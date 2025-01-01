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Киноафиша Фильмы Закатать в асфальт Цитаты из фильма Закатать в асфальт

Цитаты из фильма Закатать в асфальт

Brett Ridgeman Это парень или девушка поёт эту песню?
Anthony Lurasetti Трудно сказать.
Brett Ridgeman Впрочем, сейчас почти нет разницы.
Anthony Lurasetti Думаю, эта граница стерлась в тот день, когда мужики начали говорить, что беременны, хотя это их жёны были.
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Anthony Lurasetti Я не расист. Каждый День Мартина Лютера Кинга я заказываю чашку тёмного кофе.
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Henry Johns Чёрт.
Brett Ridgeman Взаимно.
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Brett Ridgeman [стоит среди костюмов в дорогом мужском магазине] Сколько стоят эти? Я не вижу ценника.
Female Cashier Пять тысяч долларов.
Brett Ridgeman Значит, пуленепробиваемые?
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Lt. Calvert Наш инспектор... наш мексиканско-американский инспектор... вряд ли проявит снисхождение.
Brett Ridgeman Политика, как всегда.
Lt. Calvert Политика, как и мобильные телефоны, вездесуща и так же раздражает. Быть обвинённым в расизме сегодня — то же самое, что в 50-х называли коммунистом, будь то возможно расистское высказывание в приватном разговоре или неумелое обращение с представителем меньшинства, который торгует наркотиками с детьми. Индустрия развлечений, ранее известная как новости, нуждается в злодеях.
Anthony Lurasetti В СМИ нет ни капли лицемерия, когда они реагируют на любую малейшую нетерпимость с полной и безоговорочной нетерпимостью.
Lt. Calvert Это б#рда. Но это реальность.
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Anthony Lurasetti Лучшее в засаде, кроме её окончания, — когда ешь.
Brett Ridgeman Даже одна красная муравьиха съела бы это быстрее.
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Brett Ridgeman [Сочувственно разговаривает с Люрасетти о его карьере во время засадного наблюдения] Долгие годы я верил, что качество моей работы, то, что мы делаем вместе, то, что я сделал с предыдущими напарниками... принесёт мне то, что я заслуживаю. Но я не занимаюсь политикой и не меняюсь с течением времени, а оказывается, что дерьмо важнее честного труда. Так что вчера, после того как мы сорвали огромную партию наркотиков, пытавшуюся попасть в школьную систему, нас отстранили за то, что мы сделали это не по правилам.
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Melanie Ridgeman Знаешь, раньше я и не думала, что я расистка, пока не переехала сюда. Я, наверное, самая либеральная из всех бывших копов. Но теперь... нам действительно нужно съехать.
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Black Gloved Robber Где ключ?
Biscuit Ты осмотрел маманин зад?
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Brett Ridgeman [размышляет о краже у плохого парня] Мне осталось месяц до шестидесятки... А я до сих пор на той же должности, что и в 27. Многие годы я верил, что качество моей работы, то, что мы делаем вместе, то, что я сделал с прежними напарниками... принесёт мне заслуженное. Но я не занимаюсь политикой и не меняюсь с течением времени. А оказывается, что эта х#ня важнее честного труда.
Brett Ridgeman Вчера, после того как мы сорвали поставку огромного количества наркотиков в школы, нас отстранили за то, что мы сделали это грубо. Потом я прихожу домой и узнаю, что мою дочь в пятый раз за два года избили из-за того дерьмового района, в котором меня держит моя жалкая зарплата.
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Anthony Lurasetti Что мы здесь делаем?
Brett Ridgeman Следим за подозрительным типом, чтобы понять, есть ли у него лишние деньги.
Anthony Lurasetti Анчоусы!
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Henry Johns [после того, как Риджмэн был застрелен при самообороне] Ты чёртов тупица. Я не собирался тебя шантажировать, я слово держу. Тебе следовало доверять братану. Всё, что я делал до этого — крал тачки, сбывал дури и посадил того, кто калечил моего брата, в реанимацию. Я никого не убивал. Чёрт.
