Наша рецензия

Двое американских полицейских караулят в засаде местного барыгу. В предрассветных сумерках они вломятся в его квартиру, предварительно слегка потоптавшись на его лице, немного надавят на его девушку и конфискуют товар. Вместо славы и повышения по службе копы получат по шапке от начальства — какой-то прохожий заснял на мобильник неправомерно жестокое обращение с задержанным. Выговор и шесть недель отстранения от службы обостряют проблемы героев. Шестидесятилетний Бретт Риджмен (Мэл…