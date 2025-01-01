Меню
Цитаты из фильма Уайльд

Цитаты из фильма Уайльд

Oscar Wilde [последние слова]
Oscar Wilde В этом мире всего две трагедии. Одна — не получить желаемое. Другая — получить.
Oscar Wilde Алкоголь, принятый в достаточном количестве, способен вызвать все эффекты опьянения.
Lady Mount-Temple Конечно, должна быть цензура, иначе люди стали бы говорить то, что думают, а куда бы мы тогда катились?
Ada Вам действительно стоит быть осторожной, вы рискуете стать очень богатой.
Lord Alfred 'Bosie' Douglas [Оскар болен, лежит в кровати] Ты выглядишь идиотом, валяясь там. Отвратительно. Забыл, как мыться?
Oscar Wilde На самом деле, я умираю от жажды.
Lord Alfred 'Bosie' Douglas Ну, налей себе. Знаешь, где кувшин.
Oscar Wilde Бози, дорогой...
Lord Alfred 'Bosie' Douglas Здесь воняет. Скоро захочешь, чтобы я опорожнил твой ночной горшок.
Oscar Wilde Я уже опорожнил твой горшок... Заботился о тебе...
Lord Alfred 'Bosie' Douglas А я за тобой не ухаживаю. Не сейчас. Ты мне не интересен, когда болен. Ты просто скучный, средних лет мужик с заложенным носом.
Oscar Wilde Бози, милый мальчик...
Lord Alfred 'Bosie' Douglas ЗАТКНИСЬ! Милый мальчик! Дорогой Бози! Это ничего не значит! Ты меня не любишь! Единственный, кого ты когда-либо любил — это ты сам. Ты меня любишь, хочешь меня, ходишь со мной, потому что у меня титул. Вот и всё. Ты любишь писать про герцогов и герцогинь, но ничего о них не знаешь. Ты самый большой сноб, которого я встречал, и считаешь себя смелым, потому что п#здишь с парочкой мальчиков.
Oscar Wilde Бози, пожалуйста... Ты меня убиваешь...
Lord Alfred 'Bosie' Douglas Ты почти убиваешь, когда в своей лучшей форме. Ты забавен, очень забавен, но когда не в форме — ты никто!
Oscar Wilde Я всего лишь попросил стакан воды...
Edward Carson В этом стихотворении лорда Альфреда Дугласа «Две любви» есть одна любовь, настоящая любовь, которая, и я цитирую, «зажигает сердца мальчика и девочки взаимным пламенем». И есть другая: «Я — любовь, что не смеет назвать своё имя». Вам объясняли это стихотворение?
Oscar Wilde Думаю, всё ясно.
Edward Carson Нет никаких сомнений, что оно значит?
Oscar Wilde Конечно, нет.
Edward Carson Так неужели не ясно, что любовь, о которой говорится, — это естественная и неестественная любовь?
Oscar Wilde Нет.
Edward Carson А что же тогда «любовь, что не смеет назвать своё имя»?
Oscar Wilde [после долгой паузы] «Любовь, что не смеет назвать своё имя» в этом веке — это такая большая привязанность старшего к младшему, как была между Давидом и Ионатаном. Такая, какой Платон сделал основу своей философии, и такую можно найти в сонетах Микеланджело или Шекспира. В нашем веке её неправильно понимают. Так неправильно, что её называют «любовью, что не смеет назвать своё имя», и именно из-за этого я оказался там, где сейчас. Это прекрасно. Это возвышенно. Это самая благородная форма привязанности. В ней нет ничего неестественного. Она интеллектуальна. И она часто возникает между старшим и младшим мужчиной, когда старший обладает умом, а младший ещё хранит в себе радость, надежду и очарование жизни. Что это так — мир не понимает. Мир насмехается над этим и порой крадёт человека на позорную колесу.
[после паузы Робби Росс и ещё один мужчина начинают аплодировать, а остальные зрители освистывают и кричат]
John Gray Я для него больше не подходю. Я просто сын плотника, а Бози...
Robbie Ross Оскар раньше просто влюблялся. Он был влюблён в меня. Он был влюблён в тебя...
John Gray Я не был влюблён.
[долгая пауза]
John Gray Я любил его.
Robbie Ross А теперь он влюбился по-настоящему.
John Gray Я уже на полпути в ад, и это не шутка.
Robbie Ross Кто-то другой тоже был сыном плотника.
[Джон смотрит на Робби, озадаченный]
Robbie Ross Я сдался и стал католиком. Исповедь для меня — настоящее утешение.
John Gray Я не могу пойти на исповедь, когда хочу убить Бози... и себя...
Oscar Wilde Я верю во всё, что невероятно. Вот почему собираюсь умереть католиком, хотя никогда не мог жить как один из них.
