Ты родилась не в ту эпоху, здесь люди не блещут умом и у них старомодные взгляды»- говорит отец девушки.
В принципе, Эмма Уотсон справилась со своей ролью, хотя зная, что она действительно умеет играть, ожидаешь от неё чего - то больше, чем поверхностность.
С Чудовищем же другая история: художники создали очень интересный персонаж. Он даже кажется милым в этом обличии: высоченный, мохнатый, с рогами, забавными пухлыми губами (дань тренду, без этого никуда) и проникновенными голубами глазами, в которых вся Красота души. Но когда Чудовище превращается в того самого прекрасного принца ( Дэна Стивенса), то он как - то совсем не впечатляет. В этом смысле, принц в мультфильме был гораздо красивее. Единственное, что остаётся неизменным - это все те же прекрасные глаза. Сыграл же Чудовище очень интересно и даже сильно. Здесь персонаж отличается от совестного аналога, так как он старше и уже хорошо образован.
« -Ты прочёл все эти книги?»
«-Ну разве что, кроме тех, что на Греческом.»
Очень красивая зимняя сцена, где главные герои прогуливаются по окрестностям замка и Белль читает Принцу( Чудовище). Именно в этой сцене отлично показано, что сердце Принца "оттаяло".
Настоящим произведением искусства являются слуги Чудовища, превращённые в предметы. Коксворт, Люмьер, Миссис Потс, Чип, Шкаф- певица и Ее возлюбленный рояль. Все они очень изысканно и точно сделаны и очень здорово передан характер каждого из персонажей. Но чему удивляться, если их озвучили такие звёзды Голливуда, как Юэн МакГрегор( Люмьер), Иэн МакКеллен ( Когсворт), Эмма Томпсон( Миссис Потс) и Стэнли Туччи( рояль). К сожалению, зритель не сможет их услышать, но хотя бы полюбуется ими в конце.
Морис - отец Белль ( Кевин Клайн) здесь более глубоко прописан и показана его драматическая линия с покойной женой. Так же в фильме, наконец- то показан момент, как Морис срывает розу, правда не волшебную, а обычную. Но так как у Чудовища пунктик на все, что связано с розами, то отец главной героини оказывается пленником замка.
Как известно, в сказке были не только положительные герои, но и отрицательные. Главный отрицательный герой Гастон (Люк Эванс) - первый красавец маленького городка, с уродливой душой и маленьким сердцем, мечтающий жениться на Белль, но не из любви, а от жажды завоевания и обладания самой красивой девушкой в деревне.
- «Гастон, думай о войне, крови и вдовушках. Успокоился?"»
Люк Эванс продемонстрировал всю внешнюю красоту и внутреннее уродство Гастона, но все же местами переигрывал, от чего становился ещё более комичным.
Самым интересным героем в этом фильме является верный друг плохиша Гастона - Лефу (Джош Гад). Если в мультипликационной версии, он был мерзким, страшным и тупым персонажем, который только раздражает, то здесь его линию действительно глубоко прорисовали. Он - натура тонко чувствующая, сомневающаяся. Лефу дорожит дружбой с Гастоном и искренне восхищается им. Многие увидели здесь безответную гейскую любовь, хотя это может быть и глубокое восхищение и преданность. Очень тонко показано, как персонаж сомневается в правильности деяний своего " друга" и как осознаёт, что тот его только использует и наконец - то выбирает правильных друзей. Да, в фильме действительно будет показан один пикантный момент с Лефу, но он совершенно незначительный, и, в принципе, его можно даже не заметить. Так что Милонов может спать спокойно, хотя те, кто захочет увидеть много гейского подтекста, те, безусловно, его найдут. Поэтому, то, что режиссёр решил поподробнее раскрыть историю данного героя и продемонстрировать его метания, очень здорово.
Безусловно, одним из важных составляющих этой картины является саундтрек. Композитором выступил все тот же волшебник - Алан Менкен. Правда, здесь добавлены арии для Чудовища, которые не вошли в мультфильм. В русском прокате все песни решили перевезти и это ужасная ошибка, потому что гораздо лучше было бы пустить субтитры, для тех, кто не уверен в своих знаниях языка, как это сделали в небезызвестном " Ла Ла Ленде". Но, по крайней мере, музыка все так же прекрасна и голоса русских певцов не режет слух.
Так все же получилась ли экранизация " Красавицы и Чудовища" или нет?
Фильм действительно очень добрый, красивый, трогающий за душу, особенно тех, кто вырос на этой сказке и на известном мультфильме. Отметку 16+ можно смело убирать и спокойно идти всей семьёй на эту чудесную сказку, потому что взрослые смогут ещё раз вспомнить "Сказку о любви, древнюю, как жизнь", поностальгировать, всплакнуть и вернуть свою юность, а дети увидят прекрасную историю о красоте души и о том, что любовь действительно творит чудеса.
Любовь, страх и другие чувства...Очень люблю мелодрамы, и когда увидела по телевизору рекламу к фильму Красавица и Чудовище , была очень воодушевлена и ждала с нетерпением выхода его на экраны кинотеатров! Всегда нравился мультфильм Красавица и Чудовище, а тут вышел фильм! И фильм получился намного интереснее, красивее, эффектнее, чем мультик.
С огромным удовольствием сходили на этот фильм всей семьёй! Ощущения были потресающие, 3D эффекты, безумно яркий фильм с шикарными спецэффектами, красивое кино, смотрела на одном дыхании ! В этом фильме есть и красивая музыка, и танцы, и прекрасные наряды, а игра актёров вызывает восторг! На экраны вернулась всеми любимая Бель, которая должна была полюбить злое, безчувственное , и на моей взгляд не такое уж и страшное чудовище. Вернулся заколдованный замок с любимыми персонажами: миссис Потс , Чип, Люмьер и другие! Так же здесь мы увидели Гастона,который всеми возможными и не возможными способами пытался завоевать любовь Бель!
Идеальная игра актёров, Эмма Уотсон прекрасно справилась с ролью Бель, Люк Эванс великолепно сыграл Гастона. Очень понравилось музыкальное сопровождение, поразили масштабы замка Чудовища. Фильм очень музыкальный- много песен и музыки. Кино в жанре мюзикла.
Рекомендую всем посмотреть это кино всей семьёй! Очень трогательная, романтичная и всеми любимая история! После просмотра его в кинотеатре скачала его себе в домашнюю коллекцию любимых фильмов и с удовольствием пересматриваем дома!
Великий Уолтер Элайас Дисней не для того трудился, чтоб студия превратилась в жадную денгозагребаловку при его же правнуках, но, увы, это произошло. Достаточно поставить в пример тот факт, что билеты в США поступили в декабре 2015 года, фильм тогда еще не был готов, но создатели анонсировали ремейк шедевра. В результате народу представили растянутую, 2 часовую штуковину снятую на зеленом экране.
Итак. Снимали 3 года.Однако когда фильм представили на экраны, авторица этой рецензии, после титров рыдала в голос, это просто вандализм, лучше бы данного ремейка вообще не существовало в кинематографе, но он позорно занял свое место, как символ того, что Дисней плевать на своих фанатов.
Режиссер Билл Кондон вообще не напрягался наблюдая за съемочным процессом, он не проконтролировал эмоции актеров по принципу: " Мне дали работу и я ее исполнил ". Актриска откровенно фальшивит? Пусть! Сценарий откровенно паршивит? Пусть! Спецэффекты откровенно ненатуральнят? Пусть!
Сценарист Стивен Чбоски прекрасно справился с бытовыми драмами, но сказка не его жанр. Именно он уступил главной актрисе из - за знакомства с ней, когда та нагло поставила условие: они вместе меняют сценарий вливая туда феминизм, или она увольняется. Это испортило историю, а остальные коллеги не остановили такой произвол, потому, что в конечном итоге все решал он.
С музыкой не должно было быть никаких проблем, ведь это все тот же Алан Менкен и его знаменитая мелодия: Beauty and the Beast prologue. Но и здесь все то же слеплено без старания. Добавили несколько новых песен и если сольник Чудовища или завывания Гардероба уместны, то отвратительная песня про детство - нет. Дубляж песен конечно же сомнителен, поэтому сравнить можно и в оригинале. Все актеры должны были петь своими голосами. Дэн, Люк и Джош ( сцена в трактире весьма приятна не только по постановке, но и из - за того, что два великолепных певца, открывших в себе талант на съемках, отлично справились ) продемонстрировали отличное пение. Остальные справились как смогли, впрочем этой миссис Поттс не повторить шикарного пения Анджелы Лэнсбери из мультфильма. Эмма Уотсон же спела отвратительно, сразу было понятно, что она не может петь и позже стало известно, что голос обработали автотюном, который ничуть ей не помог. У студии больше нет своего главного сокровища: продюссера Ховарда Эшмана, который следил за музыкальным материалом мультфильма, поэтому даже прошлая сузыка оказалась не на высоте.
