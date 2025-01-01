Lord Alfred 'Bosie' DouglasЗАТКНИСЬ! Милый мальчик! Дорогой Бози! Это ничего не значит! Ты меня не любишь! Единственный, кого ты когда-либо любил — это ты сам. Ты меня любишь, хочешь меня, ходишь со мной, потому что у меня титул. Вот и всё. Ты любишь писать про герцогов и герцогинь, но ничего о них не знаешь. Ты самый большой сноб, которого я встречал, и считаешь себя смелым, потому что п#здишь с парочкой мальчиков.
Edward CarsonВ этом стихотворении лорда Альфреда Дугласа «Две любви» есть одна любовь, настоящая любовь, которая, и я цитирую, «зажигает сердца мальчика и девочки взаимным пламенем». И есть другая: «Я — любовь, что не смеет назвать своё имя». Вам объясняли это стихотворение?
Edward CarsonА что же тогда «любовь, что не смеет назвать своё имя»?
Oscar Wilde[после долгой паузы]«Любовь, что не смеет назвать своё имя» в этом веке — это такая большая привязанность старшего к младшему, как была между Давидом и Ионатаном. Такая, какой Платон сделал основу своей философии, и такую можно найти в сонетах Микеланджело или Шекспира. В нашем веке её неправильно понимают. Так неправильно, что её называют «любовью, что не смеет назвать своё имя», и именно из-за этого я оказался там, где сейчас. Это прекрасно. Это возвышенно. Это самая благородная форма привязанности. В ней нет ничего неестественного. Она интеллектуальна. И она часто возникает между старшим и младшим мужчиной, когда старший обладает умом, а младший ещё хранит в себе радость, надежду и очарование жизни. Что это так — мир не понимает. Мир насмехается над этим и порой крадёт человека на позорную колесу.
[после паузы Робби Росс и ещё один мужчина начинают аплодировать, а остальные зрители освистывают и кричат]
John GrayЯ для него больше не подходю. Я просто сын плотника, а Бози...
Robbie RossОскар раньше просто влюблялся. Он был влюблён в меня. Он был влюблён в тебя...
Лорд Альфред «Бози» ДугласНо я должен сказать своё! Это возмутительно! Все остальные говорили что угодно, что им вздумается! А я — тот, о ком всё это! Это меня мой отец хочет достать, а не тебя! Невыносимо, что я не могу высказаться!
Оскар УайльдЭто не поможет, Бози. Скорее наоборот — может только усугубить.