Brett Ridgeman [умирая] Похорони моего друга, пожалуйста. Я не хочу, чтобы он был замешан в этом.
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Mr. Edmington Не ставь деньги выше собственного сердца.
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Brett Ridgeman У нас есть навыки и законное право получить достойную компенсацию.
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Anthony Lurasetti Ты всё ещё утверждаешь, что жвачка — это для коров и дураков?
Brett Ridgeman Да, и так оно и есть.
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Lt. Calvert [разговаривает с Бреттом Риджменом] Ещё пару лет — и ты станешь человеком-асфальтоукладчиком, покрытым шипами и заправленным желчью.
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Henry Johns [Риджмен собирается поджечь фургон; Генри стреляет предупредительно] Убери эту канистру, нигга. Я не ради этого всё затеял, чтобы ты деньги жег.
Brett Ridgeman Золото не горит.
Henry Johns Да, я не хочу, чтобы оно расплавилось. Там ещё и бабки лежат.
Brett Ridgeman Хочешь подойти сюда и сам с Вогельманом разобраться?
Henry Johns Не-а, нигга, не-а. Ты профи. Посмотри, сколько ты уже натворил. Голых женщин мочить умеешь, и всё такое.
Brett Ridgeman Ублюдок.
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Brett Ridgeman Я думал, Дениз готовит.
Anthony Lurasetti Только у себя дома. Она ходит только в органические магазины, которые специализируются на облегчении чувства вины.
[Позже предлагает Риджмэну мятные конфеты, тот берет одну]
Anthony Lurasetti Бери две.
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Brett Ridgeman Он всё ещё в ремонте.
Anthony Lurasetti Отправить по почте или лично вручить твою награду гения?
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Brett Ridgeman Её сумочка показалась немного тяжеловатой.
Anthony Lurasetti Ты учёл, сколько косметики таскают латиноамериканки?
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Rosalinda Ты сказала, если я скажу, где сумка, ты меня отпустишь.
Brett Ridgeman Ты понимаешь, что она говорит?
Anthony Lurasetti Нет.
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Lt. Calvert Риджмен, нужно быть начеку. Цифровые глаза повсюду.
Brett Ridgeman Я делаю так, как считаю нужным, когда выхожу на дело. Так было, когда мы были напарниками, и так остаётся и сейчас.
Lt. Calvert Есть причина, почему я сижу за этим столом и управляю, а ты там, на пожарных лестницах, по несколько часов на холоде, с напарником на 20 лет моложе.
Brett Ridgeman У Энтони язык, как у мотора, но он надёжен.
Lt. Calvert Это не о том... Я пару раз пересматривал это видео. Ты применил гораздо больше грубой силы, чем было нужно. А когда мы работали вместе, ты не был таким жёстким.
Brett Ridgeman И?
Lt. Calvert Это тебе не на пользу — столько времени цепляться за бетон. Результаты есть, но ты теряешь чувство меры и сострадание. Ещё пару лет так — и ты станешь ходячим катком с шипами... и движимым желчью.
Brett Ridgeman Там полно идиотов.
Lt. Calvert Да.
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Brett Ridgeman Одна красная муравьиная могла бы съесть это быстрее.
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Brett Ridgeman [в противостоянии] Мы можем и дальше друг с другом воевать, доводить это до инвалидности или смерти, или можем оба разбогатеть. Не вижу, в чём тут дилемма.
Henry Johns Дилемма — доверять копу, который по самые ### коррумпирован. Единственное, в чём я уверен, — тебе плевать на любую присягу, которую ты дал.
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Brett Ridgeman Ты всё ещё в деле?
Anthony Lurasetti Пока нет причин выходить.
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Grey Gloved Robber Не повредите ему печень, это самый ужасный запах на свете. Особенно у темнокожих.