Oscar Wilde Я чувствую себя как город, стоящий под осадой двадцать лет, и вдруг ворота распахиваются.
Constance Lloyd Wilde Люди никогда не понимали, какого мужества ему стоило быть самим собой.
Lord Alfred 'Bosie' Douglas Ни один джентльмен даже не представляет, какой у него баланс на счету.
Marquess of Queensberry [очень пьян] Как ты относишься к кремации?
Oscar Wilde Не уверен, что у меня есть чёткая позиция.
Marquess of Queensberry Я за. Я даже написал стихотворение об этом. «Когда я умру, сожгите меня». Вот с чего оно начинается. «Когда... я умру... сожгите меня». Как тебе такая первая строчка?
Oscar Wilde Это... непросто.
Constance Lloyd Wilde Если бы я только заговорила...
Robbie Ross Это бы ничего не изменило.
Constance Lloyd Wilde Возможно. Но хотя бы теперь я бы не винила себя.
Lady Speranza Wilde Вы — ирландский джентльмен. Конечно, вы останетесь. Ваш отец боролся, когда его оклеветали. Я сама была в судах. Я боролась...
Oscar Wilde Да, я знаю, мама.
Lady Speranza Wilde Ты будешь бороться с этими английскими филистерами и победишь! А если проиграешь, если попадёшь в тюрьму — ты всегда будешь моим сыном.
Oscar Wilde Ну, конечно, теперь уже поздно что-то менять.
Lady Speranza Wilde Если ты пойдёшь, Оскар, я больше с тобой не заговорю.
Oscar Wilde Со мной никто больше не заговорит, что бы я ни сделал. Конечно, я твой сын, и именно поэтому, даже если я проиграю, англичане меня никогда не забудут.
Lord Alfred 'Bosie' Douglas Там двое парней ждут снаружи, и если ты не придёшь, я сам с ними обоими пересплю! Отведу их в Гранд и трахну перед всей этой грёбаной гостиницей, а счёт пришлю тебе!
Oscar Wilde Какая чудесно зловредная жизнь у вас, ребята.
[любовь старших мужчин к младшим:]
Оскар Уайльд Любовь, о которой нельзя говорить вслух.
Oscar Wilde По непростительной оплошности меня никогда не шантажировали, но мои друзья уверяют, что ста фунтов обычно хватает.
Oscar Wilde Робби — канадец. По юности это видно.
Ada Вас привезли в Англию, чтобы вы повзрослели, мистер Росс?
Robbie Ross Так и думали. Но, похоже, не очень получается. Я здесь с трёх лет, а вот результат — жалок.
Oscar Wilde Робби — из семьи имперских губернаторов. Его дед был премьер-министром Верхней Канады. Или Нижней? Британцы везде тащат свою систему классов. Даже на континенты применяют.
Ada Собираетесь континентом управлять?
Robbie Ross О, нет. Даже самим собой управлять не собираюсь.
Lady Mount-Temple Моя дорогая Констанс, имя Уайльда будет проклятием на следующие тысячу лет.
Marquess of Queensberry Мужчины не должны быть обаятельными. Это отвратительно!
Rentboy Ищешь кого-то?
Лорд Альфред «Бози» Дуглас [в комнате для посетителей в тюрьме] Оскар, ты должен позволить мне выступить в свидетелях! Если бы присяжные могли услышать только то, что я хочу сказать...
Оскар Уайльд Бози, милый мальчик, как только они увидят тебя во всей твоей золотой молодости, а меня — во всей моей порочности...
Лорд Альфред «Бози» Дуглас Ты меня не испортил! Если уж на то пошло — я испортил тебя!
Оскар Уайльд Так оно не покажется.
Лорд Альфред «Бози» Дуглас Но я должен сказать своё! Это возмутительно! Все остальные говорили что угодно, что им вздумается! А я — тот, о ком всё это! Это меня мой отец хочет достать, а не тебя! Невыносимо, что я не могу высказаться!
Оскар Уайльд Это не поможет, Бози. Скорее наоборот — может только усугубить.
Лорд Альфред «Бози» Дуглас Но мой отец победит! Я не вынесу, если мой отец победит.
Оскар Уайльд Ты должен уйти, дорогой мальчик. Я не переживу, если их арестуют тебя.
Лорд Альфред «Бози» Дуглас Я не выношу того, что они говорят о тебе в суде.
[звонок, посетителям пора уходить]
Лорд Альфред «Бози» Дуглас Иисус Христос!
[Он хватает руку Оскара через решётку]
Оскар Уайльд Прощай, Бози, дорогой мальчик. Пусть никто и ничто никогда не изменит твоих чувств ко мне, не изменит твою любовь.
Лорд Альфред «Бози» Дуглас Оскар, никогда! Они никогда не смогут! Я не позволю им! Я не позволю!
