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Дженнифер Эль
Дженнифер Эль
Jennifer Ehle
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Дженнифер Эль
Jennifer Ehle
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Дата рождения
29 декабря 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Уинстон-Салем, Северная Каролина, США
Рост
170 см
Биография Дженнифер Эль
Родилась 29 декабря 1969 года. Уинстон-Салем, Северная Каролина, США.
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Фильмография Дженнифер Эль
Самоизоляция
триллер, драма, детектив
2019, США
4.0
Спасительница
драма, ужасы, мистика
2019, Великобритания
6.0
Vox Lux
мюзикл, драма
2019, США
6.0
Хозяева города
драма
2019, Канада
4.0
Игры разумов
драма, детектив, биография
2018, Ирландия
8.0
Монстр
драма
2018, США
5.0
Неправильное воспитание Кэмерон Пост
драма
2018, США
6.0
Я сражаюсь с великанами
фэнтези, драма
2017, США
7.0
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Подросток находит страшное применение для недостроенного бункера в трейлере триллера «Джон и дыра»
Сценарий написал автор «Бердмэна», а среди актеров Майкл С. Холл, Дженнифер Эль и Таисса Фармига.
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19 июля 2021 16:51
Брендан Глисон стал Дональдом Трампом в тизере сериала «Закон Коми»
Премьера состоится на Showtime в конце сентября.
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30 июля 2020 16:12
Определен самый популярный фильм по просмотрам на самоизоляции
Стивен Содерберг одобряет.
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13 мая 2020 09:40
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