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Йоан Гриффит

Ioan Gruffudd
Йоан Гриффит
Йоан Гриффит Ioan Gruffudd
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Дата рождения
6 октября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Лвидкоед, Абердэр, Уэльс, Великобритания
Рост
183 см
Биография Йоана Гриффита

Родился 6 октября 1973 года. Абердэр, Великобритания.

Фильмография Йоана Гриффита
Агент Ева
Агент Ева
триллер, боевик, драма 2020, США
7.0
Игры разумов
Игры разумов
драма, детектив, биография 2018, Ирландия
8.0
Взлом
Взлом
ужасы, триллер 2017, США
4.0
Разлом Сан-Андреас
Разлом Сан-Андреас
боевик, приключения 2015, США
7.0
Сердце вдребезги
Сердце вдребезги
комедия, мелодрама 2014, США
5.0
Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса
Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса
фэнтези, семейный, приключения 2013, Испания
5.0
Санктум
Санктум
триллер, драма, приключения 2011, США
7.0
Дитя
Дитя
драма 2010, Великобритания
6.0
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Джессика Честейн и Колин Фаррелл в первом трейлере боевика «Агент Ева» Шпионский экшн от режиссера «Девушки в поезде». 
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24 июня 2020 12:42
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