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Йоан Гриффит
Йоан Гриффит
Ioan Gruffudd
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Йоан Гриффит
Ioan Gruffudd
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Дата рождения
6 октября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Лвидкоед, Абердэр, Уэльс, Великобритания
Рост
183 см
Биография Йоана Гриффита
Родился 6 октября 1973 года. Абердэр, Великобритания.
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Фильмография Йоана Гриффита
Агент Ева
триллер, боевик, драма
2020, США
7.0
Игры разумов
драма, детектив, биография
2018, Ирландия
8.0
Взлом
ужасы, триллер
2017, США
4.0
Разлом Сан-Андреас
боевик, приключения
2015, США
7.0
Сердце вдребезги
комедия, мелодрама
2014, США
5.0
Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса
фэнтези, семейный, приключения
2013, Испания
5.0
Санктум
триллер, драма, приключения
2011, США
7.0
Дитя
драма
2010, Великобритания
6.0
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24 июня 2020 12:42
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