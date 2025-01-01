Грабитель в чёрных перчатках [Воспроизведение записи] Мистер Эдмингтон.

Грабитель в чёрных перчатках [Воспроизведение записи] Есть ли у вас сотрудники в подсобке? Если да, попросите их выйти к нам.

Мистер Эдмингтон Нет. В подсобке никого нет.

Грабитель в чёрных перчатках [Воспроизведение записи] Вы уверены в своём ответе? Вы выглядите неуверенно.

Мистер Эдмингтон Нет-нет, я вполне уверен.

Грабитель в чёрных перчатках [Воспроизведение записи] Мы принимаем этот ответ. Но если ошибётесь, ваши яички будут срезаны этим.