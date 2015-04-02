Наша рецензия

В те приснопамятные времена, когда Джоан Роулинг еще только дописывала заключительный роман своей бессмертной саги и он вот-вот должен был сойти с издательских стапелей в бурное книготорговое море, отдельные наивные особи мечтательно восклицали: а вдруг князь тьмы одержит-таки верх над юным шалопаем? вдруг Гарри Поттеру надают по очкам и на руинах разверзшегося хаоса воцарится железный порядок преисподней? Куда там… Как водится, в битве добра и зла победили кассовые сборы, за которыми…