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Anthony Lurasetti [о грабежe Фогельманна] Это плохая идея... Плохая для тебя и для меня. Плохая, как лазанья из банки.
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Anthony Lurasetti Что мы здесь делаем?
Brett Ridgeman Мы следим за подозрительным человеком, пытаемся понять, есть ли у него лишние деньги.
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Brett Ridgeman Он похож на храпуна.
Vasquez Это называется апноэ, чувак.
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Biscuit Я не люблю делать что-то, когда повсюду одни вопросы.
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Anthony Lurasetti [Риджеман и Лурасетти проезжают мимо банка и видят кровавые последствия] Чёрт. Мы могли это остановить. Ты что, ничего не скажешь?
Brett Ridgeman [Риджеман замечает фургон и начинает его преследовать] Сосредоточься на нём.
Anthony Lurasetti Мы позволили этим людям погибнуть. Ты ничего не скажешь? У тебя нет слов по поводу нашей вины?
Brett Ridgeman Эти итальянские эмоции говорят сами за себя.
Anthony Lurasetti Пошёл ты к чёрту, бессердечный у#бок.
Brett Ridgeman Я никогда не смотрел эту оперу.
Brett Ridgeman [Лурасетти злостно хлопает по панели приборов] Слушай, к тому времени, как мы поняли, что это не обычная сделка с наркотиками, уже было слишком поздно.
Anthony Lurasetti Ты мог бы доложить. Когда фургон выехал из гаража. Поставь полицию Булварка на боевой пост.
Brett Ridgeman Мы не сделали этого. Шансы, что это что-то даст за 16 минут, меньше 50 процентов, даже 25. Хочешь вызвать полицию Булварка, государственную полицию, ФБР — пусть разбираются. Но этот фургон и эти головорезы внутри — они будут прахом, прежде чем кто-то успеет отреагировать. Мы — единственные.
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Грабитель в чёрных перчатках [Воспроизведение записи] Мистер Эдмингтон.
Мистер Эдмингтон Слушаюсь.
Грабитель в чёрных перчатках [Воспроизведение записи] Есть ли у вас сотрудники в подсобке? Если да, попросите их выйти к нам.
Мистер Эдмингтон Нет. В подсобке никого нет.
Грабитель в чёрных перчатках [Воспроизведение записи] Вы уверены в своём ответе? Вы выглядите неуверенно.
Мистер Эдмингтон Нет-нет, я вполне уверен.
Грабитель в чёрных перчатках [Воспроизведение записи] Мы принимаем этот ответ. Но если ошибётесь, ваши яички будут срезаны этим.
Мистер Эдмингтон [Грабитель в серых перчатках достаёт нож] Пожалуйста, давайте не будем принимать поспешных решений.
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Kelly Summer [Келли поднимает свою окровавленную детскую пинетку изуродованной рукой] Проследишь, чтобы мой малыш получил это? Его зовут Джексон.
[Грабитель в чёрных перчатках без колебаний жестоко убивает Келли из пулемёта]
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Anthony Lurasetti 50% ничего не значит при вопросе с ответом да или нет.
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Brett Ridgeman Снимаем второй дубль
[мятные леденцы]
Brett Ridgeman .
Anthony Lurasetti Я всё ещё наслаждаюсь послевкусием
[моего бутерброда]
Anthony Lurasetti .
Brett Ridgeman Не все из нас...
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Brett Ridgeman Наклей фальшивые номера, забери всё оборудование и оденься непринуждённо.
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Henry Johns [Держит Риджмэна на прицеле] Этот твой пуленепробиваемый жилет — просто загляденье. Делает тебя стройным. Как когда женщина надевает корсет. Гораздо эффектнее, чем тот ветровка, в которой ты был в новостях, когда разносил того мекса.
Brett Ridgeman Где меня заметил?
Henry Johns Когда проезжал мимо банка. И дважды, когда гнался за тобой по паркуэй.
Brett Ridgeman Что тебе надо?
