Edward Carson В этом стихотворении лорда Альфреда Дугласа «Две любви» есть одна любовь, настоящая любовь, которая, и я цитирую, «зажигает сердца мальчика и девочки взаимным пламенем». И есть другая: «Я — любовь, что не смеет назвать своё имя». Вам объясняли это стихотворение?

Oscar Wilde Думаю, всё ясно.

Edward Carson Нет никаких сомнений, что оно значит?

Edward Carson Так неужели не ясно, что любовь, о которой говорится, — это естественная и неестественная любовь?

Edward Carson А что же тогда «любовь, что не смеет назвать своё имя»?

Oscar Wilde [после долгой паузы] «Любовь, что не смеет назвать своё имя» в этом веке — это такая большая привязанность старшего к младшему, как была между Давидом и Ионатаном. Такая, какой Платон сделал основу своей философии, и такую можно найти в сонетах Микеланджело или Шекспира. В нашем веке её неправильно понимают. Так неправильно, что её называют «любовью, что не смеет назвать своё имя», и именно из-за этого я оказался там, где сейчас. Это прекрасно. Это возвышенно. Это самая благородная форма привязанности. В ней нет ничего неестественного. Она интеллектуальна. И она часто возникает между старшим и младшим мужчиной, когда старший обладает умом, а младший ещё хранит в себе радость, надежду и очарование жизни. Что это так — мир не понимает. Мир насмехается над этим и порой крадёт человека на позорную колесу.