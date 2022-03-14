Содержание:

Мэл Гибсон – Фильмы

Мэл Гибсон – «Безумный Макс»

Мэл Гибсон – Режиссер

Мэл Гибсон – Личная жизнь

Австралийский актер и режиссер Мэл Гибсон родился 3 января 1956 года в городе Пикскилл, штат Нью-Йорк, США, в семье католиков Хаттона Гибсона и Анны Патрисии Райли и был шестым из одиннадцати детей. Отец актера был известен своими строгими католическими взглядами, за что Мэла часто критиковали в интервью. Сам Гибсон также был воспитан в католической вере, однако не был столь ярым приверженцем консервативного направления. Свое имя актер получил в честь святого Мэла, покровителя Арда, откуда была родом мать Гибсона, а второе имя Колм-Килле совпадает с ирландским святым Колумба и поместьем в Лонгфорде, где выросла мать актера.

Когда Гибсон был маленьким, семья переехала в Австралию. Именно в Сиднее Мэл окончил Национальный институт театрального искусства и сыграл там свою первую роль.

Мэл Гибсон – Фильмы

Свою первую роль Гибсон сыграл в австралийском фильме «Летний город», за участие в котором получил всего 400 долларов. Но уже в 1979 году он получает главную в ставшем уже культовом фильме Джорджа Миллера «Безумный Макс».

Мэл Гибсон – «Безумный Макс»

В этой картине Гибсон сыграл главную роль – офицера Основного силового патруля Макса Рокатански, который желая уйти со своей работы, навлекает на себя, своих друзей и семью множество несчастий. В итоге жизнь героя теряет смысл, и он начинает свое вечное скитание. Картина долгое время удерживала рекорд в Книге рекордов Гиннесса по наивысшему соотношению прибыли и бюджета и получила ряд престижных номинаций и наград на кинопремиях. В 1981 Гибсон вернулся к роли Макса в сиквеле картины – «Безумный Макс 2: Воин дороги», которая сделала актера звездой мирового уровня.

После успеха «Безумного Макса» Гибсон переехал в Голливуд и сыграл в картине «Баунти». После чего последовали роли в таких картинах, как «Смертельное оружие», «Птичка на проводе», «Пьяный рассвет», «Человек без лица», «Мэверик».

Мэл Гибсон – Режиссер

Еще в начале 90-х Гисбон основал свою кинокомпанию Icon Productions и решил попробовать себя в качестве режиссера. Первой его работой стала картина «Человек без лица», которая не принесла большого успеха, но вторая – драма «Храброе сердце» – была отмечена критиками по всему миру. Фильм был номинирован на «Оскар» в десяти номинациях и выиграл в пяти, включая премию за лучший фильм года и лучшую режиссуру.

В 2004 Гибсон снял шокирующий фильм «Страсти Христовы», в которой Гибсон сделал попытку воссоздать последние 12 часов из жизни Иисуса Христа. Картину восприняли очень неоднозначно, но это не помешало ей собрать огромную кассу и даже получить одобрение от папы римского.

В 2006 Гибсон выпустил картину «Апокалипсис», посвященную цивилизации майя, а в 2016 – военную драму «По соображениям совести».

На счету Мэла Гибсона десятки знаковых и кассовых голливудский картин. Одной из наиболее любимых зрителями стала комедия «Чего хотят женщины», где главный герой в исполнении Гибсона на время получил способность слышать мысли женщин и с помощью этого дара стал преуспевать на работе и в личной жизни.

Мэл Гибсон – Личная жизнь

С 1980 по 2011 Гибсон был женат на актрисе Робин Мур. В браке у них родилось 7 детей: дочь Ханна (1981), близнецы Эдвард и Кристиан (1983), сыновья Вилли (1986), Луи (1988), Майло (1991) и Томми (2000). В 2009 году Мэл вышел в свет с российской пианисткой Оксаной Григорьевой, которая спустя некоторое время родила от актера дочь Люсию. Расставание Гибсона и Григорьевой было шумным и скандальным – Оксана заявила, что актер регулярно ее избивал и угрожал ей, а Гибсон заявил, что все это клевета.

В 2016 году Мэл стал встречаться с писательницей Розалиндой Росс, бывшей наездницей-акробаткой, а в январе 2017 она родила ему сына Ларса Джареда.