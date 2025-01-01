Lt. CalvertПолитика, как и мобильные телефоны, вездесуща и так же раздражает. Быть обвинённым в расизме сегодня — то же самое, что в 50-х называли коммунистом, будь то возможно расистское высказывание в приватном разговоре или неумелое обращение с представителем меньшинства, который торгует наркотиками с детьми. Индустрия развлечений, ранее известная как новости, нуждается в злодеях.
Anthony LurasettiВ СМИ нет ни капли лицемерия, когда они реагируют на любую малейшую нетерпимость с полной и безоговорочной нетерпимостью.
Brett Ridgeman[Сочувственно разговаривает с Люрасетти о его карьере во время засадного наблюдения]Долгие годы я верил, что качество моей работы, то, что мы делаем вместе, то, что я сделал с предыдущими напарниками... принесёт мне то, что я заслуживаю. Но я не занимаюсь политикой и не меняюсь с течением времени, а оказывается, что дерьмо важнее честного труда. Так что вчера, после того как мы сорвали огромную партию наркотиков, пытавшуюся попасть в школьную систему, нас отстранили за то, что мы сделали это не по правилам.
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Melanie RidgemanЗнаешь, раньше я и не думала, что я расистка, пока не переехала сюда. Я, наверное, самая либеральная из всех бывших копов. Но теперь... нам действительно нужно съехать.
Brett Ridgeman[размышляет о краже у плохого парня]Мне осталось месяц до шестидесятки... А я до сих пор на той же должности, что и в 27. Многие годы я верил, что качество моей работы, то, что мы делаем вместе, то, что я сделал с прежними напарниками... принесёт мне заслуженное. Но я не занимаюсь политикой и не меняюсь с течением времени. А оказывается, что эта х#ня важнее честного труда.
Brett RidgemanВчера, после того как мы сорвали поставку огромного количества наркотиков в школы, нас отстранили за то, что мы сделали это грубо. Потом я прихожу домой и узнаю, что мою дочь в пятый раз за два года избили из-за того дерьмового района, в котором меня держит моя жалкая зарплата.
Henry Johns[после того, как Риджмэн был застрелен при самообороне]Ты чёртов тупица. Я не собирался тебя шантажировать, я слово держу. Тебе следовало доверять братану. Всё, что я делал до этого — крал тачки, сбывал дури и посадил того, кто калечил моего брата, в реанимацию. Я никого не убивал. Чёрт.
Brett Ridgeman[умирая]Похорони моего друга, пожалуйста. Я не хочу, чтобы он был замешан в этом.
Lt. CalvertЭто тебе не на пользу — столько времени цепляться за бетон. Результаты есть, но ты теряешь чувство меры и сострадание. Ещё пару лет так — и ты станешь ходячим катком с шипами... и движимым желчью.
Brett Ridgeman[Лурасетти злостно хлопает по панели приборов]Слушай, к тому времени, как мы поняли, что это не обычная сделка с наркотиками, уже было слишком поздно.
Anthony LurasettiТы мог бы доложить. Когда фургон выехал из гаража. Поставь полицию Булварка на боевой пост.
Brett RidgemanМы не сделали этого. Шансы, что это что-то даст за 16 минут, меньше 50 процентов, даже 25. Хочешь вызвать полицию Булварка, государственную полицию, ФБР — пусть разбираются. Но этот фургон и эти головорезы внутри — они будут прахом, прежде чем кто-то успеет отреагировать. Мы — единственные.
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Грабитель в чёрных перчатках[Воспроизведение записи]Мистер Эдмингтон.
Brett RidgemanНаклей фальшивые номера, забери всё оборудование и оденься непринуждённо.
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Henry Johns[Держит Риджмэна на прицеле]Этот твой пуленепробиваемый жилет — просто загляденье. Делает тебя стройным. Как когда женщина надевает корсет. Гораздо эффектнее, чем тот ветровка, в которой ты был в новостях, когда разносил того мекса.
Lt. CalvertКак мобильные телефоны и ничуть не менее раздражающая, политика повсюду. Быть обвинённым в расизме на современном публичном форуме — всё равно что в 50-е тебя называли коммунистом, будь то, возможно, оскорбительное замечание в приватном телефонном разговоре или небрежное обращение с меньшинством, торгующим наркотиками детям. Индустрии развлечений, раньше известной как новости, нужны злодеи.