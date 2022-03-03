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Майкл Шин
Майкл Шин
Michael Sheen
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Майкл Шин
Michael Sheen
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Дата рождения
5 февраля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Ньюпорт, Уэльс, Великобритания
Рост
178 см
Личные связи
Кейт Бекинсейл
Общий ребенок
Рэйчел МакАдамс
были в отношениях с 2010 по 2013
Биография Майкла Шина
Родился 5 февраля 1969 года. Ньюпорт, Уэльс, Великобритания.
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Фильмография Майкла Шина
Последний поезд до Рождества
фэнтези
2021, США
0.0
Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
комедия
2020, США
7.0
Бладшот
боевик, фантастика
2020, США
6.0
Правила бойни
комедия, ужасы
2018, Великобритания
5.0
Апостол
драма, фэнтези, ужасы
2018, США
6.0
Статус Брэда
комедия
2017, США
6.0
В гостях у Элис
комедия, мелодрама
2017, США
6.0
Алиса в Зазеркалье
семейный, приключения, фэнтези
2016, США
8.0
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Завершились съемки второго сезона «Благих знамений»
Работа над продолжением велась с прошлой осени.
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3 марта 2022 14:18
Объявлен актерский состав второго сезона «Благих знамений»
Бенедикт Камбербэтч и Фрэнсис МакДорманд в новых эпизодах не вернутся.
Написать
27 января 2022 12:29
Майкл Шин будет жертвовать почти весь свой заработок на благотворительность
Немногим ранее он продал два своих дома, чтобы профинансировать Чемпионат мира по футболу среди бездомных.
Написать
8 декабря 2021 10:23
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Кейт Бекинсейл
Kate Beckinsale
Общий ребенок
Рэйчел МакАдамс
Rachel McAdams
были в отношениях с 2010 по 2013
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