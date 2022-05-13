Дэн Стивенс - английский актер, известный по роли Мэттью Кроули в телесериале «Аббатство Даунтон». Он родился 10 декабря 1982 года в Кройдоне (Большой Лондон, Англия, Великобритания) и был усыновлен семьей учителей. Младший брат Дэна также является приемным. Детство Стивенса по большей части прошло в Кройдоне, южном пригороде Лондона. Там он ходил в школу Тонбридж, частную школу в Кенте, и не слишком усердно учился, зато его очень интересовал театр и классическая литература. После Тонбрижа Дэн учился в Колледже Эмануэль в Кембридже, проходил там английскую литературу и активно участвовал в жизни местного драматического кружка «Footlights». Также Стивенс успел сыграть на сцене вместе с Национальным Молодежным Театром. Актерский талант Дэна впервые подметил режиссер сэр Питер Холл на производстве пьесы «Макбет», где парень исполнил главную роль, а дочери Холла, Ребекке, досталась роль леди Макбет.

Роли Дэна Стивенса

В 2005 году Дэн активно участвовал в выступлениях театра «Royal» в г. Бат. Он играл в четырех постановках Питера Холла: «Всякое бывает», «Частная жизнь», «В ожидании Годо» и «Много шума из ничего». После театрального опыта Стивенсу захотелось попробовать себя в кино и он начал принимать активное участие во всевозможных кастингах. Первыми шагами в карьере для него стали роли второго плана в английских и американских сериалах «Театр шедевров», «Франкенштейн», «Мисс Марпл Агаты Кристи», «Дракула», «Марпл: Немезида», «Максвелл», «Разум и чувства».

В главной роли на телеэкранах Дэн впервые появился в 2006 году в драматическом сериале «Линия красоты», а дебют на больших экранах для него состоялся в 2009 в биографической драме Кая Весселя «Хильда», основанной на реальных фактах из жизни известной немецкой актрисы и певицы Хильдегарды Кнеф.

Дэн Стивенс - «Аббатство Даунтон»

Настоящая мировая слава пришла к Дэну с британским телесериалом «Аббатство Даунтон». Этот проект стал двукратным лауреатом премии «Золотой Глобус» и рекордсменом книги Гиннесса как «самый обсуждаемый критиками телесериал». В сериале Стивенс исполнил роль одного из ключевых персонажей – наследника семьи Кроули, Мэтью. Актера можно увидеть в трех первых сезонах сериала, после чего он решил завершить работу над ним.

После того, как Дэн Стивенс исполнил эту «звездную роль», ему стало поступать большое число предложений участвовать в различных проектах телевидения и кино. Актера можно увидеть в комедии «Вампирши» Эми Хекерлинг (2008), драме «Лето в феврале» Кристофера Менола(2008), биографическом триллере «Пятая власть» Билла Кондона (2013), «Люди будущего» (2013), триллере «Гость» Адама Вингарда (2014), криминальном боевике «Прогулка среди могил» Скотта Фрэнка (2014). Также Стивенс сыграл роль Дэвида Хеллера в сериале «Легион», премьера которого состоялась в начале 2017 года. Сериал основан персонаже комиксов Marvel.

Дэн Стивенс – Красавица и чудовище

В 2017 году на экраны вышел ремейк знаменитого диснеевского мюзикла «Красавица и чудовище». Дэн сыграл в фильме режиссера Билла Кондона роль Чудовища / Прекрасного принца. Его партнершей по фильму стала британская актриса Эмма Уотсон, исполнившая роль Белль.

Номинации и награды Дэна Стивенса

За участие в телесериале в 2013 году Дэн Стивенс был удостоен Премии Гильдии киноактёров США в категории «Лучший актерский состав в драматическом сериале».

В 2015 году за фильм «Гость» актер был номинирован на премию «Сатурн» как лучший киноактер и на премию «Империя» как лучший дебют.

Личная жизнь Дэна Стивенса

Дэн состоит в браке с бывшей южноафриканской джазовой вокалисткой, ныне учителем по вокалу Сьюзи Хэриет. У супругов трое детей: две дочери — Уиллоу и Иден и сын Обри.