«Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая»: Рецензия Киноафиши

В те приснопамятные времена, когда Джоан Роулинг еще только дописывала заключительный роман своей бессмертной саги и он вот-вот должен был сойти с издательских стапелей в бурное книготорговое море, отдельные наивные особи мечтательно восклицали: а вдруг князь тьмы одержит-таки верх над юным шалопаем? вдруг Гарри Поттеру надают по очкам и на руинах разверзшегося хаоса воцарится железный порядок преисподней? Куда там… Как водится, в битве добра и зла победили кассовые сборы, за которыми остается решающее слово в любых современных потугах на Армагеддон или что-нибудь в том же роде.

С другой стороны, помимо кассовых сборов, за подобного рода историей стоит многотысячелетняя традиция. Когда Лорд Волдеморт (а именно так в оригинале звучит его имя: Lord Voldemort) пытается, на манер небезызвестного царя Ирода, убить младенца-мессию, все мы знаем, чем это закончится. Младенец-мессия вырастет и, смертию смерть поправ (Роулинг и Дэвид Йейтс следуют этому тезису почти буквально), посрамит не только ирода Волдеморта, а и всякое искушение земной властью: в финале Поттер повторит подвиг Фродо, но уже без какой-либо внутренней и внешней борьбы – с легкостью, достойной разве что Богочеловека. Впрочем, в сознании Роулинг и ее экранизаторов оживают не одни теологические христианские мотивы. Осколок души Темного лорда, проскользнувший в младенца Гарри, явился аккурат из зеркала злого тролля, которое, рассыпавшись, поразило сердце Кая и сделало его легкой добычей Снежной королевы. Отсюда некое мистическое родство двух главных героев, способных проникать в сознание друг друга и чувствовать друг друга до самой исподней сокровенности. Отсюда же – намечающаяся ближе к финалу возможность придать сюжету вожделенную драматургическую глубину: убить князя тьмы, сопутствуемого вечным двойником – адской змеей искушения и смерти, дав убить при этом себя, мессию, который в глубине души носит решающую крупицу зла и который теперь уже никогда не воскреснет. Который навечно останется на потустороннем вокзале Кингс-Кросс, в сообществе мертвых праведников, окруженных ровным слепящим сиянием раскаленного белого света…

Однако скучная британская сочинительница и ее верные кинопажи всегда изберут приличествующий случаю девиз: «Сделай одолжение, мальчик: пойди домой и поживи еще немного», мгновенно превращающийся в обетование жить долго и счастливо и умереть на исходе благословенной старости от скуки, артрита и несварения. Победа над драконом в наше время не более чем укрощение какого-нибудь «украинского железобрюха» (привет чернобыльским приключениям трансформеров!), уничтожение древнего змия – банальный фехтовальный прием, а ниспровержение зла – всего лишь жуликоватый трюк с волшебной палочкой из бузины. Сифилитическое кожаное лицо князя мира сего бесследно растворится в тусклом зеркале мировой истории. В любом случае, массовый потребитель попкорна будет премного доволен тем, как ловко и эффектно ему пощекотали за ушком и как услужливо ему почесали самодовольное розовое брюшко.

Vlad Dracula