В те приснопамятные времена, когда Джоан Роулинг еще только дописывала заключительный роман своей бессмертной саги и он вот-вот должен был сойти с издательских стапелей в бурное книготорговое море, отдельные наивные особи мечтательно восклицали: а вдруг князь тьмы одержит-таки верх над юным шалопаем? вдруг Гарри Поттеру надают по очкам и на руинах разверзшегося хаоса воцарится железный порядок преисподней? Куда там… Как водится, в битве добра и зла победили кассовые сборы, за которыми…
Я с тобой согласна. все хуже и хуже
5\10
Второй, который с чудным именем Руперт, поинтереснее, по-моему.
А вот Уотсон понравилась. Такая славная Гермиона получилась, парни на ее фоне вообще бледно смотрелись, особенно Дэниэл.
Кстати и по поводу продолжения....я считаю это бред...фильм логически закончен,только вот боюсь какие-6нибудь дяденьки режиссёры захотят завариться и снимут продолжение...уже только про сына Гарри((
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