Про актеров особо говорить и нечего: Люмьер, Когсварт, Плюметт и другие не играли, а были там, потому, что должны, проще: много персонажей и мало игры. Но все же. Эмма Уотсон - Бэль, это главная катастрофа фильма, хотя ранее актриса играла отлично, а ведь на роль претендовали такие прекрасные актрисы как Аманда Сейфрид и Кристэн Стюарт, но первая ушла из - за беременности, а вторая из - за занятости, конечно, выбранная особа вовсе не красавица, но смысл не в этом. Мужиковатая, неопрятная, растрепанная девица в грубых башмаках, с подоткнутым платьем и с вызывающей помадой на губах, марширует по городу походкой слона и распевает о том, какие они все провинциалы, хотя ничем от них не отличается. Конечно, они будут считать ее странной, ведь она зло насмехаеться над теми людьми с которыми даже не общалась. И нет ничего удивительного, что с таким отношением к местным жителям, ее и напыщенного отца - бывшего обитателя столицы, знать не желают, они сами оттолкнули их. Достаточно сравнить две финальные сцены, чтобы понять как бездарна Эмма. На оригинальной - и не одушевленной, а рисованной Бэль - просто нет лица от ужаса, когда принц подлетает ввысь, она немного испугалась и того, кто предстал перед ней после всего этого, здесь же "талантище" Уотсон, стоит скривив рот и ссутулившись, остекленелым взгядом бесстрассно наблюдает как ее любовь ни с того, ни с сего, закружило в странном, магическом вихре. Эмма Уотсон не показала на лице не одной эмоции за весь фильм, к концу она все е выдавила их себя ухмылку и как сомнамбула 2 часа и 6 минут бродила в кадрах не испугавшись и даже не полюбив чудовища, она умудрилась выскочить за него замуж, как нужно по сценарию.
Дэн Стивенс - Принц Адам, Чудовище, снова Принц Адам. Этот актер на самом деле гениален, он может все, но здесь его пришибло образом плюшевого котейки с рогами, у которого губки бантиком, хвостик метелочкой, а клички постоянно то исчезают, то появляются, когда капризненькое создание злится. Глупые слова которые ему написали он отлично проговорил, специальный костюм не дал актеру раскрепостится, к нему нет никаких претензий.
Люк Эванс - Гастон. Характер главного злодея переделали в худшую сторону из самовлюбленного наглеца и хитреца, который занимается охотой, в жестокого и нудного солдата, это еще больше испортило фильм. Но актер прекрасно справился со своей ролью.
Джош Гад - ЛеФу. Именно этот актер спас фильм от полного актерского позора, при котором даже восхитительные актеры были не в состоянии проявить себя, да, согласно сценарию он тоже изменился, но его персонаж не был кардинально перекроен. Веселый, активный и смешной персона выдал 100% актерской игры: награда, аплодисменты, восхищение, все это он заслужил и все это ему не дали, главный герой опять же не он, жаль.
Морис - Кевин Клайн, отец Бэль - изобритатель... ага, там было, но теперь он делает музыкальные шкатулки, поет нудные песни и на автомате отробатывает деньги которыми его наградил Дисней.
Есть еще 3 вещи которые испортили фильм.
Каждый готов крикнуть, что фильм повторяет мультфильм в точности до мелочей, но это не так. Туда были добавлены ненужные сцены, которые были предназначены для закрытия сюжетных дыр, а вместо этого продемонстрировали глупость героев. Трагедия произошедшая с матерью героини, изобретение стиральной машины, путешествие: все это пустое растягивание хронометража.
Кастюмы. Большая часть была навеяна образами из мультфильма, но выглядила она до безобразия маскарадно, на балу отплясывали не люди, а какие - то куклы Барби в тортах. Когда наблюдаешь за этим, хочется, чтобы персонажи объявили о шутке и переоделись.
Компьютерная халтура спецэффектов - здесь нечего уточнять. Все выглядит красиво, деревянно и фальшиво. Разве такую мебель, волков и замок с восторгом ожидала аудитория: конечно, ответ, нет.
Этот фильм не стоит и крупицы внимания любого человека, даде если кто - то не знает о мультфильме, он врядле захочет проследить за странными пустыми диалогами, , бездушными спецэффектами и деревянной Эммой Уотсон. Для преданных оригиналу людей, этот фильм является тежелейшим шоком. Он без преувеличения способен нанести душевную травму. Ведь по сути каждый просто убедится в том, что жажда денег способна испортить все. Обидно только, что некоторые могут посчитать это одним из самых лучших фильмов Голливуда.
0 из 10.
Спасибо вам Дисней, за разрушение детства.
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