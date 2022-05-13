Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Дэн Стивенс

Дэн Стивенс

Dan Stevens
Дэн Стивенс
Дэн Стивенс Dan Stevens
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
10 октября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Кройдон, Англия, Великобритания
Рост
183 см
Биография Дэна Стивенса

Дэн Стивенс - английский актер, известный по роли Мэттью Кроули в телесериале «Аббатство Даунтон». Он родился 10 декабря 1982 года в Кройдоне (Большой Лондон, Англия, Великобритания) и был усыновлен семьей учителей. Младший брат Дэна также является приемным. Детство Стивенса по большей части прошло в Кройдоне, южном пригороде Лондона. Там он ходил в школу Тонбридж, частную школу в Кенте, и не слишком усердно учился, зато его очень интересовал театр и классическая литература. После Тонбрижа Дэн учился в Колледже Эмануэль в Кембридже, проходил там английскую литературу и активно участвовал в жизни местного драматического кружка «Footlights». Также Стивенс успел сыграть на сцене вместе с Национальным Молодежным Театром. Актерский талант Дэна впервые подметил режиссер сэр Питер Холл на производстве пьесы «Макбет», где парень исполнил главную роль, а дочери Холла, Ребекке, досталась роль леди Макбет.

Роли Дэна Стивенса

В 2005 году Дэн активно участвовал в выступлениях театра «Royal» в г. Бат. Он играл в четырех постановках Питера Холла: «Всякое бывает», «Частная жизнь», «В ожидании Годо» и «Много шума из ничего». После театрального опыта Стивенсу захотелось попробовать себя в кино и он начал принимать активное участие во всевозможных кастингах. Первыми шагами в карьере для него стали роли второго плана в английских и американских сериалах «Театр шедевров», «Франкенштейн», «Мисс Марпл Агаты Кристи», «Дракула», «Марпл: Немезида», «Максвелл», «Разум и чувства».

В главной роли на телеэкранах Дэн впервые появился в 2006 году в драматическом сериале «Линия красоты», а дебют на больших экранах для него состоялся в 2009 в биографической драме Кая Весселя «Хильда», основанной на реальных фактах из жизни известной немецкой актрисы и певицы Хильдегарды Кнеф.

Дэн Стивенс - «Аббатство Даунтон»

Настоящая мировая слава пришла к Дэну с британским телесериалом «Аббатство Даунтон». Этот проект стал двукратным лауреатом премии «Золотой Глобус» и рекордсменом книги Гиннесса как «самый обсуждаемый критиками телесериал». В сериале Стивенс исполнил роль одного из ключевых персонажей – наследника семьи Кроули, Мэтью. Актера можно увидеть в трех первых сезонах сериала, после чего он решил завершить работу над ним.

После того, как Дэн Стивенс исполнил эту «звездную роль», ему стало поступать большое число предложений участвовать в различных проектах телевидения и кино. Актера можно увидеть в комедии «Вампирши» Эми Хекерлинг (2008), драме «Лето в феврале» Кристофера Менола(2008), биографическом триллере «Пятая власть» Билла Кондона (2013), «Люди будущего» (2013), триллере «Гость» Адама Вингарда (2014), криминальном боевике «Прогулка среди могил» Скотта Фрэнка (2014). Также Стивенс сыграл роль Дэвида Хеллера в сериале «Легион», премьера которого состоялась в начале 2017 года. Сериал основан персонаже комиксов Marvel.

Дэн Стивенс – Красавица и чудовище

В 2017 году на экраны вышел ремейк знаменитого диснеевского мюзикла «Красавица и чудовище». Дэн сыграл в фильме режиссера Билла Кондона роль Чудовища / Прекрасного принца. Его партнершей по фильму стала британская актриса Эмма Уотсон, исполнившая роль Белль.

Номинации и награды Дэна Стивенса

За участие в телесериале в 2013 году Дэн Стивенс был удостоен Премии Гильдии киноактёров США в категории «Лучший актерский состав в драматическом сериале».

В 2015 году за фильм «Гость» актер был номинирован на премию «Сатурн» как лучший киноактер и на премию «Империя» как лучший дебют.

Личная жизнь Дэна Стивенса

Дэн состоит в браке с бывшей южноафриканской джазовой вокалисткой, ныне учителем по вокалу Сьюзи Хэриет. У супругов трое детей: две дочери — Уиллоу и Иден и сын Обри.

Интересные факты о Дэне Стивенсе
  • Рост - 183 см.
  • Актриса Ребекка Холл является крёстной матерью его дочери Уиллоу.
Фильмография Дэна Стивенса
Морской монстр
Морской монстр
приключения, анимация, фэнтези 2022, США
7.0
Я создан для тебя
Я создан для тебя
комедия, мелодрама, фантастика 2021, Германия
6.0
Кто не спрятался
Кто не спрятался
ужасы, триллер 2020, США
5.0
Евровидение: История огненной саги
Евровидение: История огненной саги
комедия, мюзикл, мелодрама 2020, США / Исландия / Канада
6.0
Зов предков
Зов предков
приключения, анимация, семейный 2020, США
8.0
Бывшая с того света
Бывшая с того света
комедия 2020, Великобритания
5.0
Люси в небесах
Люси в небесах
драма, триллер 2019, США
4.0
Её запах
Её запах
драма, мюзикл 2018, США
6.0
Все фильмы
Фотографии Дэна Стивенса Все фотографии
Дэн Стивенс Дэн Стивенс Дэн Стивенс Дэн Стивенс
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Звезда «Красавицы и чудовища» Дэн Стивенс сыграет главную роль в «Годзилле против Конга 2» Сыграв диснеевского монстра, теперь актер будет иметь дело с чудовищами студии Universal.
Написать
13 мая 2022 11:54
Маленькая девочка и бесстрашные моряки отправляются на край света в трейлере мультфильма «Морской монстр» Работая над образом чудищ, создатели вдохновлялись фантастическими зверьми, изображенными на картах XVI и XVII веков.
Написать
31 марта 2022 15:49
Вышел трейлер мини-сериала об Уотергейтском скандале «Газлит» с Джулией Робертс и Шоном Пенном Премьера состоится 24 апреля.
Написать
17 марта 2022 12:40
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Приложение киноафиши