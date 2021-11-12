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Дженнифер Карпентер
Дженнифер Карпентер
Jennifer Carpenter
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Дженнифер Карпентер
Jennifer Carpenter
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Дата рождения
7 декабря 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Луисвилл, Кентукки, США
Рост
174 см
Биография Дженнифер Карпентер
Родилась 7 декабря 1979 года. Луисвилл, Кентукки, США.
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Фильмография Дженнифер Карпентер
Легенды «Смертельной битвы»: Битва королевств
боевик, приключения, анимация
2021, США
6.0
Глоток воздуха
драма
2020, США
9.0
Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона
боевик, приключения, анимация
2020, США
7.0
Закатать в асфальт
триллер, криминал
2018, США
7.0
Драка в блоке 99
боевик, триллер, криминал
2017, США
7.0
Секретные материалы Мстителей: Чёрная вдова и Каратель
боевик, приключения, анимация
2014, США / Япония
5.0
Рука дьявола
триллер
2014, США
6.0
Игра на выживание
триллер
2012, США
7.0
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Звезда «Декстера» Дженнифер Карпентер исполнит главную роль в триллер-сериале под названием Ballistic
Она сыграет секретного агента, которой предстоит вступить в схватку с собственным разумом.
Написать
12 ноября 2021 13:24
Персонаж Майкла С Холла теряет над собой контроль в новом проморолике «Декстера: Новая кровь»
По прошествии лет титульный герой поддался своей темной стороне, чем навлек на себя неприятности.
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12 ноября 2021 11:38
Премьера «Декстера: Новая кровь» привлекла внушительное число зрителей
Эпизод побил все рекорды Showtime.
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10 ноября 2021 10:30
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