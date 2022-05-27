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Джуд Лоу

Jude Law
Джуд Лоу
Джуд Лоу Jude Law
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Дата рождения
29 декабря 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Сиенна Миллер
Сиенна Миллер
были в отношениях с 2003 по 2006
Биография Джуда Лоу

Джуд Лоу – британский актер театра и кино, родился 29 декабря 1972 на юго-востоке Лондона в семье школьных учителей Питера и Мэгги Лоу. Джуда назвали в честь песни Beatles «Hey Jude». Театр был главным увлечением родителей будущего актера, и он с детства стремился выступать на сцене. Уже в 6 лет Джуд исполнил свою первую роль в детском спектакле, а позже присоединился к труппе Национального музыкального юношеского театра.

Фильмы с Джудом Лоу

 В 1986 состоялся телевизионный дебют Лоу, когда он появился в одном из скетчей передачи для тинейджеров «Карманные деньги». В 17 лет начинающий актер получил роль конюха в телефильме «Глостерский портной», снятому по рассказу-сказке писательницы Беатрисы Поттер. В том же году Джуд решил бросить учебу в школе, чтобы сниматься в телесериале «Семьи», где ему досталась роль неблагополучного подростка Нэйтана Томпсона. Последующие два года Лоу, в основном, выступал на театральной сцене и гастролировал в Италии с постановкой «Пигмалион». В 1991 году актер сыграл эпизодическую роль в телесериале про Шерлока Холмса, а чуть позже дебютировал на лондонской сцене в спектакле «Самые быстрые часы во Вселенной», лучшей театральной премьере 1992 года по версии журнала «Time Out».

В 1996 году Джуд Лоу сыграл в мелодраме «Люблю тебя, не люблю тебя», а год спустя – в драме «Склонность» и биографической драме «Уальд», рассказывающей о творчестве и личной жизни Оскара Уальда. Журнал Evening Standard провозгласил эту работу Джуда лучшим дебютом года.

После успеха на родине Лоу за короткое время принял участие в съемках нескольких голливудских фильмов. В 1997 году он предстал в образе парализованного инвалида Джерома Морроу в фантастическом триллере «Гаттака», а также в картине «Полночь в саду Добра и Зла» (1997), криминальной драме Клинта Иствуда по одноименному роману Джона Берендта. В этой ленте Лоу сыграл Билли Хэнсона, незадачливого любовника героя Кевина Спейси. В 1997 году женился на актрисе Сэди Фрост и совместно с другими британскими актерами, включая Юэна Макгрегора и Шона Пертви, создал свою кинокомпанию «Natural Nylon». Она просуществовала до 2004 года, за это время спродюсировав картины «Экзистенция», «Собственность Махоуони» и «Небесный Капитан и мир будущего». После перерыва в съемках Лоу вернулся к работе и в 1998 году вместе со своей супругой сыграл в драме «Окончательный монтаж». В том же году Джуд появился в более успешной ленте - триллере «Мудрость крокодилов», где предстал красавцем-вампиром, соблазняющего женщин в поисках «той самой». В 1999 году Лоу появился в эпизодической роли секретаря в костюмной драме «Присутствие духа» по мотивам новеллы американского писателя Генри Джеймса «Поворот винта». Параллельно с участием в голливудских проектах, актер не отказывался от съемок в британских фильмах. Так, в 1999 году он впервые попробовал себя в качестве режиссера и снял один из эпизодов фильма «Истории подземки» британского телеканала Sky TV.

Джуд Лоу - «Талантливый мистер Рипли»

Хотя в карьере Лоу с самого ее начало не было провалов, настоящее признание актер получил, сыграв в психологическом триллере Энтони Мингеллы «Талантливый мистер Рипли» (1999), где также снялись молодые Мэтт Дэймон и Гвинет Пэлтроу. Картина была успешной в прокате, ее сборы составили 81 миллион долларов при бюджете в 40, а за свою роль Джуд получил премию Британской Академии кино и телевидения в категории «Лучший актер второго плана», а также несколько номинаций на престижные премии, включая «Оскар» и «Золотой глобус».

