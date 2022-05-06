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Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Vanessa Redgrave
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Ванесса Редгрейв
Vanessa Redgrave
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Дата рождения
30 января 1937
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Биография Ванессы Редгрейв
Родилась 30 января 1937 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Ванессы Редгрейв
Капитал в XXI веке
документальный
2019, Франция / Новая Зеландия
7.0
Худший брак в Джорджтауне
драма, криминал, биография
2019, США
5.0
Кинозвезды не умирают
драма, мелодрама, биография
2017, Великобритания
6.0
Ричард III
драма, спектакль
2016, Великобритания
7.0
Скрижали судьбы
драма
2016, Ирландия
7.0
Охотник на лис
спорт, драма, биография, триллер
2014, США
7.0
Дворецкий
биография, драма
2013, США
7.0
Завещание
триллер, ужасы
2012, Канада
4.0
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