Henry Johns Стой там, где стоишь. Чтобы лично поблагодарить за то, что вычистил всю эту сволоч#ю банду. Вот что делают большинство копов, когда их отстраняют? Грабят грабителей?
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Henry Johns [о себе] Тебе стоило довериться мне. Всё, что я делал для этого — крал машины, торговал дури и загнал того урода, что калечил моего брата, в реанимацию.
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Anthony Lurasetti Преступники не перестают творить свои дела только потому, что двое копов отправлены на скамейку запасных. А мы не делаем свою работу лишь ради зарплаты.
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Henry Johns Когда я отправлял ту посылку, начал думать об игре, в которую мы играли прямо перед тем, как всё изменилось. Та, что в джунглях. Ты ещё в деле?
Ethan Johns «Дробовик Сафари»? Да... Готов?
Henry Johns Готов. Пойдём поохотимся на львов.
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Lt. Calvert Как мобильные телефоны и ничуть не менее раздражающая, политика повсюду. Быть обвинённым в расизме на современном публичном форуме — всё равно что в 50-е тебя называли коммунистом, будь то, возможно, оскорбительное замечание в приватном телефонном разговоре или небрежное обращение с меньшинством, торгующим наркотиками детям. Индустрии развлечений, раньше известной как новости, нужны злодеи.
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Brett Ridgeman Что-то тут не так.
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Brett Ridgeman Это излишне.
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Anthony Lurasetti Опоссум. Холодильник. Мёртвая крыса.
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Black Gloved Robber Тише, тише.
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Anthony Lurasetti Анчоусы!
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Biscuit Заткнись, нигга.
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Anthony Lurasetti Пахнет тремя яйцами всмятку. Картофельные оладьи. Пумперникель тост.
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Henry Johns Поймаем пару львов.
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Brett Ridgeman Не трогай оружие без надобности.
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Henry Johns Детектив — это священник.
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Anthony Lurasetti Похоже, проблемы с наёмными работниками.
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Black Gloved Robber Мы не услышали щелчок. Мы хотим услышать щелчок.
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Black Gloved Robber Скажи ещё слово — и ты пират.
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Black Gloved Robber Кровь — бесплатно.
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Lt. Calvert Цифровые глаза повсюду.
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Kelly Summer Моя работа — полное б#дло. Я иду туда и продаю куски своей жизни за зарплату, чтобы богатые люди, которых я даже не знаю, могли вкладывать деньги в места, которые я никогда не видел.
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Anthony Lurasetti Серенькой даме нужен сосудосуживающий. Не делай им подтяжек трусов.
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Lt. Calvert Вы двое врезались в фуру с завтраком?
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Henry Johns Это всё сахарная вата.
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Henry Johns Папаша — вчерашний день, и слов ему не стоит.
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Brett Ridgeman Скажи, где оно, и мой напарник и я успеем к завтраку в «Бэртсе». Может, этого достаточно, чтобы забыть о тебе и твоём пистолете.
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Melanie Ridgeman Эти мальчишки скоро начнут по-другому на неё смотреть, если уже не начали.
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Brett Ridgeman У неё есть оружие, эта замечательная женщина, которую ты бросаешь?
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Brett Ridgeman Там полно идиотов.
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Brett Ridgeman Я никогда не видел эту оперу.
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Brett Ridgeman Я не занимаюсь политикой и не меняюсь с течением времени. А получается, что эта х##ня важнее честного и добросовестного труда.
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Black Gloved Robber Убери эту дамочку с дороги.
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Denise Не пытайся блефовать с тем, кто умнее тебя. На целую голову умнее.
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Melanie Ridgeman Этот чёртов район становится всё хуже и хуже. Возвращаться домой из школы и пройти четыре квартала не должно быть испытанием.
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Lt. Calvert Иди съешь свой чёрный хлеб.
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Black Gloved Robber Не ставь деньги выше того, чтобы у тебя билось сердце.
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