В 2003 году Джуд появился в главной роли в драме «Холодная гора», над которым работал с Николь Кидман и Рене Зеллвегер. Фильм был номинирован на «Оскар» в нескольких категориях, Зеллвегер получила за свою роль заветную золотую статуэтку, а сам Лоу - номинацию на лучшего актера. 2004 год оказался очень плодотворным для Лоу: он снялся сразу в шести фильмах, три из которых были тепло приняты критиками и зрителями (мелодрама «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины» психологическая драма «Близость» и биографическая лента «Авиатор»). В 2006 году актер сыграл одного из ключевых персонажей в романтической комедии «Отпуск по обмену». Его герой - провинциальный отец-одиночка, в которого влюбляется случайно оказавшаяся в глуши жительница Нью-Йорка (Кэмерон Диаз).

В 2007 году Лоу появился на экранах в мелодраме знаменитого режиссера Вонга Кар-Вая «Мои черничные ночи», а его партнершей стала популярная певицаи актриса Нора Джонс. В 2009 с участием Джуда вышел фильм «Воображариум Доктора Парнаса», где также засветились Джонни Депп, Колин Фаррелл и Хит Леджер, который ушел из жизни именно во время съемок данной ленты.

Новый пик популярности Джуда Лоу вызвало его участие в новой экранизации знаменитого «Шерлока Холмса» (2010) режиссером Гаем Ричи. В этой ленте Джуд снялся в паре с Робертом Дауни-младшим, для которого эта роль стала настоящим возвращением в киноидустрию. Сиквел фильма «Шерлок Холмс: Игра теней» (2011) получил не меньший успех, чем первая часть. Также Джуд Лоу снимался в таких фильмах, как «Анна Каренина» (2012), «Побочный эффект» (2013), «Отель «Гранд Будапешт» (2014), «Шпион» (2015), «Меч короля Артура» (2017). В 2016 году стало также известно, что Лоу сыграет молодого Альбуса Дамблдора в сиквеле фильма «Фантастические твари и где они обитают» вместе с Джонни Деппом.

Джуд Лоу – «Молодой Папа»

С октября 2016 года на экраны вышел телесериал «Молодой Папа», где Джуд Лоу сыграл 47-летнего кардинала Ленни Белардо, который стал одним из самых молодых в истории Папой римским Пием XIII. Сериал снял итальянский режиссер Паоло Соррентино.

Личная жизнь Джуда Лоу

С 1997 по 2003 год Лоу был женат на актрисе Сэди Фрост. В этом браке родилось трое детей: сыновья Рафферти и Руди Индиан Отис Лоу и дочь Айрис Лоу. После развода с Сэди Джуд встречался с Сиенной Миллер, их отношения продлились до 2006 года. Причиной расставания актеров стал роман Джуда с няней его детей. В 2009 году стало известно о том, что Лоу снова станет отцом после непродолжительного романа с новозеландской моделью Самантой Берк в 2008 году. В 2009 году в прессе появилась информация о возобновлении отношений Лоу и Миллер, однако они вновь расстались в 2011. В 2015 году родился пятый ребенок актера, от его бывшей девушки, певицы Кэтрин Хардинг.

Интересные факты о Джуде Лоу

- Его кандидатура рассматривалась на роль Уилла Тёрнера в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»

- Джуда назвали в честь песни Beatles «Hey Jude»

- Лоу является лицом аромата Dior Homme Sport

- Полное имя актера - Дэвид Джуд Лоу, но родители никогда не называли его первым именем, поэтому прижилось второе

Фильмография Джуда Лоу
Питер Пэн и Венди
Питер Пэн и Венди
боевик, приключения, комедия 2022, США
0.0
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
фантастика, приключения, семейный 2022, США
7.0
Шерлок Холмс 3
боевик, приключения, триллер, комедия 2021, США
0.0
Vox Lux
Vox Lux
мюзикл, драма 2019, США
6.0
Ритм-секция
Ритм-секция
триллер, мистика 2019, США
5.0
Гнездо
Гнездо
триллер 2019, США
6.0
Капитан Марвел
Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик 2019, США
7.0
Дождливый день в Нью-Йорке
Дождливый день в Нью-Йорке
драма 2018, США
7.0
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1 комментарий
26 сентября 2018 20:29
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Связи
Сиенна Миллер
Сиенна Миллер Sienna Miller
были в отношениях с 2003 по 2006
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