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Красавица и чудовище Красавица и чудовище
Киноафиша Фильмы Красавица и чудовище Награды и номинации фильма Красавица и чудовище
Beauty and the Beast Красавица и чудовище 2017 / США
7.3 Оцените
97 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма Красавица и чудовище

Вся информация о фильме
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший фильм
Победитель
Лучший актер кино
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший экранный дуэт (Лучшая экранная команда)
Номинант
Лучший музыкальный момент
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Барби
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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После. Навсегда
2023, США, драма
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