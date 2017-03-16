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Когда несколько лет назад компания Disney решила превратить свои лучшие мультфильмы в художественные кинокартины, появились серьезные сомнения. Как это все эти прекрасные принцессы и принцы, говорящие мышки и чашки, феи и ведьмы вдруг окажутся в реалистичном фильме и будут творить волшебство, в которое мы так верили в детстве? Время шло, студия показала оригинальную «Малифисенту», затем была «Золушка», которая причиняла боль фанатам мультика одним только трейлером. И,…