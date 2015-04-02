Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая Отзывы о фильме «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая»
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая 2011 / США / Великобритания
8.4 Оцените
243 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В те приснопамятные времена, когда Джоан Роулинг еще только дописывала заключительный роман своей бессмертной саги и он вот-вот должен был сойти с издательских стапелей в бурное книготорговое море, отдельные наивные особи мечтательно восклицали: а вдруг князь тьмы одержит-таки верх над юным шалопаем? вдруг Гарри Поттеру надают по очкам и на руинах разверзшегося хаоса воцарится железный порядок преисподней? Куда там… Как водится, в битве добра и зла победили кассовые сборы, за которыми…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
kiska88skaska 2 апреля 2015, 12:51
Скажу честно, из всех частей мне больше сего нравились:Тайная комната и Кубок огня. Но последние части мне не то что бы не нравились но меня поражает то что они столько лет учатся магии, а когда дело доходит до волшебства они только умеют что палочкой фанарик зажигать.... ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kiska88skaska 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Olegavr от 08/07/2011 - 15:54:07


Я с тобой согласна. все хуже и хуже
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
shuryppi16 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто отличный, мне и моим друзьям он очень понравился, никто не пожалел ,что пошёл, вот первая часть Даров нудная, а это просто супер, даже парень который вообще не смотрел Поттера всё понял и ему тоже понравилось!!!Я Рекомендую всем сходить, не пожалеете!!!СУПЕР!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Искренне завидую тем зрителям,которым понравилось это творение.Возможно,они правы по сути,возможно,настрой был соответствующим,или Легендарный Фильм когда-то их захватил и не отпускает-всё может быть.Я ощутил конкретную потерю Волшебства и высокий уровень спецэффектов.



5\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Интересно, это только у меня такое ощущение, что Рэдклиффу в кино делать нечего?

Второй, который с чудным именем Руперт, поинтереснее, по-моему.

А вот Уотсон понравилась. Такая славная Гермиона получилась, парни на ее фоне вообще бледно смотрелись, особенно Дэниэл.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
0782 2 апреля 2015, 12:51
Сзодила в IMAX, просто шикарно. захватывает.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ilyaaa22 2 апреля 2015, 12:51
прикольный фильм на него стоит сходить не один а то и более раз))жалко что все уже закончено а так хочется какого нибудь продолжения))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Марушка 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Эх,ну,наконец-то и я его посмотрела))) ✊ Фимьм замечательный,про который нельзя сказать,что зря потратил время и деньги,масса впечатлений и эмоций осталось после просмотра))А финал вообще замечательный, именно такой какой и должен быть в сказке))))Очень рада, что в наше время снимают такие фильмы✊

Кстати и по поводу продолжения....я считаю это бред...фильм логически закончен,только вот боюсь какие-6нибудь дяденьки режиссёры захотят завариться и снимут продолжение...уже только про сына Гарри((
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вам и не снилось
Вам и не снилось 1 комментарий
Нюрнберг
Нюрнберг 1 комментарий
Охота
Охота 1 комментарий
Безликий
Безликий 1 комментарий
Денежная игла
Денежная игла 1 комментарий
Один путь
Один путь 1 комментарий
Отголоски преступления
Отголоски преступления 1 комментарий
Море страха
Море страха 1 комментарий
Гнев во спасение
Гнев во спасение 1 комментарий
Стрела возмездия
Стрела возмездия 1 комментарий
Французский мастер
Французский мастер 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши